Scènes chaotiques alors que la star à mains nues Hector Lombard remporte le titre avant de se lancer immédiatement dans la bagarre d’après-combat (VIDEO)

Le vétéran du combat Lombard, un pilier de l’UFC et du Bellator au cours de sa longue carrière de combattant, a récemment foulé les planches du ring du Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) – et a montré qu’il n’était disposé à céder du terrain à aucun des prétendants à son trône après avoir vaincu son compatriote alun de l’UFC Joe Riggs pour remporter l’or dans la ligue de combat arriviste.

Le combat était certainement étrange, cependant. Lombard, qui à un moment donné avait accumulé un record impressionnant de 31-2-1 dans sa carrière professionnelle dans les arts martiaux mixtes, avait promis une déclaration déclarative lors de sa troisième sortie sur le ring BKFC et alors qu’il quittait l’arène avec la ceinture autour sa taille, la manière de la victoire était quelque peu anti-climatique.

Voici une meilleure vidéo du combat post-combat d’Hector Lombard lol #BKFC18pic.twitter.com/qVY7exLHc4 – Connaisseur du combat (@ConOfCombat) 27 juin 2021

Lombard a commencé par une rafale de coups de poing dans les premiers tours, mais Riggs, un ancien challenger du titre UFC, est resté dans le combat et a commencé à sentir sa propre victoire lorsqu’il a décroché une forte main gauche qui a semblé gravement blesser le Cubain.

Cependant, alors que Riggs cherchait à terminer le combat, Lombard a chargé en avant et a attrapé le short de Riggs – et lorsque l’arbitre a tenté de les séparer, Lombard a décoché son propre tir qui a envoyé Riggs au tapis en lui tenant l’œil.

L’arbitre lui a donné le temps de récupérer avant de changer bizarrement de tactique et de déclarer que le coup offensant était une frappe légale et non un coup de poing, ce qui a conduit Lombard à être appelé vainqueur lorsque Riggs ne pouvait pas continuer.

2 pièces mais tenez le Soda – mcdiesel (@mcdiesel88) 27 juin 2021

Hector n’est pas du genre à marcher avec les mains à terre – cobra dt (@indomild) 27 juin 2021

Poke un ours..ne gémit pas quand il t’arrache le visage – Cilly Bonnolly 🇬🇧 Superbe un Brave 🇺🇸 (@CBonnolly) 27 juin 2021

Mais le drame ne s’est pas arrêté là.

Hunt, qui serait parmi les candidats pour affronter Lombard ensuite, est entré sur le ring pour l’affronter quelques instants après la fin du combat – seulement pour Lombard de riposter avec une combinaison rapide une-deux avant que la sécurité n’intervienne.

Un Lombard clairement mécontent a ensuite rapidement quitté le ring, ceinture en or sur une épaule et sa prochaine mission de combat probable traînant dans son sillage dans le cercle carré.

« 2 pièces mais tenez le soda« , a déclaré un fan de combat rappelant le tristement célèbre blitz de Leon Edwards dans les coulisses de Jorge Masvidal après une carte de combat UFC à Londres il y a deux ans.

« Hector n’est pas du genre à marcher dessus avec les mains baissées« , a déclaré un autre, tandis qu’un troisième a suggéré que Lorenzo Hunt n’était responsable que de lui-même pour les événements qui se sont produits sur le ring.

« Poke un ours… ne gémit pas quand il t’arrache le visage, » ils ont écrit.