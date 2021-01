SAN DIEGO: Jordan Schakel a inscrit 16 points et six rebonds alors que l’État de San Diego battait facilement le Wyoming 87-57 jeudi soir.

Terrell Gomez avait 14 points pour l’État de San Diego (12-4, 6-3 Mountain West Conference), qui a remporté sa quatrième victoire consécutive à domicile. Matt Mitchell a ajouté 13 points et sept rebonds. Lamont Butler a récolté 13 points et six passes.

L’État de San Diego a marqué 63 points en première mi-temps, une saison meilleure pour et l’équipe de la conférence en tête de 33.

Kwane Marble II a récolté 15 points et neuf rebonds pour les Cowboys (10-6, 4-5). Graham Ike a ajouté 10 points.

