Scénarios de plafond salarial pour l’alignement des Canucks pour la soirée d’ouverture

Avec un match à jouer en pré-saison, les Canucks de Vancouver ont de sérieuses décisions à prendre concernant leur alignement.

Les alignements pour la soirée d’ouverture doivent être soumis avant le 7 octobre à 14h00 (heure du Pacifique), les Canucks devront donc déterminer leur alignement de 23 hommes (ou moins) à ce moment-là. Leur dernière sélection de 13 joueurs les a rapprochés de leur effectif de la soirée d’ouverture, mais ils auront encore au moins une sélection supplémentaire à faire.

Ce n’est pas aussi simple que de choisir les 23 meilleurs joueurs et de constituer une liste. Les Canucks doivent non seulement être sous la limite de l’effectif avant la date limite, mais doivent également respecter leur plafond.

Passer sous le plafond salarial ne sera pas difficile pour les Canucks ; tomber sous le plafond salarial sans utiliser la réserve pour blessés de longue durée (LTIR) le sera.

Pourquoi est-il important d’éviter le LTIR ?

Lorsqu’une équipe utilise l’allégement du plafond du LTIR, elle est considérée comme se trouvant face au plafond salarial, sans véritable espace de plafond. Cela signifie qu’ils ne peuvent pas accumuler d’espace de plafond au cours de la saison, ce qui limite leur capacité à ajouter un joueur à la mi-saison, par exemple à la date limite des échanges.

Alors que le public examine généralement le plafond salarial d’une équipe sur une saison entière, l’espace plafond est calculé quotidiennement. Chaque jour où une équipe est sous le plafond salarial, elle augmente son espace de plafond total pour la saison.

En pratique, cela signifie qu’une équipe disposant, par exemple, d’un plafond de 1 million de dollars pour démarrer la saison peut ajouter un joueur avec un plafond de 2 millions de dollars atteint au milieu de la saison. En effet, le plafond de 2 millions de dollars atteint quotidiennement par les joueurs ne représentera qu’un million de dollars sur la seconde moitié de la saison.

Accumuler de l’espace de plafond devient beaucoup plus compliqué que cet exemple simplifié, car l’espace de plafond d’une équipe peut changer quotidiennement. Les équipes peuvent même maximiser le montant sous le plafond salarial en envoyant des joueurs exemptés de dérogation. jusqu’à l’AHL pendant des jours à la foisaccumulant de l’espace de plafond supplémentaire chaque jour.

Les Canucks n’ont pas été en mesure de profiter de l’espace de plafond accumulé depuis plusieurs années, car ils ont toujours été en LTIR depuis le début jusqu’à la fin de la saison. Tucker Poolman, dont la carrière s’est essentiellement terminée par des migraines débilitantes, est en LTIR depuis deux saisons et sera de nouveau absent cette saison.

Cette intersaison, cependant, les Canucks ont pris un soin particulier à s’assurer qu’ils avaient de la place sous le plafond pour le plafond de 2,5 millions de dollars de Poolman afin de ne pas avoir à le mettre en LTIR pour commencer la saison.

Malheureusement, les choses sont devenues plus compliquées pour les Canucks avant le camp d’entraînement.

La situation actuelle des Canucks

Les Canucks comptent actuellement 28 joueurs sur leur effectif, dont Poolman. Quatre de ces joueurs pourraient commencer la saison dans la réserve des blessés de l’équipe : Poolman, Dakota Joshua, Thatcher Demko et Akito Hirose.

Pius Suter est actuellement au jour le jour mais sera probablement prêt à débuter la saison dans une semaine. Sinon, cela compliquera encore davantage la situation du plafond salarial des Canucks.

Voici à quoi ressemble cette liste de 28 joueurs, y compris le plafond atteint par chaque joueur :

Les joueurs marqués en rouge sont actuellement indisponibles pour les Canucks. Ceux marqués en or sont exemptés de dérogation et peuvent être envoyés dans la AHL sans risquer qu’une autre équipe les réclame.

En incluant le plafond mort du rachat d’Oliver Ekman-Larsson et le salaire retenu de l’échange avec Ilya Mikheyev, les Canucks dépassent actuellement le plafond salarial de 3 125 010 $.

Notamment, c’est avec 24 joueurs actifs, soit un de plus que la limite. Les Canucks devront envoyer un joueur de plus pour respecter la limite de 23 joueurs.

Si nous regardons simplement le mérite, la sélection finale pourrait revenir à Nils Åman, Arshdeep Bains et Aatu Räty, avec une certaine considération pour Mark Friedman et Noah Juulsen en défense. Le joueur le plus facile à éliminer serait Bains, qui est exempté de dérogation et ne joue pas au centre comme Räty.

Si Bains est renvoyé, cela laisse toujours aux Canucks 2 308 334 $ de plus que le plafond salarial.

Alors, et ensuite ? Que peuvent faire les Canucks pour se conformer au plafond?

Choisir la solution de facilité avec LTIR

Les Canucks pourraient très facilement se conformer au plafond simplement en déplaçant Poolman au LTIR et en profitant du soulagement du plafond.

C’est simple et propre, ne nécessitant aucune réflexion supplémentaire, et cela laisse toujours les Canucks avec une liste de 23 joueurs, prêts à faire face à d’autres bosses et contusions que la saison régulière leur inflige.

Mettre Poolman et son plafond de 2,5 millions de dollars sur LTIR rend le plafond des Canucks conforme de 191 666 $.

Le problème avec cette approche, bien sûr, est que les Canucks ne pourront pas accumuler d’espace de plafond. Donc, même si cela fonctionne, ce n’est pas idéal.

Les Canucks pourraient glacer une liste en sous-effectif

C’est ici que les choses se compliquent.

La limite de 23 joueurs est exactement ce à quoi elle ressemble : une limite. Une équipe n’est pas obligée d’avoir 23 joueurs sur la liste active. Le minimum est de 20 joueurs : 18 patineurs et deux gardiens de but.

Les Canucks pourraient, en théorie, mettre Nils Åman et Mark Friedman en dérogation, espérant qu’ils ne seront pas réclamés lorsque les équipes constitueront leur alignement final. Cela laisserait les Canucks avec une liste de 21 joueurs qui ne respecte toujours pas le plafond.

Cette liste dépasse toujours le plafond de 708 334 $, mais une solution est en vue. Tout ce que les Canucks auraient à faire est d’envoyer un joueur supplémentaire avec un plafond supérieur à 708 334 $ et ils seraient conformes au plafond sans utiliser le LTIR.

Il existe trois options :

1 | Renvoyez Räty malgré tout le travail qu’il a fait pour faire partie de l’équipe en saison régulière, laissant l’équipe avec seulement 11 attaquants.

2 | Renoncez à Noah Juulsen et espérez qu’il ne sera pas réclamé.

3 | J’espère qu’Akito Hirose sera en bonne santé à temps pour le renvoyer.

Concernant la première option, les Canucks ont débuté la saison dernière avec seulement 11 attaquants, ce n’est donc pas sans précédent. Puisque l’effectif minimum exige 18 patineurs plutôt qu’un nombre fixe d’attaquants et de défenseurs, les Canucks satisferaient à l’exigence et Juulsen s’habillerait vraisemblablement comme un attaquant de quatrième trio.

La deuxième option est loin d’être idéale, non seulement parce que Juulsen pourrait très facilement être réclamé, mais aussi parce qu’elle laisserait les Canucks risquer de jouer avec seulement cinq défenseurs si un joueur se blessait un jour de match.

Quant à l’option finale, elle dépend entièrement de la santé d’Hirose.

Pourquoi les Canucks pourraient ne pas être en mesure de renvoyer Akito Hirose

Hirose s’est blessé lors de la pré-saison à la suite d’un coup sûr d’Adam Klapka des Flames de Calgary qui l’a renvoyé le premier sur la bande, la tête revenant en arrière. Le défenseur s’est penché sur le protocole de la LNH en matière de commotion cérébrale, sans aucun mot sur un calendrier potentiel pour son retour.

Parce que Hirose a été blessé alors qu’il figurait sur l’alignement des Canucks dans la LNH, il doit rester sur l’alignement de la LNH jusqu’à ce qu’il soit médicalement autorisé. Cela signifie également que son plafond sera pris en compte dans le plafond salarial des Canucks pendant cette période.

Quelque chose de similaire s’est produit la saison dernière avec Guillaume Brisebois, qui s’est blessé lors du dernier match de la pré-saison et a par la suite figuré sur l’alignement des Canucks dans la LNH pendant presque toute la saison alors que faire face à une suspicion de syndrome post-commotion cérébrale.

S’il semble injuste qu’un joueur qui n’allait pas faire partie de l’équipe soit pris en compte dans le plafond salarial simplement parce qu’il s’est blessé, il existe une disposition pour exactement ce scénario : la réserve des blessés d’ouverture de saison (SOIR). Un joueur sous contrat bidirectionnel qui a joué moins de 50 matchs au cours de la saison précédente voit son plafond réduit ou entièrement éliminé lorsqu’il est sous SOIR.

La première année du contrat de deux ans de Brisebois était une entente à double sens. Puisqu’il n’a disputé que 17 matchs au cours de la saison 2022-23, son coup sûr a été considérablement réduit alors qu’il était dans la réserve des blessés avec les Canucks la saison dernière.

Malheureusement, SOIR ne postule pas pour Hirose, car il est sous contrat à sens unique. Son coup sûr restera dans les livres tant qu’il sera sur la liste de réserve des blessés.

Si Hirose n’avait pas été blessé, les Canucks pourraient respecter le plafond avec une liste active de 21 joueurs sans entrer dans le LTIR.

Sans Hirose sur l’IR, les Canucks seraient à 79 166 $ sous le plafond salarial avec une liste de 21 joueurs. Ils n’accumuleraient pas beaucoup d’espace de plafond, mais cela s’accumule avec le temps, donc chaque petit geste compte.

Que se passera-t-il lorsque Demko et Joshua reviendront ?

Pour notre dernière petite expérience de réflexion, nous imaginerons le monde idéal pour les Canucks : Thatcher Demko et Dakota Joshua reviennent tous deux, tandis que Hirose efface le protocole de commotion cérébrale et est renvoyé aux Canucks d’Abbotsford.

Dans ce scénario, les Canucks seraient conformes à la limite maximale avec une liste de 23 joueurs, avec Aatu Räty dans l’alignement. Nils Åman serait le candidat le plus susceptible d’être écarté et envoyé dans la AHL.

Cette liste laisse aux Canucks un espace de plafond de 154 166 $ qui peut commencer à s’accumuler. L’espace de plafond accumulé par les Canucks pourrait être augmenté en jonglant avec Räty entre la AHL et la LNH, même si cela nuirait aux résultats financiers de Räty, car il ne toucherait son salaire dans la AHL sur son contrat bidirectionnel que les jours où il serait renvoyé.

Cette formation signifie également qu’Arturs Silovs serait envoyé dans la AHL puisqu’il est exempté de dérogation, laissant Kevin Lankinen comme remplaçant derrière Demko.

Le résultat d’éviter le LTIR au début de la saison est que les Canucks peuvent éventuellement l’utiliser plus tard dans la saison, par exemple à la date limite des échanges. À ce stade, les Canucks pourraient mettre Poolman en LTIR et combiner cet allègement de plafond avec leur espace de plafond accumulé pour ajouter un joueur influent via le commerce.

Bien entendu, ce scénario idéal exige que les Canucks évitent toute blessure plus importante à mesure que la saison avance afin de maximiser l’espace de plafond qu’ils peuvent accumuler.

Si les Canucks subissent d’autres blessures et/ou si Hirose est absent à long terme, il sera très difficile pour les Canucks d’éviter d’utiliser le LTIR.