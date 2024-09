« Scénario du pire » : pourquoi Verstappen a eu tant de difficultés

Le pire week-end de l’année de Max Verstappen a été catalysé par un changement de réglage mal calculé – et aggravé par un accident impliquant son coéquipier Sergio Perez et une forte remontée de son rival pour le titre Lando Norris.

Le pilote Red Bull a déclaré que sa voiture était un « monstre » à Monza, mais a parlé d’améliorations de l’équilibre déconnecté de la voiture en Azerbaïdjan – du moins jusqu’à ce que Red Bull prenne ce qu’il considérait comme le mauvais chemin de réglage entre les essais finaux et les qualifications.

Le Néerlandais a perdu face à Perez en qualifications pour la première fois depuis Miami l’année dernière, s’alignant sixième sur la grille, contre Perez quatrième.

Ce qui s’est passé dimanche s’avérera être une déception pour Red Bull, compte tenu des signes encourageants observés plus tôt dans le week-end.

Ce qui est plus inquiétant, c’est que Verstappen n’a jamais rencontré autant de difficultés auparavant.

Après une séquence de défaites qui dure désormais depuis sept Grands Prix, Verstappen a terminé cinquième, derrière Norris, qui a quitté les qualifications en Q1 après ce qu’il a appelé un drapeau jaune « injuste » qui l’a forcé à ralentir.

Cette cinquième place aurait pu être une septième si Perez et Carlos Sainz n’avaient pas eu un accident spectaculaire dans les derniers instants de la course. Ironiquement, Verstappen venait de s’arrêter pour chausser des pneus tendres afin de tenter de réaliser le meilleur tour en course avant que l’accrochage entre Perez et Sainz ne fasse intervenir la voiture de sécurité virtuelle.

« Si vous regardez ma course… tout était le pire des scénarios. Mon équilibre général bien sûr, puis le fait d’être coincé derrière Alex [Albon] et Lando.

La voiture de Verstappen était visiblement instable à Bakou, et quel que soit le changement apporté par Red Bull samedi, « cela a rendu la conduite vraiment difficile », malgré les effets favorables de la mise à niveau du fond plat du week-end.

Le champion en titre s’est plaint d’un manque de « mordant », impliquant que les pneus avant ne répondaient pas comme il le fallait, dans la première partie de la course, et il a eu des problèmes de freinage dans le deuxième relais.

« La voiture sautait beaucoup. Les roues se décollaient du sol dans les virages à basse vitesse. Donc, quand on n’a pas de surface de contact avec l’asphalte, c’est très difficile.

« Nous avons pensé que ce serait une bonne direction à prendre et [in] la fin n’était pas celle-là.

L’avance de Verstappen sur Norris est fixée à 59 points avant Singapour, tandis que McLaren mène le championnat des constructeurs avec 20 points d’avance.

Le directeur de l’équipe, Christian Horner, a déclaré après la course : « Je pense qu’il y aura une grande autopsie pour voir quelles sont les différences entre les deux voitures, qui sont évidemment assez subtiles.

« Mais il [Verstappen] « Je n’étais pas aussi à l’aise que Checo aujourd’hui. Il faut donc que nous approfondissions ce sujet pour comprendre pourquoi. »

Le patron de Red Bull a ajouté que Verstappen utilisait également ses pneus plus rapidement que Perez.

On ne sait pas encore si Red Bull pourra renverser la situation à Singapour, un circuit tout aussi exigeant que Bakou, ou apporter un package de mise à niveau rachetable à Austin.

« Regardez, nous poussons fort. Nous ne défendons plus, nous poursuivons. Cela change donc à nouveau la dynamique. Et nous allons tout donner », a déclaré Horner.

L’accident de Perez avec Sainz crée également un autre casse-tête pour Red Bull.

Alors que Singapour se profile à l’horizon, Red Bull doit désormais se lancer dans une course contre la montre pour produire suffisamment de pièces de rechange pour la course du week-end prochain – même si Horner ne semble pas trop inquiet.

« Je n’ai pas les G, mais l’impact a été important. Il y a trois coins de la voiture, le plancher, la carrosserie, tout ce que vous ne voulez pas avoir à réparer lorsque les voitures sont transportées par fret vers Singapour.

« Les gars et les filles ont travaillé 24 heures sur 24. Et ils seront là ce soir, à l’usine, pour essayer de produire des pièces pour les amener à Singapour. Donc, [we’ve] Il reste encore cinq jours avant le début du week-end. Tout le monde s’y met.

L’accident en fin de course a été encore plus douloureux pour Red Bull étant donné que Horner a déclaré que le Mexicain réalisait une « performance gagnante en course » – même si à l’époque Perez se battait pour la troisième place avec Sainz.

Horner a souligné le fait que Norris ait soutenu Perez plus tôt dans la course, ce qui a permis à son coéquipier Oscar Piastri de résister à un undercut de la Red Bull plus rapide.

« Je pense qu’en fait, il aurait pu gagner cette course si cela n’avait pas été pour… [losing] beaucoup de temps derrière Alex Albon au début, puis Lando, alors qu’il était sur des pneus neufs et qu’Oscar était toujours sur les vieux pneus, Lando l’a soutenu [Perez] en haut, ce qui a permis à Oscar de suivre sa position.

« Je pense que sans cela, nous aurions été devant Oscar et il aurait dépassé Leclerc et il se serait bien débrouillé. C’est extrêmement frustrant. »

En attendant, Red Bull va travailler en double équipe pour découvrir pourquoi Verstappen était si loin derrière Perez lors de la fabrication de pièces pour la course à Singapour.

Ce fut un week-end cauchemardesque pour le champion en titre des constructeurs et pour le champion en titre des pilotes, mais le point positif est que Norris n’a devancé Verstappen que de trois points.

Compte tenu du week-end terriblement mauvais de Red Bull à Monza et d’un autre ici en Azerbaïdjan, c’est en quelque sorte un répit.

Mais l’avantage de 20 points que McLaren détient avant Singapour est le point culminant – et les choses pourraient empirer encore le week-end prochain.