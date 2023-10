Scènes de l’attaque matinale à la roquette du Hamas contre Israël | Galerie Actualités

Un barrage de roquettes a été tiré sur Israël depuis la bande de Gaza alors que les combattants de l’enclave palestinienne sous blocus infiltraient Israël, faisant au moins une personne tuée, ont indiqué l’armée et les médecins.

Les sirènes des raids aériens ont retenti dans le sud et le centre d’Israël, l’armée exhortant la population à rester à proximité des abris anti-bombes.

La branche armée du groupe palestinien Hamas a annoncé être à l’origine de cette attaque aérienne, affirmant que ses combattants avaient lancé plus de 5 000 roquettes.

L’armée israélienne a déclaré que le Hamas avait lancé « des tirs massifs de roquettes », tandis qu’au même moment « des terroristes s’infiltraient sur le territoire israélien dans un certain nombre d’endroits différents ».

Le Hamas a appelé « les combattants de la résistance en Cisjordanie » ainsi que « nos nations arabes et islamiques » à se joindre à la bataille, dans un communiqué publié sur Telegram.

Israël impose un blocus paralysant à Gaza depuis 2007 après la prise du pouvoir par le Hamas.

Depuis, les combattants palestiniens et Israël ont mené plusieurs guerres dévastatrices.

Les dernières violences font suite à une période de tensions accrues en septembre, lorsqu’Israël a fermé la frontière aux travailleurs de Gaza pendant deux semaines.

Depuis le début de l’année, au moins 247 Palestiniens, 32 Israéliens et deux étrangers ont été tués dans le conflit, dont des combattants et des civils des deux côtés, selon des responsables israéliens et palestiniens.

La grande majorité des décès ont eu lieu en Cisjordanie, occupée illégalement par Israël depuis le conflit israélo-arabe de 1967.