Darlings, avec Alia Bhatt, Shefali Shah et Vijay Varma dans des rôles clés, a reçu des réponses positives du public et des critiques. C’est sa gestion nuancée de la question de la violence domestique tout en étant méchamment et sombrement comique qui a attiré l’attention, en plus des performances exceptionnelles des acteurs principaux et secondaires. Cependant, un utilisateur de LinkedIn a souligné ce qu’il perçoit comme une “erreur” dans le placement de la marque dans une scène du film.

L’utilisateur de LinkedIn Sahil Batra a partagé une photo de Darlings mettant en vedette Alia, où une bouteille de cosmétique de la marque Kama Ayurveda peut être vue assise sur une étagère en arrière-plan. Alors, pourquoi cela devrait-il être une erreur ? « Kama a dû penser : « Alia est une personnalité parfaite avec laquelle nous associer et le public de l’émission est aussi notre public ! Cela ressemble à un endroit parfait pour nous faire de la publicité.” Ce qu’ils ont complètement manqué, c’est que les gens ne regardaient pas Alia, mais Badru, et ils ont repéré une marque haut de gamme dans un ménage de la classe moyenne inférieure. Fou furieux!” Batra a écrit dans son post LinkedIn.

Batra a en outre déclaré qu’il s’agissait d’un cas typique de marque qui a mal tourné, car les produits Kama Ayurveda ne sont pas bon marché, mais maintenant, ce que les téléspectateurs pensent, c’est qu’il s’agit “d’une marque pour les personnes de la classe moyenne inférieure”. Batra a conclu : « Les impressions de la marque ne veulent rien dire. Le contexte de ces impressions est ce qui fait que ces impressions valent le centime !”

Bien qu’il y ait eu des preneurs pour ce point de vue, beaucoup sur LinkedIn n’étaient pas d’accord. “Donc, vous dites que le public qui a regardé darlings.. sont tous issus des couches sociales de Badru.. et ne sont pas non plus émotionnellement matures pour comprendre que ce n’est qu’un film – et parfois – je suppose que la logique serait – a vu un marque dans un film et a ensuite vu la même marque dans un magasin de détail. Cela peut déclencher un rappel et une impulsion à explorer ou à acheter. N’est-ce pas ainsi que fonctionnent les placements de produits ? Cette prémisse échouerait – si c’était le produit utilisé – alors le contexte serait important », a par exemple commenté un utilisateur.







“Peut-être qu’elle réutilise la bouteille qui a été jetée par un ménage qui peut se permettre Kama 😁”, a plaisanté un autre utilisateur de LinkedIn.

