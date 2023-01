Scènes de deuil en Israël après l’attaque d’une synagogue

Des funérailles ont lieu pour les victimes de l’attentat du 27 janvier dans une synagogue de Jérusalem-Est qui a tué sept personnes. Dimanche, des proches ont enterré Eli Mizrahi, 48 ans, et sa femme, Natalie Mizrahi, 45 ans. Lors des funérailles, plusieurs personnes en deuil ont déclaré que leur mort faisait partie d’un plan divin plus vaste pour Israël. L’un d’eux a lu des écritures et a dit que “bien sûr, quiconque a été assassiné au nom de Dieu, et absolument s’il a été assassiné par des Palestiniens, c’est au nom de Dieu, alors il y a un but dans cette terrible tragédie”.