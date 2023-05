Scénarios des éliminatoires IPL pour RCB alors que MI Beat SRH et la pluie ont un impact sur leur jeu

Le match entre Royal Challengers Bangalore et Gujarat Titans est extrêmement important en ce qui concerne la Premier League indienne (IPL) 2023, car le résultat décidera quelles équipes atteindront les éliminatoires de la compétition. Alors que les Titans du Gujarat, les Super Kings de Chennai et les Super Giants de Lucknow ont déjà réservé leur place dans le top 4, la dernière place est toujours à gagner. RCB est toujours en lice et les Indiens de Mumbai ont fait un énorme pas en avant en battant Sunrisers Hyderabad. La pluie à Bengaluru a retardé le tirage au sort dans le match du RCB et cela a gravement modifié les scénarios de qualification pour les deux équipes.

À la suite de la victoire de MI, les Royals du Rajasthan ont été éliminés de la course.

Si le match est abandonné à Bengaluru, le RCB atteindra les 15 points et le MI se qualifiera pour les playoffs.

Cependant, si le match se produit, RCB devra gagner son match afin de placer MI dans le tableau des points et bien que les deux équipes aient 16 points, Virat Kohli and Co ira de l’avant en raison d’un taux de course net supérieur.

L’équipe RCB : Faf Du Plessis (C), Virat Kohli, Glenn Maxwell, Mohammad Siraj, Harshal Patel, Wanindu Hasaranga, Dinesh Karthik (wk), Shahbaz Ahmed, Anuj Rawat, Akash Deep, Josh Hazlewood, Mahipal Lomror, Finn Allen, Suyash Prabhudessai, Karn Sharma, Siddharth Kaul, Kedar Jadhav, Wayne Parnell, Himanshu Sharma, Manoj Bhandage, Rajan Kumar, Avinash Singh, Sonu Yadav, Michael Bracewell, Vyshak Vijaykumar

Équipe GT : Hardik Pandya (C), Shubman Gill, David Miller, Abhinav Manohar, Sai Sudharsan, Wriddhiman Saha (wk), Matthew Wade, Rashid Khan, Rahul Tewatia, Vijay Shankar, Mohammed Shami, Alzarri Joseph, Yash Dayal, Pradeep Sangwan, Darshan Nalkande , Jayant Yadav, R Sai Kishore, Noor Ahmad, Odean Smith, KS Bharat, Shivam Mavi, Urvil Patel, Joshua Little, Mohit Sharma, Dasun Shanaka.