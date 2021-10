Scénarios de séries éliminatoires de la MLB, bris d’égalité avant le dernier week-end de la saison régulière

Chaque match du dernier jour prévu de la saison régulière de la MLB commence dimanche à 15 heures, dans l’espoir que des scénarios fous et convaincants se déroulent, similaires à ce qui s’est passé le dernier jour de la saison régulière 2011.

C’est certainement possible en 2021. Croisons les doigts.

Jetons un coup d’œil aux places et à la hiérarchie des séries éliminatoires encore en jeu avant les trois derniers jours du calendrier de la saison régulière.

PLUS: Mise à jour du support des séries éliminatoires de la MLB, nombres magiques

Ligue nationale Ouest

Avant de parler de scénarios pour la NL West, nous devons parler de POURQUOI gagner la division est si important. Le vainqueur de la division passe directement au meilleur des cinq NLDS, qui commence le 8 octobre, et aura l’avantage du terrain tout au long des séries éliminatoires. Le finaliste de l’Ouest sera la première équipe wild-card de la NL, ce qui signifie qu’ils accueilleront la « série » de wild-card win-or-go-home le 6 octobre. S’ils gagnent celui-là, ils bougeront à la NLDS contre … le vainqueur de la NL West, qui sera l’équipe avec le meilleur bilan de la MLB. Et s’ils gagnent cette série, malgré le fait qu’ils aient un bien meilleur bilan en saison régulière que Milwaukee ou Atlanta, ils n’auraient pas de terrain dans le NLCS parce qu’ils sont une équipe wild-card.

La série de jokers d’un match est une pensée effrayante, et ce n’est pas une juste récompense pour une équipe qui a été l’une des meilleures du baseball toute la saison. Peut-être que « juste » est un mauvais choix de mots. Mais la vérité est la suivante : les Giants et les Dodgers ont les deux meilleurs records au baseball, mais l’un d’entre eux pourrait très bien être éliminé lors de la deuxième journée des séries éliminatoires 2021. Quel genre de système de séries éliminatoires est-ce, où une équipe à 102 victoires entre directement dans un jeu à faire ou à mourir et une équipe à moins de 90 victoires (les Braves) obtient le coussin de jouer une série au meilleur des cinq ? Qu’ils aient à affronter une équipe des Cardinals qui vient de remporter une séquence de 17 victoires consécutives pour décrocher la deuxième place de wild card de la NL n’est pas vraiment attrayant non plus.

Passons maintenant au scénario, qui est assez basique. Voici les enregistrements :

SFG 104-54, —

LAD 102-56, 2 jeux retour

Les deux équipes jouent très bien en ce moment – ​​elles ont toutes les deux une fiche de 8-2 lors de leurs 10 derniers matchs – comme elles l’ont fait toute la saison. Les Giants terminent à domicile avec trois contre les Padres, qui ne font que spoiler après un mois dernier désastreux; les Dodgers terminent avec trois à domicile contre les Brewers, qui sont déjà enfermés dans la tête de série no 2 des séries éliminatoires de la NL.

L’équipe avec le meilleur bilan remporte la division, évidemment. S’ils sont à égalité, ils disputeront un match de bris d’égalité, un match 163 qui comptera comme un match de saison régulière. Ce match aurait lieu le 4 octobre et les Giants seraient l’hôte, grâce à leur avantage de 10-9 dans la série de saison régulière contre les Dodgers.

Donc voilà. Les Dodgers ont besoin que les Giants perdent deux matchs contre les Padres pour avoir un tir. Une victoire garantit aux Giants une égalité, deux garantissent le titre de division.

AL joker

Vendredi matin, avec trois matchs restants chacun pour les quatre équipes encore en jeu pour les deux places de joker AL, il y a 24 scénarios différents encore en jeu – y compris une égalité à quatre à 91-71 (bien que ce soit loin d’être probable). La raison de tant de scénarios est la suivante : aucune des quatre équipes ne joue les unes contre les autres, donc toutes les quatre pourraient aller 3-0 ou toutes les quatre pourraient aller 0-3 ou n’importe quelle combinaison entre les deux.

Il n’y a pas de bris d’égalité dans la détermination des places en séries éliminatoires réelles; si deux (ou plus) équipes sont à égalité pour la dernière place des séries éliminatoires, il y aura un match de bris d’égalité (ou des matchs). Maintenant, si deux équipes sont à égalité pour la tête de série no 1, les deux sont à l’intérieur et l’avantage du terrain pour le match avec joker est déterminé par le record face à face cette saison.

Voici d’abord le classement…

NYY 91-68, +2

MER 89-70, —

BOS 89-70, —

TOR 88-71, 1 dos du deuxième spot WC

Les Yankees sont donc actuellement WC1, avec les Red Sox et les Mariners à égalité pour WC2.

PLUS : Pourquoi les Blue Jays seraient l’équipe la plus effrayante à affronter en octobre

Les Yankees sont évidemment en grande forme, comme ils devraient l’être après avoir pris la route et balayé les Red Sox, puis avoir remporté deux des trois à Toronto dans une autre série énorme. Ils accueillent Tampa Bay – les Rays ont déjà décroché la tête de série n ° 1 de l’AL, mais à 98 victoires, ils ont une chance à 100 pour la première fois de l’histoire de la franchise, et ils ne vont pas se retourner – dans les trois derniers matchs , et même une seule victoire garantit aux Yankees au moins une place dans un éventuel match décisif. Si les Yankees ont un dossier de 2-1, ils sont la meilleure équipe wild-card.

Les Red Sox sont en train de céder leur place à la table. Ils sont à égalité avec les Mariners pour la deuxième place de wild card, mais on a vraiment l’impression qu’ils ne font pas les séries éliminatoires. Être balayé à domicile par les Yankees était déjà assez grave, mais pour enchaîner en allant à Baltimore et en perdant deux des trois contre une équipe des Orioles qui a enregistré 107 défaites cette saison? Cela devrait sacrément près d’être disqualifiant en soi. Les Sox terminent avec trois aux Nationaux, une autre équipe depuis longtemps hors de combat, mais même les Bad News Bears causeraient des problèmes à Boston en ce moment.

De l’autre côté de la médaille, le Marins jouent un excellent baseball, après avoir remporté 10 des 11 – dont sept W contre les A, qui ont éliminé Oakland de la photo des séries éliminatoires – pour se hisser à égalité pour la deuxième place de wild card. Je ne vais pas mentir, cela semblait impossible pendant la majeure partie de la saison. Mais les voilà, et ils terminent avec trois à domicile contre les Angels. Ils affronteront Shohei Ohtani, le frappeur, mais il ne prendra pas le monticule dans la série. Considérant qu’il a accordé deux points ou moins lors de neuf de ses 11 derniers départs, c’est probablement bon pour Seattle. Les Mariners, comme vous le savez probablement, n’ont pas participé aux séries éliminatoires depuis 2001, la plus longue séquence actuelle du baseball.

Les Geais bleus avait le programme le plus opportuniste de la dernière semaine, accueillant une équipe qu’ils poursuivaient (les Yankees), puis le pire club de l’AL. Mais ils ont perdu deux des trois contre New York et doivent à peu près balayer les Orioles, puis espérer que les Yankees, les Mariners et les Red Sox trébuchent.

Regardons quelques scénarios — pas tous les 24 car qui a le temps ?

Tout d’abord, disons que le classement après le match 162 ressemble exactement au classement actuel, avec les Yankees en tête, les Mariners et les Sox à égalité et les Jays à un match de retour. Toronto est éliminé, bien sûr, et les Yankees sont en WC1. Les Mariners et les Red Sox joueraient un match décisif 163 à Boston; les Sox obtiennent l’avantage du terrain parce qu’ils ont remporté la série de la saison, 4-3. Assez facile.

PLUS : Classement des meilleurs moments de baseball sur « Seinfeld »

Dans notre prochain scénario, disons que les Yankees perdent deux des trois contre les Rays et que les M et les Sox balaient tous les deux, donc ces trois équipes sont à égalité à 92-70. Prenons-le directement de MLB.com.

Les trois équipes choisiraient/recevraient les désignations A, B et C. Le club A accueillerait le club B. Le gagnant de ce match serait un club Wild Card, tandis que le perdant jouerait ensuite le club C sur la route pour déterminer l’autre. Les gagnants des deux jeux s’affronteraient dans le Wild Card Game.

Le prochain que nous examinerons semble peut-être le plus plausible. Dans celui-ci, les Yankees terminent avec le meilleur record, et les M, les Sox et les Jays finissent tous à égalité. Encore une fois, directement depuis MLB.com.

Les trois équipes à égalité choisiraient / recevraient les désignations A, B et C. Le club A accueillerait le club B le lundi 4 octobre. Le vainqueur de ce match accueillerait ensuite le club C mardi pour déterminer la deuxième place pour la Wild Card. Le AL Wild Card Game serait repoussé à partir de mardi dans ce scénario.

Et, parce que tout le monde aime le chaos, disons que les Yankees sont balayés par les Rays, les Jays balayent les Orioles et les Red Sox et les Mariners vont tous les deux 2-1. Tout le monde aurait 91-71. Vous savez comment cela fonctionne… directement depuis MLB.com.

Si les Yankees, les Red Sox, les Blue Jays et les Mariners se retrouvaient tous à égalité pour ces deux places, nous aurions un mini-tournoi entre les mains. Les clubs choisiraient/recevraient leurs désignations A, B, C et D. Le lundi 4 octobre, le club A accueillerait le club B et le club C accueillerait le club D. Les gagnants de ces deux matchs seraient les équipes Wild Card et s’affronteraient dans le stade de celui qui aurait le meilleur face à face. record de tête.

Ne serait-ce pas amusant ?