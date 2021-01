Scheana Shay, enceinte de VANDERPUMP Rules, a fondu en larmes après que des tests aient indiqué qu’elle pourrait avoir un diabète gestationnel.

La star de télé-réalité et son petit ami Brock Honey Davies attendent leur premier enfant des mois après avoir subi une fausse couche.

La femme de 35 ans a pris ses histoires sur Instagram et est rapidement devenue émotive en expliquant: «J’ai dit que je vous tiendrais au courant, alors je dois faire le test de glycémie de trois heures. En espérant que je passe celui-là.

« De toute évidence, je suis bouleversé parce que je sens que je mange bien, je fais du sport, je fais tout bien et [my doctor] vient de dire que c’est vraiment élevé et c’est tout ce que je sais. «

Elle a ajouté: « Quiconque a des conseils, je l’apprécierais. Merci. »

Quelques heures plus tard, le Règles de Vanderpump La star semblait mieux car elle a remercié les fans pour tous les « bons voeux » et a révélé que d’autres membres de sa famille ont également contracté le diabète gestationnel.

Scheana a déclaré: «Apparemment, deux de mes cousins ​​sur trois qui ont eu des bébés avaient tous deux un diabète gestationnel. Je suppose que c’est quelque chose qui peut être génétique.

« En espérant le meilleur. Mon deuxième test est le lundi matin à 7 heures du matin »

De retour fin 2020, Scheana a révélé à leurs fans qu’elle est enceinte, jaillissant, « TOUT SE PASSE AVRIL 2021 !!! Nous attendons notre bébé arc-en-ciel. »

Elle a ajouté que la nouvelle la faisait « brailler [her] les yeux ouverts, « bien que le deuxième bébé ait causé un peu d’inquiétude pour le couple qui se préparait à partir en vacances à Sedona, en Arizona à l’époque.

Scheana a déclaré: « Je devais savoir avant de manquer mes règles et nous avons fait ce voyage. Nous avons quand même eu un voyage incroyable, mais tout s’est passé si vite, ce qui est tellement excitant mais aussi vraiment effrayant après une fausse couche. »

Quelques mois avant d’apprendre qu’elle attendait, Scheana a révélé qu’elle avait perdu son bébé.

Elle a déclaré sur son podcast, Scheananigans: « … Nous paniquions, mais tellement excités parce que nous ne savions pas ou ne pensions pas que c’était possible. »

Mais lors d’un voyage à San Diego avec Brock, elle a révélé qu’elle «se sentait mal» et qu’elle «saignait tout le week-end».

Un test sanguin a déterminé que son taux de progestérone «a chuté de manière significative» et elle a reçu des comprimés.

Scheana, qui a récemment critiqué un troll qui prétendait être trop « stupide pour avoir des enfants, a poursuivi: «Mon OB m’a fait entrer tôt, ils ont fait une échographie et il n’y avait pas de battement de cœur. Il n’y avait juste rien de progressif, rien à l’intérieur.

«Il y avait des parties qu’il pouvait voir qui commençaient à se former, et ce n’est tout simplement pas le cas. Alors évidemment, [that was] juste dévastateur. Nous étions tellement excités. Parti si vite. Cela a encore été beaucoup à traiter … «