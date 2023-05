Scènes d’un hôpital militaire ukrainien

Mykhailo, 34 ans, était allongé sur le premier lit à droite. Il était temps de changer ses pansements. Il s’est tourné vers deux journalistes en visite, plaisantant à travers la douleur. « Je t’ai mis un joli slip ! » il a dit. Puis il grimaça et attrapa la barre suspendue au-dessus de sa tête pour se stabiliser.

« Blessures par des éclats d’obus aux membres inférieurs », explique Vadym, le traumatologue qui soigne les nombreuses blessures de Mykhailo. Le Washington Post a visité l’hôpital et interrogé des patients et du personnel ce mois-ci à condition qu’ils ne soient pas identifiés avec des noms complets pour maintenir la sécurité et la confidentialité.