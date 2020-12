Manuel Baum est devenu le deuxième entraîneur de Schalke à être limogé cette saison au milieu d’une série de 28 matchs de Bundesliga sans victoire, a annoncé le club vendredi.

Le Royal Blues, troisième plus grand club d’Allemagne derrière le Bayern Munich et le Borussia Dortmund, est dans un combat désespéré contre la relégation au milieu de graves difficultés financières et de conflits internes au club.

Schalke est proche du record de tous les temps de Tasmanie Berlin de 31 matchs sans victoire, jugé incassable depuis qu’il a été établi en 1966.

« Cela fait partie de notre identité depuis si longtemps », a déclaré à ESPN en novembre Almir Numic, directeur exécutif de Tasmanie et fan de Dortmund, ajoutant qu’il espérait que Schalke ne se rapprocherait pas du record.

Schalke pourrait battre le record indésirable le 17 janvier – exactement un an après sa dernière victoire contre le Borussia Monchengladbach – s’ils ne parviennent pas à battre Bielefeld, Hertha Berlin, Hoffenheim et Eintracht Francfort lors de leurs prochains matchs.

Huub Stevens, 67 ans, a été nommé entraîneur par intérim pour les deux derniers matchs de 2020.

Rongé par la dette avant la pandémie de coronavirus, l’impact financier du COVID-19 a mis le club dans de graves problèmes en dehors du terrain. La base de fans, fermée par le Geisterspiele – matchs joués à huis clos – regarde avec incrédulité la chute du club se poursuit.

Manuel Baum a été limogé de Schalke après avoir échoué à arrêter sa course sans victoire en Bundesliga. Photo de Guido Kirchner / alliance de photos via Getty Images

« Le club se désintègre. D’un point de vue sportif, financier et éthique », a déclaré à ESPN Daniel Files, de l’initiative des fans Schalke nur als EV. « Les fans ont l’impression d’être coincés dans un remake de ‘Honey, I Shrunk The Kids.' »

Schalke avait espéré arrêter la chute avec Baum, qui a remplacé David Wagner après sa série de 18 matches consécutifs sans victoire à partir de janvier.

Le club a plongé dans un nouveau chaos le mois dernier après avoir limogé son directeur technique, suspendu deux joueurs de la première équipe et séparé d’un troisième joueur qui a rejoint avant le début de la saison.

« Champion d’Allemagne avec l’équipe scolaire », a déclaré l’ancien entraîneur du FC Augsburg Baum à la télévision du club de Schalke, interrogé sur son plus grand succès suite à sa nomination fin septembre 2020 et il n’ajoutera rien d’important à cette liste.

Schalke est au bas de la Bundesliga avec seulement quatre nuls de ses 12 premiers matchs de championnat. Ils ont frôlé la victoire le week-end dernier avant qu’Augsbourg, à 10 joueurs, n’égalise à la troisième minute du temps d’arrêt dans un match éclipsé par la blessure à la tête de Mark Uth. L’international allemand est entré en collision en l’air avec un joueur d’Augsbourg et a été assommé. L’accident a entraîné une interruption de 10 minutes du match, car il a été transporté à l’hôpital et a été libéré depuis.

Schalke est retombé dans les vieux schémas avec une défaite 2-0 à domicile en milieu de semaine face à son compatriote SC Freiburg. Dans son entretien d’après-match, Baum a déclaré qu’il était « juste en colère » contre la performance de l’équipe, ajoutant qu’il ne craignait pas pour son travail et que l’objectif restait de rester en Bundesliga.

Cependant, la hiérarchie sportive ne faisait pas confiance à Baum pour retourner la saison. Ils ont maintenant nommé Stevens, qui agissait en tant que membre du conseil de surveillance. Élu entraîneur du club du siècle pour leur avoir apporté la Coupe UEFA 1997, il réintègre le club par intérim dans ce qui sera son quatrième mandat au club.

L’homme de 67 ans, surnommé le Knurrer (growler) de Kerkrade, entraînera le club lors du dernier match à domicile de Bundesliga de l’année contre Arminia Bielefeld, qui n’a récolté qu’un point en six matches à l’extérieur cette saison, et le match de coupe contre le SSV Ulm de quatrième rang mardi.