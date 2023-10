Attention : cet article contient des spoilers de Spider-Man 2 de Marvel.





Selon Insomniac Games, beaucoup de gens jouent Spider-Man 2 de Marvel en ce moment sur PlayStation 5 — au moins 2,5 millions dès cette semaine. La suite très attendue du jeu vidéo à succès du méga succès de 2018 est arrivée le 20 octobre et est devenue en 24 heures le jeu PlayStation Studios le plus vendu de l’histoire de la PlayStation. Pas trop mal.





Entre les histoires continues de Peter Parker (Yuri Lowenthal), Miles Morales (Nadji Jeter) et Mary Jane Watson (Laura Bailey), ainsi que l’introduction de Harry Osborn (Graham Phillips), Venom (Tony Todd) et Kraven (Jim Pirri ), il y a beaucoup à déballer. Une semaine après le lancement, les créateurs du jeu – Bryan Intihar (directeur créatif principal), Jon Paquette (directeur narratif principal) et Jacinda Chew (directrice artistique principale) – se sont entretenus avec EW sur Zoom pour découvrir les plus grandes surprises de leur cou. du Spider-Verse.





Considérez ceci comme votre dernier avertissement de spoiler…





Les scènes post-génériques

Comme les fans l’attendent Spider-Man de Marvel et le Miles Morales spin-off autonome, ce jeu est également livré avec le même type de scènes post-génériques connues dans les films Marvel.





La première, qui ressemble davantage à une scène de générique de fin, voit le retour surprise d’Otto Octavius ​​(William Salyers), le principal méchant du premier jeu. Après que Peter et Miles aient purgé Harry du symbiote, Norman arrive sur les lieux et accuse les deux Spider-Men d’avoir blessé son fils. Le chef d’Oscorp arrive au Raft pour parler avec Otto dans l’espoir d’apprendre l’identité des web-slingers. Otto ne cède pas, lui disant plutôt : « Nous devons tous subir une perte. » Norman remarque qu’Otto travaille sur quelque chose dans un journal et demande : « Qu’est-ce que tu écris ? Otto répond : « Le dernier chapitre ».





Norman et Harry Osborn dans “Marvel’s Spider-Man 2”.

Jeux insomniaques





“Les gens aiment nous demander dans quelle mesure la franchise est prévue”, explique Intihar. “Je peux vous dire que cette scène, d’une certaine manière, a toujours été prévue depuis le premier jour. Nous savions que le deuxième match se terminerait sur ce genre de scène.”





De toute évidence, il existe des projets plus vastes que les créateurs souhaitent garder près du gilet, mais ils s’adressent au Bouffon Vert de tout cela. Marvel’s Spider-Man a fortement taquiné la transformation de Norman en le tristement célèbre méchant Spidey avec la révélation d’un masque et de prototypes de bombes cachés dans le bureau secret du millionnaire. Les jeux n’ont pas encore vu cette graine particulière porter ses fruits. Cependant, à la fin de la suite, Norman se tient debout au-dessus du corps comateux de Harry. Il avait déjà été laissé entendre qu’il expérimentait une méthode alternative pour guérir son fils au-delà du symbiote, et dans cette scène, il passe un appel téléphonique pour lui délivrer le G-Sérum, la substance qui commencera inévitablement la transformation du Bouffon Vert.





“Nous avons littéralement discuté de Green Goblin à chaque match”, explique Intihar. “Le fait que vous souleviez la question vous montre à quel point ce personnage est populaire. Si vous le faites venir, c’est un peu comme Venom. Il y a de très, très grandes attentes. Donc, vous voulez être sûr que si vous” Si vous allez le faire, vous allez y parvenir.”





Paquette confirme qu’ils ont initialement envisagé d’introduire le Bouffon Vert à la fin du premier jeu, mais ont rapidement réalisé que l’histoire était déjà remplie de personnages, de Task Master à Black Cat en passant par l’intégralité des Sinister Six. “Dès le teasing à la fin du premier match, nous savions que nous voulions [Marvel’s Spider-Man 2] être une histoire sur Venom”, explique l’écrivain. “Nous avons réalisé que nous avions besoin que cette fin parle de Peter et Harry, de Miles et de MJ. Cela semblait être une excellente configuration pour peut-être une future apparition du Bouffon Vert. Si vous pensez vraiment à Norman Osborn lors des trois derniers matchs, il a fait beaucoup de mal à la ville, mais il fait tout cela pour l’amour de son fils. A la fin de ce jeu, son fils lui est désormais ostensiblement retiré. Donc, nous avions l’impression d’avoir une très bonne configuration là-bas pour potentiellement lancer une autre histoire, si jamais nous décidons de faire autre chose avec ce personnage. ”





Cindy Lune

Cindy Moon dans le rôle de Silk dans les bandes dessinées.

Marvel Bandes dessinées





La deuxième scène post-générique présente un autre personnage bien connu du canon Spider-Man.





La mère de Miles, Rio Morales (Jacqueline Pinol), a déclaré tout au long du jeu qu’elle avait recommencé à sortir avec lui après la mort de son mari et qu’elle voyait en fait quelqu’un en particulier. La scène finale, qui arrive après tout le générique, voit Rio présenter cet individu à Miles pendant le dîner : Albert Moon. Et pas seulement cela, Albert a amené sa fille, Cindy, que les joueurs ne voient que de dos lorsqu’elle fait signe.





Dans les bandes dessinées, Cindy Moon est une étudiante coréenne-américaine qui devient un autre super-héros lanceur de toile appelé Silk après avoir été mordue par une araignée radioactive. Intihar et Paquette attribuent tout le mérite de cette inclusion à Chew et directrice de projet chez Insomniac Games, Jeanette Lee. “Nous avons évidemment parlé d’un autre personnage auquel on pouvait s’attendre”, dit Intihar, faisant allusion à Gwen Stacy, personnage qui apparaît notamment aux côtés de Miles Morales dans le film. Vers d’araignée films. “Je me souviens que Jeanette et Jacinda sont venues me voir et m’ont parlé de l’idée de l’implication de cette personne.”





“Avec Cindy, j’avais l’impression qu’il y avait plus de possibilités parce que parfois vous êtes alourdi et également soutenu par les attentes des fans”, explique Chew. “Cindy Moon est un personnage qui a tellement de possibilités parce qu’elle n’est pas aussi connue. Nous nous sommes dit : “Faisons quelque chose de différent.””





Dans le Spider-Verse

Miles Morales dans “Spider-Man : à travers le Spider-Verse”.

Sony Images Animation





Sans doute, le plus grand choc de tous ne vient pas de la fin de l’histoire principale ou des scènes post-génériques. Cela vient de Spider-Bots.





L’une des missions secondaires consiste à parcourir la ville à la recherche de Spider-Bots voyous, les robots que Peter et Miles utilisent souvent pour surveiller les espaces confinés. Plus vous en collectez, plus il est facile pour Ganke (Griffin Puatu), le bras droit de Miles, de retrouver le mystérieux personnage qui a détourné leur signal. Dès que vous les avez tous rassemblés, Ganke vous envoie dans une ruelle où s’ouvre un portail – dans le style visuel hexagonal du voyage multivers depuis le monde. Vers d’araignée films d’animation – et révèle Delilah.





Dans les bandes dessinées, Delilah est une assassine qui se débat à plusieurs reprises avec Spider-Man. Elle était censée être incluse dans Spider-Man : à travers le Spider-Verse mais a ensuite été coupé du film. Le plan était de la faire servir de barman au Bath with No Name, un bar interdimensionnel pour les super-vilains. Elle apparaît désormais dans le même contexte dans Spider-Man 2 de Marvel. Après avoir pris tous les Spider-Bots, elle remarque : « Si Miguel vient les chercher, dites-lui : « Finders keepers ». » C’est un clin d’œil clair à Miguel O’Hara, le Spider-Man 2099 de réalité alternative d’Oscar Isaac du film. films.





Intihar confirme que cette révélation dans le jeu a impliqué de nombreuses conversations avec les gens de Sony Animation. Le premier jeu avait déjà incorporé certains des Vers d’araignée-des combinaisons précises, tandis que le Miles Morales Le jeu est allé encore plus loin en incorporant des mouvements d’animation précis comme dans le film. Et vice versa: À travers le Spider-Verse incorporé une apparition de Peter Parker du Spider-Man de Marvel Jeux. Pour Spider-Man 2 de Marvelleurs créateurs voulaient aller au-delà des simples costumes.





Intihar et Paquette ont lancé quelques idées à Sony Animation, mais cela a cliqué lorsqu’ils sont revenus aux Spider-Bots. “Ils auront tous pour thème toutes ces différentes araignées et ces différents personnages. C’est très Vers d’araignée“, dit Intihar. ” Pourrions-nous avoir un lien ? ” C’est à ce moment-là qu’ils ont appris l’abandon du projet d’incorporer Delilah dans les films. ” Notre objectif avec Spider-Man 2 “était d’injecter autant de narration que possible dans certaines des activités optionnelles, même dans un objet de collection comme un Spider-Bot”, poursuit Intihar. “Si nous pouvions avoir une bonne récompense narrative à la fin, cela serait en quelque sorte lié à Vers d’araignéece serait la cerise sur le gâteau de l’expérience.”





Venin jouable

Venom, à la voix de Tony Todd, est arrivé dans “Marvel’s Spider-Man 2”.

Jeux insomniaques/Sony Interactive Entertainment





Lorsque Venom montre enfin son visage, une fois que le symbiote reprend possession d’Harry et lui fait le genre de sourire que seule une mère extraterrestre pourrait aimer. Les joueurs sont accueillis avec un régal : ils peuvent jouer au niveau suivant en tant que Venom, alors qu’il… euh… il déchire le siège de la Fondation Emily May.





Intihar répond franchement aux raisons pour lesquelles ils ont fait cette offre : “Je voulais survivre à Internet”. En d’autres termes, il savait à quel point les fans seraient impatients d’emmener ce méchant Spidey faire un tour. “L’un des moments marquants du premier match est la formation des Sinister Six”, poursuit Intihar. “Nous nous sommes demandé : ‘Comment pouvons-nous surpasser les Sinister Six ?'”





En plus d’être amusant, le niveau jouable Venom remplissait de nombreuses fonctions pour les créateurs du jeu. Comme l’explique Intihar, ils voulaient une réponse émotionnelle au fait qu’Harry devienne Venom et se sente rejeté par Peter. Mais aussi, ils voulaient un moyen clair de montrer au joueur à quel point un adversaire puissant est Venom. “Si nous ne permettions pas au joueur d’incarner Venom, il n’aurait pas le même lien émotionnel avec le personnage”, ajoute Paquette. “Nous voulions créer le moment où, pendant juste une seconde, nous avions l’impression que cela allait être un combat entre Pete et Venom. Ensuite, nous tournons la caméra et nous vous laissons jouer le rôle de Venom. C’est exprès que nous fait ça. ”





Je crie, tu cries, nous crions tous…

MJ se transforme en Scream dans “Marvel’s Spider-Man 2”.

Jeux insomniaques





Venom n’est pas le seul membre du plus grand collectif de symbiotes à se présenter au pique-nique familial. Lors d’une rencontre particulière avec Venom chez Peter dans le Queens, MJ est infecté par l’un des esprits extraterrestres de la ruche et transformé en Scream, un autre méchant symbiote notable de Marvel Comics.





Intihar le dit…