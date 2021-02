Schalke 04 vs Borussia Dortmund – Rapport de match de football – 20 février 2021

Les visiteurs du Borussia Dortmund ont écrasé Schalke 4-0 dans le derby de la vallée de la Ruhr samedi, avec deux buts d’Erling Haaland, pour remporter leur première victoire en trois matches de championnat et une grosse dose de confiance dans leur bataille pour un top quatre.

Dortmund, qui a remporté deux de ses sept derniers matches de championnat et risque de manquer le football de la Ligue des champions la saison prochaine, a frappé deux fois avant la mi-temps.

Jadon Sancho a sauté sur une erreur de Benjamin Stambouli pour courir et marquer à la 42e minute, pour le 35e but du joueur de 20 ans dans sa carrière en Bundesliga, faisant de lui le plus jeune joueur à atteindre cette marque dans la ligue.

Haaland a ensuite décollé de façon spectaculaire à l’intérieur de la surface et s’est connecté dans les airs avec une puce Sancho pour marquer d’un coup de pied de vélo latéral, laissant le gardien remplaçant Michael Langer figé sur place.

Schalke n’a pas eu un seul tir cadré en première mi-temps mais s’est battu après la pause, a frappé le poteau avec Suat Serdar à la 51e et a eu une autre bonne chance avec Matthew Hoppe.

Ce sont les visiteurs, cependant, qui ont marqué à nouveau et ont tué le match dans l’heure avec Marco Reus jouant un rapide doublé avec Raphael Guerreiro et ce dernier marquant leur troisième but. Haaland a ensuite marqué son 17e but en championnat avec un tap-in à la 79e.

Dortmund est sixième avec 36 points, six derrière l’Eintracht Francfort, quatrième. Les quatre meilleures équipes se qualifient automatiquement pour la phase de groupes de la Ligue des champions la saison prochaine.

Schalke reste ancré à la dernière place sur neuf points.