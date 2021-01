KAPALUA, Hawaï: Xander Schauffele a joué les neuf premiers du parcours Plantation quand il est arrivé à Kapalua pour le Tournoi des Champions Sentry, puis il n’a pas pu s’en empêcher.

Juste au-delà du neuvième green se trouvait le 18e green, alors il s’est tourné vers le cadet Austin Kaiser et a dit: Allons frapper ce putt.

Schauffele est doué pour aller de l’avant, ce qui ne veut pas dire qu’il n’oublie jamais. Il y a un an, il était sur le 18e green en deux et avait besoin de deux putts pour gagner. Il a frappé son premier putt de 7 pieds par le trou en rafales de 30 mi / h et trois putts pour que la normale tombe en séries éliminatoires avec Justin Thomas et Patrick Reed.

Schauffele a été éliminé après le premier trou supplémentaire et Thomas a continué à gagner.

J’ai fait deux coups, dit Schauffele. Non, je ne l’ai pas frappé au-delà du trou. Ce n’était pas aussi venteux. Mon esprit était dans un bien meilleur endroit. Comme je l’ai dit, au début de l’année, pas de démons.

Schauffele est juste heureuse d’être ici. Sa petite amie est descendue avec COVID-19[feminine à la mi-décembre et quelques jours plus tard, Schauffele a été testé positif et a finalement présenté des symptômes mineurs. Son auto-isolement a pris fin à temps pour se rendre à Maui et il se sent en bonne santé. Le vrai test sera de marcher sur le parcours de plantation lorsque le tournoi débutera jeudi.

Schauffele fait partie des 16 joueurs de Kapalua qui n’ont pas réussi à remporter un événement officiel, bien qu’il ait eu le score le plus bas de 72 trous au championnat du Tour. Le champ réservé aux gagnants comprend les joueurs qui ont atteint le championnat du circuit parce que le golf a été fermé pendant trois mois en raison de la pandémie.

Schauffele a déjà joué quatre fois dans la nouvelle saison, qui a débuté en septembre, et qui comprend deux tournois majeurs. Pourtant, il y a quelque chose à propos de janvier.

Le début de l’année est plus aux yeux bleus, plus ouvert d’esprit, a-t-il déclaré. Au milieu de l’année, vous avez une idée de ce qui se passe et où en est votre jeu, comment vous avez joué et ce que vous avez accompli. Tout le monde est enthousiasmé en ce début d’année, que ça se passe bien ou pas. Et puis vous réévaluez au milieu.

CINK ET SON

Stewart Cink s’amuse plus que jamais. Il a remporté le Safeway Open en septembre pour son premier titre depuis qu’il a remporté le British Open à Turnberry en 2009. Cela le ramène à Kapalua pour la première fois en 11 ans.

Plus que cela, cependant, c’est d’avoir son fils Reagan comme caddie. Ils étaient ensemble quand il a remporté le Safeway Open, et son fils restera sur le sac.

Mais cela signifie plus de travail et un peu plus de marche.

Il n’a jamais vu aucun de ces cours, a déclaré Cink. Il en a parcouru beaucoup et il en sait beaucoup sur eux, mais il ne les a jamais vus du point de vue de la stratégie et de la jouabilité. Donc, mon année va inclure plus de rondes d’entraînement qu’à cause de cela.

Ce n’est pas une plainte. Cink n’échangerait pas le temps avec son fils. Mais c’est devenu clair pour lui à la fin de l’année dernière au RSM Classic, qui utilise deux parcours à Sea Island.

Cela m’a vraiment mis en évidence que je devais planifier ce genre de choses à l’avance, et donc jouer aux tournois qui ont plus d’un parcours cette année va être vraiment difficile, a-t-il déclaré, en mentionnant AT&T Pebble Beach et ses trois parcours comme un exemple.

Je l’ai fait toute ma vie, j’ai dû m’adapter aux choses en jouant au golf ici, dit-il. Cela vaut vraiment la peine pour moi d’avoir Reagan caddying. Il a fait un excellent travail et c’est amusant de l’avoir et je suis détendu. Donc, si je dois ajouter quelques rondes d’entraînement, cela ne m’inquiète pas.

CHANGEMENTS RAHM

Jon Rahm entame sa cinquième année complète sur le PGA Tour avec de nouveaux équipements et vêtements.

Rahm, le n ° 2 mondial derrière Dustin Johnson, a signé avec Callaway Golf, le plus grand nom à changer d’équipement pendant la courte saison morte. Il a dit qu’il avait tiré un 59 au Silverleaf Country Club à Scottsdale, en Arizona, à son premier tour en utilisant ses nouveaux clubs.

J’ai hâte de commencer l’année, a déclaré Rahm.

Rahm avait auparavant un accord d’approbation avec TaylorMade. Il a utilisé l’équipement Callaway et Odyssey lorsqu’il a joué à Arizona State, où il a remporté 11 fois le deuxième plus haut total de l’histoire de l’école derrière Phil Mickelson.

L’Espagnol change également ses vêtements d’adidas pour TravisMathew.

REED ET LE CLASSEMENT

Patrick Reed approche du septième anniversaire en disant qu’il se sentait l’un des 5 meilleurs joueurs au monde lorsqu’il a gagné à Doral.

Il n’a toujours pas atteint le n ° 5, même s’il pourrait y arriver cette semaine à Kapalua.

Reed rit au souvenir, principalement parce qu’il ne s’énerve pas beaucoup. Il dit également que cette déclaration reflétait plus la forme actuelle que les mathématiques réelles impliquées dans le système de points sur deux ans du classement officiel du golf mondial.

Il se rend également compte qu’il a une route plus difficile compte tenu de combien il joue. Même après avoir perdu trois mois à la COVID-19[feminine pandémie, Reed a joué 24 fois en 2020 et compte 58 départs depuis le début de 2019. Il a appris à nouveau à quel point il est difficile de rattraper son retard.

Reed a offert la fin de 2020 à titre d’illustration.

Il était n ° 9 mondial quand il s’est classé septième au Tour Championship (score réel de 72 trous). Il a terminé 13e à l’US Open, troisième au BMW PGA Championship, 14e au Zozo Championship à Sherwood, 10e au Masters et troisième au DP World Championship à Dubaï.

Et j’ai laissé tomber deux spots, dit Reed en riant.

DIVOTS

Bryson DeChambeau utilise toujours un pilote de 45 pouces. Il a dit qu’il expérimentait avec un manche de 48 pouces, mais qu’il en avait récemment cassé un en se balançant trop fort. Vous frappez suffisamment de balles, ça arrive, dit-il. … L’ajout de joueurs du Tour Championship donne au Tournament of Champions son peloton le plus fort depuis le début du classement mondial en 1986.… Parmi les changements de caddie pour commencer l’année, il y a Chad Reynolds passant de Keegan Bradley à Cameron Champ et Brian Dilley passant d’Aaron Wise à Billy Horschel.

STAT DE LA SEMAINE

Stewart Cink a fait ses débuts au Tournoi des Champions en 1998 à La Costa. C’était l’année avant le déménagement du tournoi à Kapalua, et avant la naissance de Sungjae Im et Joaquin Niemann.

DERNIER MOT

La raison pour laquelle j’étais assez calme pendant l’intersaison était que je ne voulais pas montrer mes cartes. J’espère que lorsque je jouerai cette semaine, il y aura quelque chose à montrer et à donner un peu d’excitation aux gens. Bryson DeChambeau.