Il y a eu des scènes chaotiques lorsque le gouvernement britannique a forcé les demandeurs d’asile à retourner à la barge Bibby Stockholm dans le Dorset, plus de deux mois après son évacuation lorsque la bactérie légionelle a été découverte dans l’approvisionnement en eau.

Les manifestants de Just Stop Oil ont réussi à arrêter l’autocar transportant les hommes vers le navire dans le port de Portland en bloquant la chaussée menant à l’île et ont affirmé que le véhicule mettait leur vie en danger en les traversant.

Une cinquantaine d’autres habitants et militants locaux se sont rassemblés aux portes du port pour s’opposer au retour des hommes dans les installations, mais aussi pour les accueillir à nouveau dans leur communauté.

Le ministère de l’Intérieur a déclaré : « Les perturbations provoquées à Portland par un petit groupe de personnes sont totalement inacceptables. Nous sommes en étroite collaboration avec la police alors qu’elle poursuit ses enquêtes et garantit que les mesures de sécurité appropriées sont en place.

Il a déjà déclaré que la barge était sûre et réduirait le coût du maintien des demandeurs d’asile dans les hôtels – mais les hommes ont exprimé leurs craintes d’être renvoyés.

L’un d’eux a déclaré au Guardian : « Je suis inquiet et effrayé. Je ne veux pas aller à la péniche mais je n’ai pas le courage de désobéir. Je suis littéralement impuissant. Je ne sais pas ce qui m’attend. Quels seront les prochains projets pilotes du gouvernement pour les hommes qu’il embarque sur la barge ?

« Nous nous sentons comme des pions dans leur jeu, des cobayes dans leurs expérimentations. Quelle expérience vont-ils nous faire ensuite ? Quelle est la fin de cette attente dévastatrice et folle ? Pourrai-je sauver ma vie et celle de ma famille ?

On estime qu’une trentaine d’hommes se trouvaient à bord d’un bus arrivé au port jeudi midi. On estime que 45 autres personnes devraient arriver vendredi et lundi.

Peu avant d’atteindre le port, des membres de Just Stop Oil ont brièvement arrêté leur autocar, mais le véhicule a franchi le cordon des manifestants.

🚨 RUPTURE : ARRÊTEZ JUSTE L’AUTOCAR DU BLOC PÉTROLIER EMPORTE LES RÉFUGIÉS À LA BARGE BIBBY STOCKHOLM. 🦺 A 12h45, 23 sympathisants de Just Stop Oil bloquent le seul accès routier au bateau sur l’île de Portland. 🚧 Inscrivez-vous pour participer à la résistance. Rejoignez l’appel : https://t.co/J8aPwPwuni pic.twitter.com/592bokxQ3c – Arrêtez simplement le pétrole (@JustStop_Oil) 19 octobre 2023

L’une des manifestantes, Angela Ditchfield, a déclaré : « Nous avons continué sur la route pour tenter de bloquer l’autocar. Nous avons supposé qu’il ne nous écraserait pas alors que nous étions assis sur la route, vulnérables. Il y avait environ huit personnes debout devant l’autocar et trois se sont assises.

L’entraîneur s’est arrêté brièvement. Elle a ajouté : « Le conducteur a commencé à avancer. Nous disions aux gardes : « S’il vous plaît, ne commettez pas de tentative de meurtre. » Il a continué à avancer. D’autres personnes se sont couchées. Il a continué, d’autres ont dû les écarter. J’aurais aimé rester. Je préfère qu’il m’écrase plutôt que d’emmener ces gars [the asylum seekers] à un piège mortel. Cela aurait facilement pu aboutir à ce que quelqu’un soit très grièvement blessé.

Dans un communiqué expliquant la manifestation, le groupe a déclaré : « Cet acte vise à protéger la vie, à empêcher qu’un crime plus grave ne soit commis. Nous sommes convaincus que le gouvernement britannique met sciemment des vies innocentes en danger en renvoyant les demandeurs d’asile contre leur gré sur la barge piège mortel. »

La police du Dorset a déclaré que trois hommes avaient été arrêtés parce qu’ils étaient soupçonnés de dommages criminels lors de la manifestation Just Stop Oil. « L’autocar a pu poursuivre son voyage après un léger retard. La police du Dorset respecte le droit des personnes à manifester légalement et, dans la mesure du possible, nous travaillerons avec les organisateurs pour faciliter le droit des personnes à manifester pacifiquement », a déclaré un porte-parole.

« Cependant, nous avons le devoir de garantir que les personnes impliquées agissent dans le respect de la loi, de prévenir tout trouble public et de garantir que la communauté locale puisse vaquer à ses activités légales. Nos enquêtes sur toutes les circonstances de l’incident sont en cours.

L’une des personnes présentes aux portes du port, Candy Udwin de Dorset Stand Up to Racism, a déclaré que la ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, faisait valoir un argument politique en les forçant à revenir.

Elle a déclaré : « Ce n’est pas pratique. Ce sera l’hébergement pour demandeurs d’asile le plus cher jamais vu, compte tenu de l’argent qu’ils doivent y consacrer.»

Candy Udwin s’adresse aux manifestants près de la barge Bibby Stockholm. Photographie : Ben Mitchell/PA

Le logement est en proie à des problèmes. La bactérie Legionella a été découverte à bord le jour de l’arrivée des demandeurs d’asile, le 7 août. Des inquiétudes ont également été exprimées concernant la sécurité incendie et les activités d’extrême droite dans la région. La barge a été évacuée quatre jours après l’embarquement de 39 demandeurs d’asile.

Udwin a déclaré : « Il n’est pas surprenant qu’ils aient peur de revenir. Il y a encore ceux qui pensent qu’il s’agit d’un Grenfell flottant potentiel. Elle a déclaré que lorsque les hommes étaient à bord en été, certains ne le quittaient jamais parce qu’il était difficile de monter et de descendre. « C’était comme une prison. »

Les membres du Portland Global Friendship Group ont préparé des kits de bienvenue pour les hommes comprenant des articles de toilette, une carte de l’île, un cahier et une carte postale avec les coordonnées du groupe. Ils ont accueilli le bus avec des pancartes de bienvenue et des bouquets de fleurs.

L’une des membres du groupe, Heather, qui avait parlé à un certain nombre d’hommes, a déclaré : « Je n’ai jamais rencontré autant de personnes instruites, compétentes, charmantes et courageuses. Il y a des ingénieurs électriciens, des pharmaciens, des architectes. C’est une honte que nous dépensions tout cet argent pour cela, mais si nous les traitions rapidement et humainement, cela n’arriverait pas.»

Elle a demandé que son nom complet ne soit pas utilisé car elle avait reçu des menaces pour avoir aidé les demandeurs d’asile.

Le maire de Portland, Carralyn Parkes, a déclaré : « L’idée est d’être aussi cruel que possible pour dissuader les gens de demander l’asile. Ce sont des êtres humains et ils sont les bienvenus à Portland.

Caroline O’Connor, directrice générale de Migrant Help, a déclaré : « Il est crucial que le gouvernement accorde la plus haute importance à la sauvegarde du bien-être et de la sécurité des personnes à bord. »

Un porte-parole du ministère de l’Intérieur a déclaré : « Tous les tests nécessaires, y compris les contrôles de santé, d’incendie et d’eau, ont été effectués et sont tous satisfaisants. Le nombre de personnes à bord augmentera progressivement avec davantage d’arrivées dans les jours et mois à venir, dans le cadre d’une approche progressive et soigneusement structurée. »