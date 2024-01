Scènes de sexe et études de faisabilité : l’architecte et romancière racée Lesley Lokko remporte la médaille d’or RIBA | Le RIBA

UNParmi les noms d’hommes pour la plupart blancs et de quelques femmes gravés sur les murs de marbre du Royal Institute of British Architects depuis 1848, cette année verra une première. Lesley Lokko, architecte et universitaire ghanéenne-écossaise, a été annoncée comme lauréate de la médaille d’or du RIBA, devenant ainsi la première femme africaine à recevoir le gong – et seulement la deuxième architecte noire à être honorée dans son histoire.

“C’était un peu une expérience hors du corps”, a-t-elle déclaré en apprenant la nouvelle. “C’était tellement loin de mon radar – je ne suis pas un architecte en exercice, loin de là.” Lokko, 60 ans, ne conçoit peut-être pas de bâtiments, mais elle est depuis longtemps l’une des défenseures les plus énergiques de l’architecture en faveur d’un élargissement de l’accès à la profession. En tant qu’enseignante, écrivaine et commissaire d’exposition, elle a consacré sa carrière à amplifier les voix sous-représentées, à explorer la relation entre l’architecture, l’identité et la race et à tenter de démocratiser ce qui a toujours été une quête raréfiée. Elle a enseigné dans le monde entier, fondé deux écoles d’architecture – une à Johannesburg, en Afrique du Sud, une autre à Accra, la capitale du Ghana – et a été commissaire de la Biennale d’architecture de Venise 2023, mettant pour la première fois l’accent sur le continent africain.

La jeune génération est impatiente d’un changement significatif – et pas seulement du bout des lèvres

À juste titre, elle recevra la médaille en mai des mains du premier président noir du RIBA, et le plus jeune de tous les temps : Muyiwa Oki, d’origine nigériane. L’homme de 32 ans a été élu l’année dernière après une campagne populaire visant à élever un jeune « ouvrier en architecture » à un rôle élevé plutôt qu’à celui de directeur d’un cabinet éponyme, comme c’est habituellement le cas.

« Un fervent défenseur de l’équité et de l’inclusion dans tous les aspects de la vie », a déclaré Oki de Lokko. « Son approche progressiste de l’enseignement de l’architecture offre de l’espoir pour l’avenir – une profession qui accueille des personnes de tous horizons, prend en compte les besoins de notre environnement et reconnaît un large éventail de cultures et de perspectives. »

Un correctif puissant… Lokko à la Beinnale de Venise l’année dernière. Photographie : Jacopo Salvi

Né à Dundee, d’un père ghanéen et d’une mère juive écossaise, Lokko a grandi à Accra. Elle a été envoyée au pensionnat St James’s and the Abbey à Malvern, en Angleterre, à l’âge de 17 ans, et a ensuite étudié l’hébreu et l’arabe à Oxford, mais a abandonné ses études pour passer cinq ans aux États-Unis, où elle a étudié la sociologie et le droit. avant de s’intéresser à l’architecture. Elle est diplômée de l’école d’architecture Bartlett de l’University College de Londres en 1992 avant de retourner au Ghana en 2000, où elle a écrit plusieurs romans à succès et osés, et a complété un doctorat basé sur la pratique en construisant sa propre maison en briques de terre crue.

Une invitation à devenir examinatrice externe à l’Université de Johannesburg l’a ramenée à l’enseignement de l’architecture et elle est devenue professeure associée en 2014, fondant là-bas la première école d’architecture postuniversitaire en Afrique l’année suivante. Lorsqu’elle a été embauchée, le programme d’architecture comptait 11 étudiants, tous blancs.

« En Afrique du Sud », a déclaré Lokko au Guardian en 2020, « j’avais des conversations très intéressantes avec le vice-chancelier de l’université sur les raisons pour lesquelles il n’y a pas plus d’universitaires africains en architecture. J’ai dit que ce n’était pas notre rôle d’aller les chercher ; c’était notre travail de les fabriquer. C’est un projet qui prend deux générations.

En 2019, Lokko a été nommée à la tête de l’école d’architecture Spitzer du City College de New York, mais elle a démissionné l’année suivante, invoquant un « manque de respect et d’empathie pour les femmes noires ». Quatre ans plus tard, elle voit des parallèles avec le traitement et la démission récents de la première présidente noire de Harvard, Claudine Gay.

Des trucs torrides… Sundowners par Lesley Lokko.

« Malgré tous nos discours sur l’inclusivité, la diversité et la solidarité », a déclaré Lokko, « lorsque ces moments surviennent, ils sont vicieux. Vous supportez le poids de cette brutalité, et c’est un espace profondément effrayant. Néanmoins, elle est optimiste quant aux changements qu’elle a constatés dans l’enseignement de l’architecture au cours des dernières années, en particulier depuis le débat sociétal plus large déclenché par le meurtre de George Floyd.

« La réaction instinctive consiste à employer davantage de personnes de couleur », a-t-elle déclaré, « et à mettre en œuvre des politiques garantissant une plus grande représentativité, mais le canon lui-même ne change pas beaucoup. Je pense que nous sommes maintenant au point où le canon et le contenu, et qui le diffuse, commencent à rattraper leur retard. La jeune génération est impatiente de voir des changements significatifs – pas seulement des paroles en l’air en faveur de la politique, mais aussi un changement dans la manière dont on leur enseigne, ce qu’ils lisent et qui leur enseigne.»

La Biennale de Venise de Lokko a été un puissant correctif à l’accent habituellement mis sur le Nord, en mettant en lumière les paysages marqués de l’Afrique postcoloniale et en offrant une plate-forme à une nouvelle génération de jeunes architectes africains optimistes, présentant le continent comme un « laboratoire du futur ». . Il s’agit de la deuxième édition de la biennale d’architecture la plus visitée de son histoire, avec près de 40 % de jeunes et d’étudiants, et a présenté un « collège biennal » pour la première fois.

« L’Afrique a une population incroyablement jeune, vraiment affamée et ambitieuse », a déclaré Lokko. « Mais l’éducation est le plus grand défi : il existe moins de 90 écoles accréditées sur un continent de près d’un milliard d’habitants. Et souvent, les programmes qu’ils suivent sont un héritage des anciennes puissances coloniales. La vitesse du changement est également énorme, et nous ne disposons pas encore de l’infrastructure éducative nécessaire pour y faire face.»

Poussé par ces défis, Lokko a fondé la Institut Africain du Futur à Accra en 2021, en tant que « think tank panafricain » agile. Elle a été conçue à l’origine comme une école d’architecture accréditée, destinée à être associée à une institution du Nord, mais l’urgence de la situation a amené Lokko à repenser le modèle. Il débutera cette année avec un studio nomade au Maroc, axé sur l’identité maghrébine et la migration, avec 30 places entièrement financées ouvertes aux candidats internationaux, la moitié venant d’Afrique. Lokko collecte également des fonds pour construire un centre pour l’institut à Accra – tout en finissant le manuscrit de son 13e roman, The Lonely Hour, qui doit paraître l’année prochaine.

«J’hésite entre la rédaction de propositions de financement, les études de faisabilité et les scènes de sexe», dit-elle. Ce qui est probablement une autre première pour un médaillé d’or RIBA.