Scheana Shay vient de franchir une étape importante dans sa grossesse.

Le 17 janvier, le Règles de Vanderpump La star a pris une photo d’elle nue pour son histoire Instagram. Sur la photo, elle a écrit «26 semaines», faisant de la star de télé-réalité plus de six mois dans son parcours de grossesse.

Scheana, qui attend son premier enfant avec son petit ami Brock Davies, a documenté son parcours de grossesse sur les réseaux sociaux. Le jour du Nouvel An, elle a partagé une jolie vidéo à Instagram d’elle et Brock profitant d’une escapade hivernale à Mammoth Mountain Ski Resort en Californie.

« Les pantalons de survêtement sont tout ce qui me convient pour 2021 et je ne pourrais pas en être plus heureux! » l’homme de 35 ans a écrit dans la légende. « Cette année a été une course folle, bébé, mais je suis tellement heureuse que nous ayons traversé tout cela ensemble! »

En novembre 2020, Scheana, qui attend une petite fille, a montré des photos de sa baby shower le Instagram.

« Team Pink !! » elle a écrit. « OMG, j’ai 18 semaines aujourd’hui et j’ai enfin enfilé ma nouvelle robe pull @sheinofficial! »