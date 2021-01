Scénarios de conclusion des séries éliminatoires de la NFL pour la semaine 17:

Tête de série n ° 1 (avantage du terrain à domicile + bye au premier tour): Chefs de Kansas City,

Divisions closes: Buffalo Bills, Green Bay Packers, New Orleans Saints, Pittsburgh Steelers, Seattle Seahawks

Couchettes closes: Boucaniers de Tampa Bay

Ravens de Baltimore (10-5) à Cincinnati (4-10-1), dimanche, 13 h HE

Prend sa place en séries éliminatoires avec:

► 1. Gagner OU

► 2. Perte de Browns OU

► 3. Perte des poulains OU

► 4. Perte d’égalité + dauphins OU

► 5. Défaite Tie + Titans

► 6. Égalité + perte de Browns OU

► 7. Cravate + Colts cravate

Browns de Cleveland (10-5) vs Pittsburgh (12-3), dimanche, 13 h HE

Prend sa place en séries éliminatoires avec:

► 1. Gagner OU

► 2. Perte des poulains OU

► 3. Défaite des Titans + Victoire ou égalité des Dolphins + Victoire ou égalité des Ravens

► 4. Égalité + défaite des Corbeaux OU

► 5. Perte d’égalité + dauphins OU

► 6. Tie + Titans perte OU

► 7. Cravate + Colts cravate OU

► 8. Tie + Titans Tie + Ravens gagne + Dolphins gagne

Colts d’Indianapolis (10-5) vs Jacksonville (1-14), dimanche, 16 h 25 HE

Coupe le titre de la division sud de l’AFC avec:

► 1. Victoire + Titans perd ou égalité OU

► 2. Défaite Tie + Titans

Prend sa place en séries éliminatoires avec:

► 1. Victoire + défaite ou égalité des Ravens OU

► 2. Victoire + défaite ou égalité des Browns OU

► 3. Victoire + Dauphins perd ou égalité OU

► 4. Égalité + défaite des Corbeaux OU

► 5. Égalité + perte de Browns OU

► 6. Perte d’égalité + dauphins

Dauphins de Miami (10-5) à Buffalo (11-3), dimanche, 13 h HE

Prend sa place en séries éliminatoires avec:

► 1. Gagner OU

► 2. Perte des Corbeaux OU

► 3. Perte de Browns OU

► 4. Perte des poulains OU

► 5. Cravate + cravate Ravens OU

► 6. Cravate + cravate marron OU

► 7. Cravate + Colts cravate OU

► 8. Défaite Tie + Titans

Titans du Tennessee (10-5) à Houston (4-11), dimanche, 16 h 25 HE

Décroche le titre de la division AFC Sud avec:

► 1. Gagner OU

► 2. Perte des poulains OU

► 3. Cravate + Cravate Colts

Prend sa place en séries éliminatoires avec:

► 1. Perte des Corbeaux OU

► 2. Perte de dauphins OU

► 3. Égalité + perte de Browns OU

► 4. Cravate + cravate Dauphins OU

► 5. Cravate + cravate Ravens

Cardinaux de l’Arizona (8-7) à LA Rams (9-6), dimanche, 16 h 25 HE

Prend sa place en séries éliminatoires avec:

► 1. Gagner OU

► 2. Perte de Tie + Bears

Ours de Chicago (8-7) contre Green Bay (12-3), dimanche, 16 h 25 HE

Prend sa place en séries éliminatoires avec:

► 1. Gagner OU

► 2. Perte des cardinaux OU

► 3. Cravate + cravate Cardinals

Cowboys de Dallas (6-9) à NY Giants (5-10), dimanche, 13 h HE

Décloche le titre de la division NFC Est avec:

► 1. Victoire + Washington perd ou égalité OU

► 2. Match nul + défaite à Washington

Packers de Green Bay (12-3) à Chicago (8-7), dimanche, 16 h 25 HE

Clinches au revoir au premier tour avec:

► 1. Gagner ou égaler OU

► 2. Perte ou égalité des Seahawks

Rams de Los Angeles (9-6) contre Arizona (8-7), dimanche, 16 h 25 HE

Prend sa place en séries éliminatoires avec:

► 1. Gagnez + ou égalisez OU

► 2. Ours perdu ou cravate

Saints de la Nouvelle-Orléans (11-4) à Carolina (5-10), dimanche, 16 h 25 HE

Clinches au revoir au premier tour avec:

► Victoire + Défaite des Packers + Victoire des Seahawks

Géants de New York (5-10) vs Dallas (6-9), dimanche, 13 h HE

Décloche le titre de la division NFC Est avec:

► Victoire + défaite à Washington

Seahawks de Seattle (11-4) à San Francisco (6-9), dimanche, 16 h 25 HE

Clinches au revoir au premier tour avec:

► Victoire + Perte des Packers + Perte ou égalité des Saints

Équipe de football de Washington (6-9) à Philadelphie (4-10-1), dimanche, 20 h 20 HE

Décloche le titre de la division NFC Est avec:

► 1. Gagner OU

► 2. Tie + Cowboys perte ou cravate