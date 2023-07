Scénarios de la journée des médias Pac-12 : adieux à l’USC et à l’UCLA, stars QB à gogo, et plus encore

Bryan Fischer Écrivain de football universitaire

Après des années à défiler autour des studios de cinéma de Los Angeles et des monuments d’Hollywood, Pac-12 Football Media Day a décampé pour les lumières tout aussi brillantes de Las Vegas cette année pour ce qui devrait être un aperçu fascinant de la prochaine saison 2023.

La Conférence des champions éponyme ne manque pas d’histoires à discuter lorsque les joueurs, les entraîneurs et le personnel de la ligue rencontrent les médias, d’une foule des 25 meilleures équipes capables de mettre fin à une longue sécheresse des éliminatoires de football universitaire, certaines des véritables superstars du sport sur le terrain, aux menaces existentielles qui changeront l’avenir même de la ligue à l’avenir.

Quelle sera votre priorité à l’approche de vendredi dans le Pac-12? Voici quelques scénarios clés pour suivre West alors que les projecteurs se tournent vers la conférence :

Absence de Coach Prime

L’une des séances de podium les plus attendues du Pac-12 n’aura finalement pas lieu.

Le Colorado a confirmé mercredi que l’entraîneur-chef Deion Sanders subira une intervention chirurgicale jeudi et manquera donc la journée des médias cette semaine.

Alors que tout le monde souhaite certainement le meilleur à Sanders alors qu’il continue de faire face à des caillots de sang dans ses jambes, la nouvelle pique un peu pour la conférence compte tenu de l’attention que Coach Prime a portée à la fois à son programme et à la ligue dans son ensemble. Non seulement l’étape de Las Vegas devait lui offrir une chance de réfuter quelques répliques à d’autres entraîneurs remettant en question ses méthodes, mais cela permettrait également à Coach Prime d’expliquer clairement comment les Buffs peuvent revenir sur le devant de la scène entre les lignes.

Au lieu de cela, nous devrons obtenir des mises à jour sur la santé et un aperçu de l’état du programme du fils de Sanders, Shedeur, et du remplaçant de l’entraîneur-chef au micro du coordinateur défensif Charles Kelly.

Quarts-arrières, Quarts-arrières, Quarts-arrières

Sept des équipes du Pac-12 amènent leurs signaleurs à Las Vegas cette saison, ce qui contribue à réaffirmer que la Conférence des champions est probablement mieux connue sous le nom de Conférence des quarts-arrière.

Évidemment, on peut commencer par le gars qui a levé le bras raide pendant une grande partie des sept derniers mois à Caleb Williams. L’USC QB a aidé à transformer l’école presque du jour au lendemain d’une équipe de niveau intermédiaire à concourir pour la couronne de la conférence et à frapper à la porte des séries éliminatoires. Nous verrons ce qu’il peut faire pour un rappel après avoir lancé pour 4 537 verges et un record FBS de 42 touchés (contre seulement cinq interceptions), mais on peut dire sans se tromper que le vainqueur de Heisman sera à l’avant-plan cette semaine alors qu’il réfléchit à ce qu’il a fait jusqu’à présent et comment il peut s’améliorer autrement.

Williams n’est pas le seul à qui prêter attention, et le fait qu’il ne soit pas un shoo-in à répéter en tant que sélection All-Pac-12 de la première équipe témoigne à la fois de la qualité et de la quantité de gars des autres équipes. Michael Penix Jr. de Washington est également un véritable prétendant à Heisman, tandis que Bo Nix de l’Oregon fait déjà le buzz en tant que premier tour potentiel avec une autre bonne saison à Eugene. Jayden de Laura de l’Arizona et Cameron Ward de Wazzu sont parmi les signaleurs les plus électrisants et les plus inspirants de YOLO de la ligue, tandis que le nouveau QB du Colorado Shedeur Sanders pourrait avoir le plus d’attention sur lui de quiconque compte tenu de la montée en puissance du Power 5.

Et, bien que son QB ne se dirige pas vers la journée des médias, l’entraîneur de l’État de l’Oregon, Jonathan Smith, se verra sans aucun doute poser de nombreuses questions sur l’ancien DJ star de Clemson, Uiagalelei, qui déménagera à Corvallis.

La position la plus importante sur le terrain reçoit généralement une attention surdimensionnée lors d’événements comme celui-ci, mais, dans le cas du Pac-12, c’est entièrement mérité.

L’adieu maladroit

L’année dernière, lors de la journée des médias, les entraîneurs, les joueurs et les dirigeants du Pac-12 essayaient toujours de traiter l’annonce du départ de l’USC et de l’UCLA pour le Big Ten. À vrai dire, la plupart le sont encore.

Maintenant, les choses deviennent encore plus tangibles. C’est la dernière saison que les équipes affronteront les Bruins et/ou les Trojans en championnat. Le dernier voyage au Rose Bowl dans un mois autre que janvier, la dernière fois pour voir cette flamme allumée au sommet du Colisée. La dernière fois pour beaucoup de choses impliquant deux programmes aux histoires riches et entrelacées avec les 10 autres écoles restant derrière.

Bien qu’une grande partie de l’accent cette semaine se présentera probablement sous la forme de demander à Lincoln Riley et Chip Kelly comment ils se préparent pour ces voyages dans le Midwest en 2024, il y aura beaucoup de discussions des autres entraîneurs sur le respect du dernier voyage des deux écoles sur la côte ouest… qu’ils espèrent également se terminer par une dernière défaite.

L’amélioration défensive de l’USC

En parlant des chevaux de Troie, leur devise hors saison a été « Le travail n’est pas terminé » après avoir été écrasé dans le match pour le titre Pac-12 et avoir ensuite perdu le Cotton Bowl en laissant une avance tardive à Tulane.

Personne ne remettra en question les références de Riley en matière d’attaque, mais lui et le nouveau secondeur Mason Cobb, qui assiste vendredi pour représenter l’autre côté du ballon, seront parsemés de questions sur le plus gros défaut de l’équipe à corriger : la défense. L’année dernière, le groupe s’est classé 93e pour les points accordés par match et 106e pour la défense totale.

Bien que le coordinateur Alex Grinch ait été retenu, le personnel sur le terrain à Los Angeles a connu un certain afflux de transferts comme Cobb et le plaqueur défensif gigantesque Bear Alexander, qui est arrivé du champion national en titre de Géorgie. L’ancien cinq étoiles Anthony Lucas s’est également dirigé vers l’Ouest après un certain temps au Texas A&M.

Alors, à quel point USC sera-t-il bon – ou du moins décent – ​​sur la défensive en 2023 ? C’est quelque chose qui sera une question primordiale entourant l’équipe tout au long de la saison.

Cam Rising santé

C’est peut-être le choix par défaut d’amener un quart-arrière de la classe supérieure aux journées médiatiques pour de nombreuses équipes, mais le cas n’est pas tout à fait simple pour l’actuel champion de conférence Utah. C’est parce que le vétéran Rising s’est déchiré le LCA au Rose Bowl et que son statut reste incertain pour le match d’ouverture contre la Floride à Salt Lake City.

Rising a insisté sur le fait qu’il serait prêt pour ce match, à environ huit mois et demi de chirurgie, et qu’il serait sûrement harcelé jusqu’à la nausée à Vegas pour savoir comment il se sent et quel est son statut. L’aîné a raté tous les entraînements du printemps et n’a fait que des travaux légers alors qu’il se remettait en forme. Il sera non seulement intéressant d’entendre ce que lui et l’entraîneur-chef Kyle Whittingham ont à dire sur le plan pour préparer le signaleur à jouer contre les Gators, mais aussi ce qui se passera s’il ne se sent pas à 100% d’ici la semaine 1 également.

Encore de Washington

En plus de l’USC passant de quatre victoires au match pour le titre de conférence et au New Year’s Six, Washington a été l’une des plus grandes surprises du Pac-12 il y a un an lors de leur première saison sous Kalen DeBoer. Les Huskies ont non seulement remporté 11 matchs pour la deuxième fois en deux décennies et ont terminé parmi les 10 premiers dans les sondages finaux, mais ils ont amplifié les attentes pour 2023 en ramenant presque tout le monde pour une autre course.

Alors, que peut faire U-Dub pour un rappel ?

Penix, qui a mené la nation en termes de verges par match au cours de sa première année sur Montlake, est déjà considéré comme l’une des plus grandes menaces de Williams pour remporter le Heisman, et la défense a des hommes de la classe supérieure avec de gros curriculum vitae sur lesquels s’appuyer, comme le pass rusher Zion Tupuola-Fetui.

Ajoutez un calendrier qui comprend de grands tests hors conférence contre Boise State et à Michigan State, l’Oregon et l’Utah venant tous les deux au Husky Stadium, plus un dernier voyage au Coliseum pour affronter l’USC, et Washington ne manquera pas de moments sous les projecteurs lors de la prochaine campagne. Ce sera aux Huskies d’en profiter au maximum.

Nouveaux noms, nouveaux lieux

Sanders est loin d’être le seul nouveau grand nouveau venu qui fera l’objet de discussions à Sin City vendredi. Parmi ses collègues nouveaux entraîneurs faisant une apparition à la journée des médias figurent FBS le nouveau venu Troy Taylor prenant la relève à Stanford pour David Shaw, et Kenny Dillingham retournant à son alma mater pour diriger l’État de l’Arizona à l’âge mûr de 33 ans.

Les médias comptent

Le futur accord médiatique du Pac-12 à compter de la saison 2024-25 a été un sujet de discussion fréquent pendant plus d’une année civile complète et continuera d’être un vendredi et au-delà. Suite à plusieurs rapports cette semaine, une source de la conférence a confirmé à FOX Sports qu’un nouvel accord ne sera pas annoncé à Las Vegas – et il pourrait s’écouler plusieurs semaines avant que la clarté ne soit atteinte sur l’endroit où les fans pourraient regarder leurs équipes jouer à des jeux la saison prochaine et au-delà.

Malgré un nouveau retard dans la saga en cours, le spectre d’un nouvel accord continuera de planer sur les 10 membres restants du Pac-12. Le commissaire George Kliavkoff n’a pas abordé la question publiquement depuis près de six mois maintenant et sera très certainement poussé à clarifier ce qui se passera ensuite. Les entraîneurs et divers directeurs sportifs qui planent autour de Resorts World à l’extrémité nord du Strip de Las Vegas se verront demander la même chose.

Ainsi, jusqu’à ce que quelque chose de concret se produise sur le front de la diffusion, l’accord sur les droits des médias continuera d’être le problème le plus urgent auquel la ligue est confrontée et éclipsera ce qui devrait être l’une des meilleures saisons de football universitaire des temps modernes.

La nouvelle ère du football universitaire

Ce n’est pas seulement la composition de la conférence qui changera en 2024, c’est vraiment une nouvelle ère pour le sport dans son ensemble. Il s’agit de la dernière saison des éliminatoires à quatre équipes avant que l’expansion ne s’installe, et les entraîneurs et les joueurs sont susceptibles de se prononcer sur ce que cela signifiera pour aller de l’avant. Ajoutez des sujets dignes d’intérêt comme le nom, l’image et la ressemblance, ou le portail de transfert, et les problèmes hors-terrain ne manquent pas et seront discutés à mesure que le football universitaire continue d’évoluer.

