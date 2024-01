Scénarios des rondes de division de la NFL : les Packers peuvent-ils étourdir les 49ers ? Comment les Chiefs se comporteront-ils sur route ?

The Athletic couvre en direct Corbeaux contre Texans dans le Tour de division de l’AFC match et 49ers contre Packers lors du match NFC Divisional Round

La ronde wild-card des séries éliminatoires de la NFL a eu plusieurs gagnants surprises, ce qui a compensé le fait que la plupart des matchs n’étaient pas si compétitifs. Vient maintenant la ronde de division, où nous devrions avoir droit à quatre confrontations fantastiques en raison de la qualité des adversaires, des stars et des entraîneurs.

L’action débutera samedi après-midi à Baltimore, où les Ravens accueilleront les Texans de Houston, qui n’ont eu aucune difficulté à battre les Browns de Cleveland lors de la ronde des wild-cards. Samedi soir, une semaine après avoir battu les Cowboys de Dallas, les Packers de Green Bay tenteront de réaliser un autre exploit contre les 49ers de San Francisco.

Dimanche après-midi, deux équipes courageuses ont beaucoup à prouver alors que les Buccaneers de Tampa Bay visitent les Lions de Détroit. Après avoir battu les Rams de Los Angeles la semaine dernière pour leur première victoire en séries éliminatoires en 32 ans, les Lions peuvent-ils remporter deux victoires consécutives en séries éliminatoires ?

Et pour couronner le tout, les porte-étendards de l’AFC s’affronteront dimanche soir, lorsque les Buffalo Bills accueilleront les Chiefs de Kansas City.

Voici les principales intrigues à suivre dans chaque jeu.

Texans chez Ravens : le parvenu contre le pilier

Après avoir reçu un laissez-passer en tant que tête de série de l’AFC, les Ravens font leurs débuts en séries éliminatoires contre une équipe texane impressionnante et surprenante.

Historiquement, ces équipes ne pourraient pas être plus différentes. Baltimore fait depuis longtemps partie des organisations les plus stables et les plus respectées de la ligue, tandis que Houston est embourbée dans un dysfonctionnement. John Harbaugh est le deuxième entraîneur le plus ancien de la NFL et a emmené les Ravens en séries éliminatoires au cours de 11 de ses 16 saisons, remportant le Super Bowl XLVII. Pendant ce temps, DeMeco Ryans est un entraîneur-chef débutant qui cherche à inculquer des normes d’excellence similaires au sein d’une franchise qui n’a atteint les séries éliminatoires que sept fois au cours de ses 22 saisons d’existence.

Il existe cependant certaines similitudes. Les deux équipes comptent de jeunes candidats MVP talentueux parmi les quarts Lamar Jackson et CJ Stroud. Les deux équipes s’efforcent d’être équilibrées en attaque, bien que Baltimore gère le ballon mieux que quiconque, avec une moyenne de 156,6 verges au sol et 213,8 ​​verges par la passe par match en saison régulière. Houston s’en est légèrement mieux sorti dans les airs (245,5 verges par match), mais les Ravens ont récolté en moyenne 28,4 points par match contre 22,2 pour les Texans. Les deux équipes s’appuient fortement sur leurs défenses pour obtenir du soutien. Baltimore fait partie des références, limitant les équipes à un minimum de 16,5 points par match tout en accumulant 31 points à emporter (à égalité au premier rang).

Il sera intéressant de voir comment l’expérience joue un rôle dans le succès de chaque équipe. Les Ravens sont certainement bien habitués aux grands matchs, mais cherchent à remporter leur première victoire en séries éliminatoires depuis 2020. Un Jackson en bonne santé devrait augmenter ses chances après que ses blessures ont paralysé Baltimore au cours des deux dernières séries éliminatoires. Cependant, le moment n’était certainement pas trop grand pour Stroud et les Texans la semaine dernière : Stroud a réalisé la meilleure performance en séries éliminatoires par un quart-arrière recrue de l’histoire de la ligue avec 274 verges par la passe, trois touchés et aucune interception. Il l’a fait contre une défense de Cleveland qui s’est classée première de la ligue dans de nombreuses catégories statistiques majeures. S’en sortira-t-il aussi bien contre les Ravens ? (Texans aux Ravens, 16 h 30 HE samedi.)



Brock Purdy et les 49ers tentent de participer à leur troisième match de championnat NFC consécutif. (Joe Camporeale / USA aujourd’hui)

Packers chez 49ers : maître contre apprenti

Les amis proches et anciens collègues Kyle Shanahan et Matt LaFleur s’affrontent une fois de plus en séries éliminatoires, et cela devrait être un grand match d’échecs entre deux des esprits offensifs les plus brillants de la ligue.

L’histoire de Shanahan et LaFleur remonte à 2008, lorsque Shanahan était coordonnateur offensif des Texans et LaFleur assistant offensif. À partir de là, les deux ont travaillé ensemble à Washington, où Shanahan était coordinateur offensif et LaFleur entraîneur des quarts. Ils ont ensuite travaillé ensemble à Atlanta dans les mêmes rôles. LaFleur a rejoint Sean McVay, ancien assistant de Washington, à Los Angeles lorsque McVay a accepté le poste d’entraîneur-chef des Rams en 2017, et deux ans plus tard, les Packers sont venus l’appeler.

Les caractéristiques de l’offensive de Mike Shanahan, avec les systèmes de blocage de zone, les bootlegs, les frappeurs rapides et l’attaque de passe par le jeu, peuvent être vues dans les attaques des deux entraîneurs. Ils partagent également une éthique de travail infatigable et une approche méticuleuse de l’étude des films et de la préparation des matchs. Il n’est donc pas surprenant que leurs équipes aient été parmi les meilleures de la NFC au cours des dernières saisons.

Les 49ers et les Packers ont cependant connu des parcours très différents lors des séries éliminatoires de cette année. Les 49ers ont été les favoris de la conférence toute la saison, tandis que les Packers ont commencé 2-6 avant de remporter six de leurs huit derniers matchs de saison régulière et de se frayer un chemin vers les séries éliminatoires. LaFleur et Shanahan se sont affrontés cinq fois en tant qu’entraîneurs-chefs, LaFleur ayant une fiche de 2-1 en saison régulière et Shanahan 2-0 en séries éliminatoires. Leur dernière rencontre a eu lieu lors de la ronde de division 2021, où San Francisco a battu les Packers hôtes 13-10.

Les parieurs ne s’attendent pas à une compétition serrée cette fois-ci, projetant les 49ers comme favoris à 9 1/2 points. Green Bay est cependant habitué au rôle d’opprimé. Il est entré dans le match wild-card contre Dallas en tant qu’outsider de 7 points et a fait exploser les Cowboys. Jordan Love peut-il rester au chaud une semaine après avoir lancé trois passes de touché et aucune interception ? La défense des Packers pourra-t-elle offrir un autre étourdissement, ou Brock Purdy et la machine offensive bien huilée des 49ers se frayeront-ils un chemin vers un quatrième match de championnat de conférence en cinq ans ? (Packers aux 49ers, 20 h 15 HE samedi.)

Boucaniers chez Lions : Les rebuts rachetés

Deux quarts repêchés n ° 1 au classement général s’affrontent alors que Jared Goff (2016) et les Lions accueillent Baker Mayfield (2018) et les Buccaneers au Ford Field dimanche. Ironiquement, aucun des deux quarts-arrière ne reste dans l’équipe qui l’a repêché. La patience des Rams s’est épuisée avec Goff malgré une apparition au Super Bowl lors de la saison 2018, et ils l’ont échangé à Detroit en 2021. Les Browns, quant à eux, se sont aigris contre Mayfield après une saison 2021 en proie à des blessures, même s’il a aidé à obtenir un 18. Il y a eu une sécheresse de 1 an en séries éliminatoires en 2020 et une fiche de 1-1 en séries éliminatoires.

Le courage des quarts développé par l’adversité a certainement été démontré avec leurs nouvelles équipes. Goff a aidé à redresser une franchise Lions qui souffre depuis longtemps, qui a remporté sa division pour la première fois en 30 ans. Mayfield a relevé le défi de mener les Bucs dans une nouvelle ère après la retraite de Tom Brady, et ils ont surmonté un début de saison lent pour remporter la NFC Sud, puis ont battu les Eagles lors de la ronde des wild-cards.

Quel rejet devenu sauveur de franchise livrera dimanche ? Goff, dont les Lions possèdent l’une des meilleures attaques offensives de la NFL, entre dans le match en tant que favori avec 6 1/2 points. L’offensive de Mayfield est cependant l’une des meilleures au troisième essai et a capitalisé sur le soutien d’une défense agressive. (Buccaneers chez Lions, 15 h HE dimanche.)

Chefs à Bills : Top Guns

Depuis 2018, date à laquelle ils sont devenus titulaires, Patrick Mahomes et Josh Allen ont régulièrement gravi les échelons des quarts-arrières. Ils sont désormais considérés comme deux des meilleurs de la NFL. Bénéficiant de gros bras, d’une mobilité impressionnante et d’une capacité de jeu magique, Mahomes et Allen ont développé une rivalité. Dimanche, ils se rencontrent pour la septième fois, cette fois avec en jeu un voyage pour le match de championnat de l’AFC. Allen et les Bills ont une fiche de 3-1 contre Mahomes en saison régulière, mais Mahomes et les Chiefs ont une fiche de 2-0 contre Allen en séries éliminatoires. Ces matchs éliminatoires, cependant, se sont toujours déroulés à Kansas City. Le match de dimanche aura lieu à Buffalo et les champions de l’AFC Est chercheront à renverser la situation.

Mahomes et Allen se sont retrouvés en territoire inconnu cette saison régulière. Les Chiefs manquaient de leur puissance offensive habituelle alors qu’une unité de réception large, jeune et incohérente, contrôlait l’offensive de Kansas City. Allen et les Bills ont également connu des difficultés offensivement, et ils étaient 11e de l’AFC après une première moitié de saison difficile.

Le licenciement du coordinateur offensif Ken Dorsey et la promotion de Joe Brady au poste de meneur de jeu ont propulsé Buffalo vers une solide finition et un titre de division. Désormais, il espère conserver cet élan après une victoire wild-card contre Pittsburgh. Une défense des Chiefs qui a contribué à alléger la pression sur Mahomes pourrait cependant causer des problèmes aux Bills. Kansas City s’est classé deuxième pour les verges (289,8) et les points (17,3) accordés en saison régulière. Les Chiefs ont également réussi 57 sacs des quarts adverses, le deuxième plus grand nombre de la NFL, et feront tout leur possible pour énerver Allen. Le quart-arrière des Bills a lancé 18 interceptions cette saison, le deuxième plus grand nombre de la ligue.

Mais comment Mahomes s’en sortira-t-il lors de son premier match éliminatoire sur la route (à l’exclusion des Super Bowls sur site neutre) ? La défense de Buffalo et une foule hostile peuvent-elles faire dérailler ses espoirs de titre n°3 au Super Bowl ? (Chefs de Bills, 18 h 30 HE dimanche.)

(Meilleures photos de Jordan Love, Kyle Shanahan, Patrick Mahomes :

Perry Knotts, Christian Petersen, David Eulitt / Getty Images)