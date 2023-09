Scène supprimée de Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani : La alchimie d’Alia Bhatt et Ranveer Singh gagnera votre cœur ; Montre

Alia Bhatt et Ranveer Singhla comédie romantique de Rocheux Aur Rani Kii Prem Kahaani est devenu l’un des films Bollywood les plus appréciés de l’année. Le film a marqué Karan Joharde retour au fauteuil de réalisateur après une interruption de près de 7 ans et est devenu un succès majeur au box-office. Dans une interview, Karan a révélé qu’il avait dû réduire plusieurs scènes du film pour réduire la durée totale du film. Jeudi, le cinéaste a profité de son compte sur les réseaux sociaux pour partager l’une des scènes supprimées de Rocheux Aur Rani Kii Prem Kahaani mettant en vedette Alia et Ranveer dans un moment d’émotion, laissant les fans en redemander.

Rocheux Aur Rani Kii Prem Kahaani Scène supprimée

Karan Johar a profité de son compte Instagram jeudi pour partager un clip inédit de 3 minutes de Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani, où Alia et Ranveer peuvent être vus assis et ayant une conversation émotionnelle. Alors que l’on peut voir le personnage de Ranveer, Rocky, convaincre Rani d’Alia qu’il va travailler sur lui-même, Rani peut être vu découragé par leur relation. Le clip présente également le dialogue J’aime Hai Toh Sab Hai du film. Montre:

Plusieurs utilisateurs de médias sociaux ont consulté la section commentaires de la publication de Karan pour réagir à la vidéo et ont demandé aux créateurs de publier la version étendue du film avec des scènes supprimées sur OTT. Un utilisateur a écrit : « Je me sens démuni ! Pourquoi cette scène n’était-elle pas dans le film. » Un autre commentaire disait : « C’est une scène tellement mignonne, adorable et touchante !!!!! Ce n’était pas dans le film !!!! Maintenant, je veux voir tout ce qui n’était pas dans le film !!!!! »

« Une scène si belle et si réconfortante. Ces deux-là sont faits l’un pour l’autre à l’écran. Des gens tellement naturels et talentueux », lit-on dans un autre commentaire.

Rocheux Aur Rani Kii Prem Kahaani Date de sortie par contournement

Le film a fait ses débuts OTT sur la principale plateforme de streaming numérique Amazon Prime Vidéo la semaine dernière et est disponible en location.