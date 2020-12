Schalke 04 aura plus d’une demi-douzaine de blessures lorsqu’il recevra le Bayer Leverkusen en forme dimanche, mais l’entraîneur Manuel Baum est convaincu qu’il pourra enfin faire sa course de 25 matchs sans victoire en Bundesliga.

Les Royal Blues, qui ont remporté la ligue pour la dernière fois en janvier, sont à la dernière place et sont déjà dans une bataille pour survivre cette saison. Ils sont à six matchs de leur course jamais sans but en Bundesliga de Tasmanie à Berlin en 1965/66.

Schalke manque l’attaquant blessé Goncalo Paciencia, qui a été opéré cette semaine, ainsi que Salif Sane, le rabbin Matondo et Ahmed Kutucu.

Plusieurs autres, dont les gardiens de but Frederik Roennow et Ralf Faehrmann, sont également vulnérables au match et sont discutables pour le match, ce qui pourrait signifier faire appel à un gardien de but de l’équipe des moins de 23 ans, a déclaré Baum.

« Nous devons faire face ouvertement à notre situation dans laquelle nous essayons de rester éveillés », a déclaré Baum lors d’une conférence de presse virtuelle.

«Ce n’est pas que nous soyons surpris de l’utilisation de ce mot (dégradation). Nous savons ce qui s’est passé du côté des résultats ces derniers mois. Notre objectif est de suivre le rythme. Les joueurs s’entraînent dur. «

Schalke n’a marqué que six buts en neuf matchs de championnat cette saison, en concédant 28.

Le club a également suspendu plusieurs joueurs la semaine dernière pour des raisons disciplinaires dans une décision qui approfondit encore le sentiment de crise sur et en dehors du terrain.

« Ce qui est important, c’est ce que vous faites pendant la semaine d’entraînement », a déclaré Baum. « Pour développer la volonté d’aller au prochain match et dire que nous avons une chance de gagner le match. »

«Si la situation est que nous ne pouvons plus la construire pendant la semaine, alors c’est dangereux. Mais nous le faisons et pensons pouvoir gagner le match contre Leverkusen. «

« Cela n’a pas fonctionné depuis longtemps maintenant, mais je suis convaincu que nous allons prendre le terrain dans la conviction que nous pouvons marquer notre première victoire depuis longtemps. »