Scheana Shay de Vanderpump Rules montre une énorme bague de fiançailles de 13 carats de bébé papa Brock Davies dans de nouvelles vidéos

SCHEANA Shay a vanté son énorme bague de fiançailles de 13 carats après que son bébé papa Brock Davies ait posé la question.

Le Règles de Vanderpump La star a partagé la nouvelle de ses fiançailles plus tôt cette semaine après que le couple a accueilli leur premier enfant ensemble en avril.

5 Scheana a montré aux fans sa magnifique bague de fiançailles

5 Brock proposé mercredi Crédit : La Méga Agence

Schéana, 36 ans, a pris à Instagram vendredi pour publier plusieurs photos de son énorme bague de fiançailles.

Sous une arche de ballons indiquant « épouse-moi », le joueur de rugby a proposé alors que sa future épouse montrait ses beaux nouveaux bijoux à la caméra.

Plus tard dans ses histoires, la star de télé-réalité a donné aux fans un aperçu de la bague de fiançailles, créée par Kyle Chan Design.

UNIQUE ET RARE

COO de Carats rares Apeksha Kothari a révélé que la pièce « exquise » et « non traditionnelle » coûtait environ 15 000 $.

« La bague, conçue par Kyle Chan, présente une pierre centrale rectangulaire en morganite de taille coussin de 12,74 carats rehaussée de diamants blancs sertis dans un anneau en or blanc 14 carats », ont-ils partagé.

L’expert en bijoux a également affirmé qu' »il est rare de trouver une morganite aussi grande et propre, mais sa couleur pourrait être d’un rose plus foncé ».

CLOCHES DE MARIAGE

L’examen unique de la bague de fiançailles de Scheana suit le des nouvelles passionnantes de sa proposition mercredi.

Plusieurs sources ont confirmé E! Nouvelles que le couple se dirigeait vers le mariage, après avoir accueilli leur premier enfant en avril.

La spéculation a commencé pour la première fois lorsqu’elle a été aperçue avec une bague massive à Los Angeles mardi.

L’ami proche de Scheana, Kyle, a conçu la magnifique pièce, qui contient à la fois les diamants et la grosse pierre précieuse au premier plan.

Une source privilégiée a révélé que le couple avait été vu en train de « célébrer l’amour » au restaurant Craig’s de Los Angeles avec ses co-stars de Vanderpump Rules, James Kennedy, Raquel Leviss et Ariana Madix.

« Brock et Ariana n’arrêtaient pas de saisir les bras de Scheana et avaient l’air super heureux et excités pour elle … Scheana avait l’air vraiment heureux et elle et Brock ont ​​l’air vraiment amoureux », ont-ils révélé.

« Ils se sont fait des câlins à table et ont ri toute la nuit. »

LUNE D’ÉTÉ

Le 26 avril, Scheana et Brock ont accueilli leur fille Summer Moon dans le monde.

La nouvelle maman avait précédemment partagé les problèmes de santé effrayants qu’elle avait rencontrés juste avant le début du travail.

« Près de 24 heures après avoir été induite, ma tension artérielle était extrêmement élevée », a-t-elle déclaré à ses fans.

« On m’a diagnostiqué une prééclampsie, qui s’est maintenant transformée en syndrome HELLP.

« Mon médecin a dit que j’avais de la chance, et nous avons attrapé cela juste à temps pour traiter car il est très inhabituel d’être attrapé si tard, en post-partum. »

Le natif de Californie a poursuivi: « Jusqu’à ce matin, j’étais sous perfusion de magnésium qui m’a rendu extrêmement léthargique et grippal, tremblant de manière incontrôlable au point que j’avais l’impression de saisir.

« N’ayant pas attrapé cette maladie à temps, cela aurait été probable. Je suis toujours surveillée de près pour les enzymes hépatiques élevées et les plaquettes sanguines faibles et je ne sais pas combien de temps nous resterons ici », a-t-elle avoué.

Scheana et Brock ont ​​commencé à sortir ensemble en novembre 2019, et moins d’un an plus tard, la paire a tragiquement a fait une fausse couche.

Cependant, leurs espoirs ont été restaurés lorsque la star de Bravo a annoncé sa grossesse en octobre.

Trois semaines après son accouchement difficile, la chanteuse était de nouveau sur pied et tournage avec ses co-stars.

5 La bague de Scheana a été conçue par un ami

5 Elle et Brock ont ​​accueilli leur fille en avril Crédit : Instagram