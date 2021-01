L’adolescent américain Matthew Hoppe a marqué pour le troisième match consécutif de Bundesliga, mais n’a pas pu empêcher Schalke 04 de s’effondrer et de s’incliner 2-1 face à ses compatriotes en difficulté, le FC Cologne.

– Karlsen: Rencontrez Matthew Hoppe, la prochaine sensation adolescente américaine

– Diffuser les matchs de Bundesliga sur ESPN + (États-Unis uniquement)

Jan Thielmann a frappé à la troisième minute du temps additionnel pour Cologne pour terminer sa série de cinq matchs sans victoire et quitter la zone de relégation. Schalke reste en bas avec sept points à mi-chemin de la saison.

Hoppe, 19 ans, a inscrit son cinquième but de 2021 à la 57e minute quand il a réussi à balayer l’égalisation.

Seuls deux joueurs ont atteint cinq buts en Bundesliga pour Schalke plus rapidement que les sept apparitions de Hoppe: Klaus Matischak (cinq apparitions en 1963) et Klaas-Jan Huntelaar (six apparitions en 2010). Huntelaar devrait de nouveau rejoindre Schalke après avoir effectué un transfert depuis l’Ajax plus tôt cette semaine.

Hoppe est le troisième Américain à marquer dans trois matchs consécutifs de championnat allemand après Eric Wynalda avec Sarrebruck en 1992 et Clint Mathis avec Hanovre en 2004.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.