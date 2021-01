Exactement un an après avoir introduit le mot «verrouillage» dans la conversation mondiale, Wuhan a passé cet anniversaire samedi avec un mélange de fierté à sortir de l’emprise du COVID-19 et de prudence face à une éventuelle rechute.

Il y a un an, Wuhan a choqué le monde en confinant ses 11 millions d’habitants anxieux dans leurs maisons, déclenchant un verrouillage traumatisant de 76 jours qui a souligné la menace croissante d’un mystérieux pathogène émanant de la ville.

À 10 heures ce jour-là, les transports publics ont été fermés et la sortie de la ville a été interdite sans autorisation spéciale. Un silence étrange est descendu.

Une par une, les zones adjacentes de la province durement touchée du Hubei ont rapidement emboîté le pas, tout comme les gouvernements du monde entier alors que le coronavirus est devenu mondial.

Mais alors que les luttes contre la pandémie dans le monde se poursuivent, Wuhan aujourd’hui n’a rien à voir avec la ville fantôme verrouillée d’il y a un an, avec le bourdonnement de la circulation, les trottoirs animés et les citoyens emballant les transports en commun et les parcs.

« J’avais peur l’année dernière mais les choses se sont beaucoup améliorées depuis que l’épidémie a été maîtrisée », a déclaré un jogger sans masque dans la vingtaine, qui n’a donné que son nom de famille, Wang. Il était l’une des nombreuses personnes qui s’exerçaient sous un ciel brumeux le long du fleuve Yangtze à Wuhan samedi.

« La vie est comme avant, maintenant. »

Mais les souvenirs de l’épreuve de Wuhan restent frais, d’autant plus que les clusters COVID-19 localisés se multiplient à travers la Chine, provoquant des tests de masse à Pékin et des verrouillages ciblés dans d’autres régions.

Huang Genben, 76 ans, a passé 67 jours à l’hôpital à combattre le COVID-19 l’année dernière, crachant du sang et s’attendant à mourir.

« Quand j’ai fermé les yeux la nuit, je ne savais pas si je les rouvrirais », a déclaré Huang à l’AFP.

Comme beaucoup de ses compatriotes, il exprime sa fierté des «grands efforts» déployés par le gouvernement et les citoyens chinois pour contenir la pandémie, illustrés par Wuhan.

Le virus a tué au moins 2 millions de personnes dans le monde et continue de faire rage, mais, en Chine, les autorités ont signalé moins de 5000 décès, la grande majorité à Wuhan au début de la pandémie.

Et les scènes détendues de samedi – des danseurs âgés tournant dans des parcs et des bars bondés vendant de la bière artisanale «Wuhan Stay Strong» – contrastent avec les verrouillages roulants, la flambée des taux de mortalité et les hôpitaux débordés dans d’autres pays.

Le gouvernement a poussé un récit de propagande officiel – mettant en vedette Wuhan – se concentrant sur une réponse et un rétablissement chinois « héroïques ».

Mais il n’y a pas de commémorations de verrouillage connues prévues samedi par Pékin, qui reste discrète sur les premiers jours de la pandémie au milieu d’accusations de dissimulation ou de mauvaise gestion de l’épidémie.

On pense généralement que le virus s’est propagé à partir d’un marché humide de Wuhan où des animaux exotiques étaient vendus comme nourriture.

Mais la Chine a par ailleurs publié peu d’informations sur ses origines, alimentant les appels de l’Occident à plus de transparence.

L’anniversaire du verrouillage intervient avec les experts de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à quelques jours de la fin d’une quarantaine de deux semaines à Wuhan avant de lancer une enquête prévue sur les origines du coronavirus.

L’OMS a déclaré vendredi qu’il était trop tôt pour tirer des conclusions quant à savoir si la pandémie avait commencé en Chine.

« Toutes les hypothèses sont sur la table », a déclaré le directeur des urgences de l’OMS Michael Ryan.