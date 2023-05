Scènes de la frontière américano-mexicaine au milieu de l’expiration du titre 42

De la vallée du Rio Grande au Texas à San Diego et Tijuana, de nombreux migrants rassemblés le long de certaines sections de la frontière américano-mexicaine se sont demandé quand ou s’ils entreraient aux États-Unis pour demander l’asile une fois les restrictions liées à la pandémie connues sous le nom de Titre 42 terminé.

Certains migrants qui avaient voyagé depuis le Venezuela, l’Équateur, la Colombie, le Pérou et l’Amérique centrale craignaient qu’il ne leur soit plus difficile de rester sur le sol américain avec la levée des restrictions.

Voici quelques-unes des histoires le long de la frontière internationale de 1 950 milles (3 140 kilomètres) :

___ Aylin Guevara, 45 ans, a accéléré ses pas alors qu’elle traversait le désert brûlant de Ciudad Juarez vers la frontière.

Elle était accompagnée de ses deux enfants, âgés de 16 et 5 ans, et de son mari. La famille a fui sa ville côtière en Colombie après avoir reçu des menaces de mort et espérait se réfugier aux États-Unis.

Après avoir passé la nuit précédente dans un hôtel, ils étaient impatients de se rendre à la frontière – « pour entrer et partir avec l’aide de Dieu et de l’enfant Jésus », a déclaré Guevara.

Mais lorsqu’ils sont arrivés à quelques heures de la fin du titre 42, un agent d’immigration américain a déclaré qu’ils ne pouvaient pas passer.

« Plus maintenant, c’est fini », leur a-t-il dit d’une voix ferme, leur ordonnant de se diriger vers les ponts à 10 milles (16 kilomètres) à leur gauche ou à leur droite.

___ María José Durán, une étudiante vénézuélienne de 24 ans, était au bord des larmes alors qu’elle était assise au bord d’une rivière à Matamoros, au Mexique.

Les responsables mexicains de l’immigration tentaient de déplacer les migrants vers un camp improvisé et loin d’un endroit où ils pourraient patauger à travers le Rio Grande.

Durán a déclaré qu’elle avait abandonné l’université lorsque ses parents ne pouvaient plus se le permettre et qu’elle était partie aux États-Unis avec un groupe d’amis et de parents. Ils ont traversé le traître Darien Gap divisant la Colombie et le Panama, puis une demi-douzaine d’autres pays avant d’arriver à la frontière américaine.

« Je ne sais pas quoi penser maintenant, après avoir fait un voyage si difficile pour nous retrouver maintenant avec ça », a-t-elle dit, faisant signe vers la rive opposée où au moins une douzaine de soldats de l’État du Texas avec des fusils se tenaient derrière un fil accordéon.

Du côté mexicain, on pouvait voir des membres de la Garde nationale du Texas renforcer un autre tronçon de fil pour empêcher les migrants d’entrer.

Plus tard, Durán a pu être vu marchant le long de la digue avec d’autres migrants qui avaient traversé le Rio Grande et passé les barbelés.

___ Des centaines de migrants alignés à côté du mur frontalier à Ciudad Juarez, au Mexique, traversaient encore jeudi et étaient reçus par la US Border Patrol dans les heures qui ont précédé la levée des restrictions du Titre 42. Les chiffres étaient nettement inférieurs à ceux de ces derniers jours.

Les Équatoriens Washington Javier Vaca et sa femme, Paulina Congo, ainsi que leurs deux enfants, âgés de 14 et 7 ans, ne savaient rien du changement de règles.

« Et maintenant, est-ce que ce sera mieux ou pire pour nous ? a demandé le Congo. « Nous avons demandé l’asile au Mexique et après quatre mois, ils nous ont refusé. »

Un Salvadorien qui a donné son nom à David s’est éloigné de la frontière et est retourné à Ciudad Juarez de peur d’être expulsé.

___ Les autorités de la communauté isolée du désert de Yuma, en Arizona, ont exprimé leur inquiétude après que le nombre quotidien moyen d’arrivées de migrants est passé cette semaine de 300 à 1 000.

Des centaines de personnes qui sont entrées dans la région de Yuma en traversant le fleuve Colorado tôt jeudi se sont rendues aux agents frontaliers, qui ont ensuite amené des adultes et des enfants dans des bus.

Le maire Doug Nicholls a demandé que le gouvernement fédéral déclare une catastrophe nationale afin que les ressources de l’Agence fédérale de gestion des urgences et les troupes de la Garde nationale puissent être dépêchées vers sa communauté et d’autres petites communautés frontalières.

La plupart des migrants sont transportés vers des refuges gérés par des organisations à but non lucratif plus éloignées de la frontière, mais les autorités frontalières les relâcheront dans les communautés si suffisamment de moyens de transport ne sont pas disponibles. Nicholls a déclaré que les responsables lui avaient déjà annoncé qu’ils prévoyaient de libérer 141 personnes dans le comté de Yuma vendredi.

« La question revient sans cesse : ‘Et maintenant ?’ Je pose cette question depuis deux ans, sans réponse », a déclaré Nicholls. « Nous sommes dans une situation où nous n’avons jamais été auparavant. »

___ Des centaines de migrants qui ont attendu pendant des jours une chance de demander l’asile se sont alignés jeudi le long des imposantes bornes en acier séparant Tijuana de San Diego.

À un moment donné, un agent de la US Border Patrol s’est penché et a parlé à une femme qui s’est évanouie sur le sol poussiéreux.

D’autres ont choisi de ne pas encombrer la frontière, mais de rester dans des refuges à Tijuana pour attendre les rendez-vous d’asile existants ou essayer de les mettre en ligne. Ils étaient des centaines dans les bâtiments jaune vif de l’abri Agape Mision Mundial, alors que d’autres arrivaient à la porte métallique avec un peu plus que de la paperasse et quelques effets personnels.

Daisy Bucia, 37 ans, est arrivée au refuge il y a plus de trois mois avec sa fille de 15 ans après avoir fui l’État mexicain de Michoacan en raison des menaces de mort qu’elle avait reçues. Les deux attendaient de prendre un bus pour la ville intérieure de Mexicali samedi pour un rendez-vous d’asile de l’autre côté de la frontière à Calexico, en Californie.

___ Les dirigeants d’organisations à but non lucratif qui aident les demandeurs d’asile loin de la frontière en Arizona se disent aussi prêts que possible pour le nouveau scénario.

« Nous allons faire de notre mieux et aborder cela avec toutes les ressources disponibles », a déclaré Teresa Cavendish, directrice exécutive du refuge Tucson Casa Alitas, le plus grand de l’État. « Mais ce n’est peut-être pas suffisant. »

Catholic Community Services of Southern Arizona gère le nouvel établissement de 300 lits pour hommes de Casa Alitas, ainsi que quatre autres emplacements qui hébergent également temporairement des femmes, des familles et des personnes vulnérables pour une capacité combinée de plus de 1 000 lits.

David Miliband, président de l’International Rescue Committee, qui a visité le centre d’accueil de l’organisation à Phoenix cette semaine, a exprimé sa confiance dans la capacité de l’agence à gérer toute augmentation du nombre de demandeurs d’asile là-bas. Le refuge de 340 lits était à moins de la moitié de sa capacité.

« Le défi peut être géré tant qu’il est fait de manière organisée et humaine », a déclaré Miliband.

Beth Strano, responsable de l’engagement pour le centre dans un quartier calme du sud de Phoenix, a déclaré: « Nous avons servi 50 000 personnes l’année dernière et 38 000 personnes l’année précédente sans aucun impact négatif sur nos clients ou notre communauté. »

___ Des passeurs ont aidé la Guatémaltèque Sheidi Mazariegos et son fils de 4 ans à se rendre à Matamoros, au Mexique, où elle et l’enfant ont traversé le Rio Grande sur un radeau.

Mais des agents de la patrouille frontalière ont arrêté le couple il y a une semaine près de Brownville, au Texas. Jeudi, la jeune femme de 26 ans et son fils sont revenus au Guatemala sur l’un des deux vols transportant un total de 387 migrants.

« J’ai entendu aux nouvelles qu’il y avait une opportunité d’entrer », a déclaré Mazariegos. « Je l’ai entendu à la radio, mais c’était un mensonge. »

___ Sur un pan de mur frontalier à Tijuana, des migrants ont demandé aux passants des couvertures, de la nourriture et de l’eau alors que le soleil se couchait sur une colline escarpée.

Gerson Aguilera, 41 ans, est arrivé à Tijuana vers 16 heures avec ses trois enfants et sa femme pour essayer de traverser et demander l’asile. De Tegucigalpa, au Honduras, Aguilera a déclaré que lui et sa famille avaient fui après que des criminels organisés aient commencé à exiger qu’il paie le double de l’argent d’extorsion qu’il payait déjà de 2 000 lempira honduriens (environ 81 dollars) par semaine.

« C’est très difficile. Pour un paiement, ils vous tueront », a déclaré Aguilera les larmes aux yeux.

Propriétaire d’un atelier de soudure, Aguilera a déclaré qu’il avait déjà quitté son domicile en 2020 à cause de menaces, mais qu’il était revenu lorsque les choses se sont calmées. Ce n’était plus une option.

« Nous demandons que Dieu nous aide », a déclaré Aguilar.

Les journalistes d’Associated Press Gerardo Carrillo à Matamoros, au Mexique, María Verza à Ciudad Juarez, Sonia Pérez D. à Guatemala City et Suman Naishadham à Tijuana ont contribué à ce rapport. Neige signalée à Phoenix.

Anita Snow, l’Associated Press