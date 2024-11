Scènes d’un défilé des Dodgers World Series : « La meilleure chose à laquelle j’ai jamais participé »

LOS ANGELES — Enfin un défilé à Los Angeles. Une ville qui en avait manqué un depuis 1988, et qui n’en avait pas un en 2020, a enfin eu l’occasion de faire la fête. Ces Dodgers de Los Angeles ont pris huit bus de l’hôtel de ville au Dodger Stadium, s’imprégnant d’une ville qui a sauté sur l’occasion de certifier cette époque comme la plus grande de l’histoire moderne de la franchise.

Les fans bordaient les rues et remplissaient le stade. Ils se sont accrochés aux réverbères et ont lancé des bières vers les véhicules transportant les joueurs qui ont vaincu les Yankees de New York pour remporter un deuxième titre en cinq ans. Ils ont rappelé les anciennes légendes des Dodgers. Ils les ont commémorés à la mode hollywoodienne, alors que l’acteur Edward James Olmos a conduit des milliers de personnes à chanter « Joyeux anniversaire » au regretté Fernando Valenzuela, décédé quelques jours seulement avant ces World Series et qui aurait eu 64 ans vendredi. Ice Cube est revenu pour un rappel, cette fois avec Dave Roberts le rejoignant sur scène.

C’était vraiment une bonne journée. Les champions des World Series étaient de retour à Los Angeles. Cette fois, ils ont pu en profiter, revenant sur un tapis bleu alors que « Not Like Us » retentissait devant environ 42 458 personnes dans le stade.

Le président des opérations baseball, Andrew Friedman, a déclaré que le fait de ne pas avoir pu célébrer il y a quatre ans avait laissé « un sentiment de vide ».

Cela a été rectifié vendredi.



Le LAPD estime que 225 000 fans se sont rassemblés le long du parcours du défilé lors du défilé du championnat des Dodgers. (Kévork Djansezian / Getty Images)

« Cela a certainement rattrapé 2020 », a déclaré Roberts, estimant qu’il a dormi environ quatre heures depuis la finale de mercredi soir. « De toute évidence, il y a beaucoup de joueurs en 2020 qui n’ont pas pu apprécier et vivre ce que nous avons vécu, mais c’est pour eux aussi. »

« C’est la meilleure chose à laquelle j’ai jamais participé », a déclaré Clayton Kershaw.

Après 17 ans, l’icône de la franchise a obtenu son défilé. Il est désormais deux fois champion. Kershaw a savouré l’événement, soulevant le trophée en sautant de haut en bas devant la mer bleue devant lui. C’est sur scène que le triple lauréat du prix Cy Young a fondu en larmes. Les larmes ont continué après, alors qu’il parlait de ce que cela signifiait.

« J’ai attendu ça depuis longtemps », a déclaré Kershaw. «Cela a vraiment mis toutes mes attentes au lit. … Nous l’avons vécu. Nous avons vécu des choses. Pouvoir les voir aussi heureux qu’ils l’étaient, pouvoir faire la fête avec nous. Cela représente tout pour moi. »

Gagner il y a quatre ans, a déclaré Kershaw, a apporté un soulagement. C’était de la joie. Allégresse. Une justification après des années de défaites en séries éliminatoires que Kershaw portait pour cette ville et se sentait aux côtés de la base de fans.

« C’est une journée que je n’oublierai certainement jamais », a déclaré Kershaw. « Le baseball n’est qu’un jeu. Tout le monde dit ça. Mais je ne sais pas mec. Vous regardez autour de vous et vous voyez à quel point cela compte pour tant de personnes différentes. Cela peut être le baseball, mais cela signifie beaucoup pour beaucoup de personnes différentes. Je ne suis pas différent.

« Je sais qu’ils ont eux aussi ressenti toutes les pertes, tout comme moi. La seule façon de s’en sortir, c’est simplement de s’en sortir. Et nous l’avons fait. D’une manière ou d’une autre, je suis toujours là, et ils sont toujours là pour célébrer.

Ouah. Los Angeles, tu es incroyable. #SérieMonde pic.twitter.com/hF8gltIpnq – Dodgers de Los Angeles (@Dodgers) 1 novembre 2024

Célébrer, ils l’ont fait. Dans un bus, Walker Buehler a enfilé le maillot de son idole tandis que sa femme, McKenzie, versait de la bière dans un entonnoir et dans sa bouche. L’homme qui a enregistré les trois derniers retraits du huitième titre des Dodgers dans la Série mondiale avait contacté Orel Hershiser lors de la série de championnats de la Ligue nationale, lui demandant si l’uniforme gris route de la Série mondiale 1988 était toujours dans son placard. Buehler l’a porté, avec des taches de saleté et tout, avant le premier match des World Series et l’a gardé jusqu’à vendredi, lorsqu’il s’est mis à genoux pour le porter et s’en est imprégné.

« Nous sommes des putains de champions du monde, putain de mère », a déclaré Buehler en montant sur scène, le trophée en remorque.

Freddie Freeman a bercé son plus jeune fils, Maximus, dans un bras et ses deux autres fils, Brandon et Charlie, s’accrochaient à chaque jambe. Le MVP des World Series a fondu en larmes il y a à peine trois ans à son retour à Atlanta, un endroit qu’il pensait ne jamais quitter. Maintenant, il se prélassait dans une ville qui l’a accueilli, dans une région où il a grandi, sa place dans la tradition des Dodgers s’est consolidée après sa performance sur une grave entorse à la cheville droite et avec un cartilage costal cassé dont il a été victime tout au long du mois d’octobre.

« Je n’avais qu’une jambe, mais j’avais tout un groupe de gars qui me soutenaient toute l’année », a déclaré Freeman.



Walker Buehler, vêtu d’un maillot Orel Hershiser, boit une bière avec l’aide de sa femme, McKenzie. (Kévork Djansezian / Getty Images)

Alex Vesia a enfilé une ceinture de titre de champion sur son épaule gauche. Jack Flaherty a enfilé une chemise sur laquelle était écrit « Job Finished » en clin d’œil à la citation de Kobe Bryant exposée dans le club-house tout le mois d’octobre. Bryant a déclaré de manière mémorable : « Le travail n’est pas terminé » après le deuxième match de la finale de la NBA 2009, et les Dodgers ont adopté la devise en restant enfermés jusqu’à ce qu’ils terminent les Yankees dans la série de cinq matchs.

Kiké Hernández a fait l’éloge d’Ice Cube et est venu chercher le cou de Fat Joe, qui s’est produit face au « West Coast Don » (comme Ice Cube a été présenté vendredi), au Yankee Stadium pendant la série. « Nous n’avions pas besoin de jouer, car après cette performance, nous avions déjà gagné », a déclaré Hernández, qualifiant ainsi le rappeur de « plus gros ».

À la fin de la journée, Teoscar Hernández était aux larmes. « Quand tu me sors ça, c’est le mieux », a-t-il déclaré. « Quand je montre cette émotion, c’est là que je la ressens vraiment. »

Ensemble, les Dodgers ont regardé avec admiration une ville avide de célébration les embrasser.

« Je ne savais même pas qu’autant de gens existaient », a déclaré Tyler Glasnow.

La police de Los Angeles a estimé à 225 000 le nombre de personnes rassemblées dans les rues du lieu de l’affaire.

« Les gens font la queue, sur les putains de bâtiments, c’est incroyable », a déclaré Flaherty. «J’adore cette ville. Je ne veux jamais partir.

Shohei Ohtani a bercé son chien, Decoy, alors que lui et Yoshinobu Yamamoto – les têtes d’affiche d’une intersaison d’un milliard de dollars – célébraient un titre lors de leur première saison dans l’uniforme.

Les Dodgers ont passé des années à être fascinés par la possibilité de quelque chose comme ça. L’hiver dernier, la recherche du « plus gros poisson de tous » à Ohtani en était au centre.

« J’ai failli tout gâcher », a plaisanté Roberts, faisant allusion à sa décision de révéler la rencontre des Dodgers avec la superstar dans ce même bâtiment il y a à peine 11 mois.

Ohtani a poussé un rugissement rauque en remerciant la foule en anglais. Ce sont Kershaw, Buehler, Freeman, Ohtani, Mookie Betts et d’autres qui en sont venus à définir ces Dodgers, et peut-être que personne n’a exposé leur philosophie plus succinctement que Kiké Hernández en obtenant une lourde amende pour son interview d’après-match sur Fox après avoir éliminé les Padres. dans la série de divisions de la Ligue nationale.

Vendredi, Hernández a fait référence à ce moment de manière ludique en s’appuyant sur la foule pour obtenir de l’aide alors qu’il reconstituait la partie censurée de ses remarques à l’antenne pour L’Athlétisme Ken Rosenthal.

« Sommes-nous en direct? » Hernández a demandé en prenant le micro, avant d’appeler la foule. « Qu’est-ce qui rend cette équipe différente de toute autre équipe des Dodgers ? »

La foule a répondu : « Ils s’en foutent… ».

« Ils l’ont dit », a déclaré Hernández, « pas moi.



Une découpe de Freddie Freeman honorant son grand chelem lors du premier match se joint au défilé. (Harry Comment / Getty Images)

Bienvenue dans l’âge d’or des Dodgers, ponctué de deux titres en cinq ans et de la promesse et de l’espoir de davantage. C’est Kiké Hernández qui a revendiqué vendredi une décennie qui n’est pas à moitié terminée, en proclamant la domination des Dodgers. Il n’est pas difficile de comprendre pourquoi. Ohtani a encore neuf ans de contrat. Yamamoto en a 11. Freeman en a trois. Betts en a neuf.

Vendredi a offert un avant-goût de la célébration qui manquait à cette ville. Maintenant, il en demande davantage.

« Nous en avons obtenu deux jusqu’à présent », a déclaré Betts à propos des titres des Dodgers depuis son arrivée ici en 2020. Il en a un autre de son séjour à Boston. « Il nous reste environ huit, neuf ans ? Je dois arriver à au moins cinq ou six, non ? Nous devons faire ça au moins cinq ou six fois, n’est-ce pas ? J’essaie de remplir cette main, LA »

(Photo du haut de Kiké Hernandez : Ronald Martinez / Getty Images)