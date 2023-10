Scène supprimée du manoir hanté

Êtes-vous prêt à ramener le repaire à la maison ?!

Célébrer Manoir hanté version numérique nous avons un extrait exclusif de l’une des scènes supprimées pour votre plaisir visuel. Dans le clip ci-dessous, Ben et le père Kent visitent la boutique d’Harriet pour la première fois et disons simplement qu’elle ne fait pas son meilleur travail à leur arrivée.

Découvrez-le ci-dessous :

L’intrigue du manoir hanté combine l’attraction Disney avec un ensemble de acteurs combattant des fantômes

Inspiré de l’attraction classique du parc à thème, Maison hantée raconte l’histoire de Gabbie (Rosario Dawson), une mère célibataire, qui découvre que la maison qu’elle partage avec son fils est hantée par des fantômes ennuyeux. Dans l’espoir de restaurer la tranquillité domestique, Gabbie recrute une équipe hétéroclite de soi-disant experts spirituels pour aider à débarrasser la maison des squatteurs surnaturels. Mélange ininterrompu d’action, d’aventure et de comédie mettant en vedette un casting de stars comprenant LaKeith Stanfield, Tiffany Haddish, Owen Wilson, Danny DeVito, Dan Levy, Jamie Lee Curtis et Jared Leto, Haunted Mansion a été écrit par Katie Dippold et réalisé. par Justin Simien. Les producteurs du film sont Dan Lin et Jonathan Eirich, avec Nick Reynolds et Tom Peitzman en tant que producteurs exécutifs.

La version numérique de Haunted Mansion comprend des bonus tels que des featurettes, des scènes supprimées et une bobine de gag.

Maison hantée arrive chez tous les grands détaillants numériques, y compris Vidéo principaleApple TV et Vudu/Fandango le 4 octobre et en 4K Ultra HD, Blu-ray et DVD le 17 octobre.