Scénario de qualification du groupe A – Pays-Bas, Équateur, Sénégal

La Coupe du Monde de la FIFA 2022 au Qatar se rapproche de la fin des phases de groupes et des compétitions alléchantes attendent le dernier tour des premières étapes du plus grand tournoi du football mondial.

Le groupe A, celui composé des hôtes du Qatar, des Pays-Bas, du Sénégal et de l’Équateur, a lancé une lutte serrée pour les deux premières places alors que la journée de la finale verra des rencontres difficiles qui décideront du sort des équipes dans la nation du Moyen-Orient. .

Qatar (2 Joués, 2 Défaites : 0 Points)

Prochain match – Qatar vs Pays-Bas

Le Qatar, qui s’est taillé une place privilégiée dans la campagne grâce à son rôle d’hôte, a été la première équipe à être éliminée de son propre tournoi alors qu’elle s’effondrait à deux défaites lors de ses deux premiers matchs. Ils ont abandonné leur match d’ouverture contre l’Équateur, perdant 2-0 ce jour-là. Et n’a pas réussi à améliorer le résultat face au Sénégal, qui a infligé aux hôtes une défaite 3-1.

Leur dernier match du tournoi est contre une équipe néerlandaise qui cherche à sceller l’accord avec une victoire sur le Maroon. Le Qatar, quant à lui, joue pour la fierté alors qu’il cherche à clôturer sa première apparition en Coupe du monde par une victoire.

Pays-Bas (2 joués, 1 victoire, 1 nul : 4 points)

Prochain match – Qatar vs Pays-Bas

L’équipe néerlandaise au nouveau look a captivé les fans de football avec leur performance lors de leurs deux premiers matchs alors qu’ils battaient les champions d’Afrique du Sénégal lors de leur premier match de groupe 2-0 et ont ensuite joué un match nul contre l’Équateur, dans lequel les deux équipes ont marqué un but chacune. et a fini par partager le butin.

La qualification des Pays-Bas pour la phase suivante de cette édition du tournoi est entre leurs mains car ils ont une équation simple à faire avancer. Battre le Qatar et passer, car la victoire les amènerait à 7 points.

Même un match nul scellerait la progression des oranje vers les huitièmes de finale. Mais, si contre toute attente, les Européens descendent dans le pays hôte, ils pourraient encore avancer en fonction du résultat du match entre l’Équateur et le Sénégal.

Si les Sud-Américains perdent face aux Africains, cela assurerait des progrès aux Néerlandais.

Si le match entre l’Équateur et le Sénégal se termine par un match nul, la différence de buts entre en jeu.

Equateur (2 Joués, 1 Victoire, 1 Nul : 4 Points)

Prochain match – Equateur vs Sénégal

L’Équateur a ouvert sa campagne avec une victoire 2-0 sur le Qatar et a poursuivi en tenant les Néerlandais lors de leur match nul 1-1.

Les Sud-Américains peuvent se qualifier directement s’ils battent le Sénégal, car la victoire les amènerait à 7 points.

Même un match nul suffirait à l’équipe d’Enner Valencia pour se qualifier pour les huitièmes de finale, avec 5 points.

S’ils devaient subir une défaite aux mains des Lions de la Teranga, ils devraient rentrer chez eux, à moins que le Qatar ne crée une surprise majeure et ne batte les Pays-Bas, et une fois de plus la différence de buts sera essentielle.

Sénégal (2 Joués, 1 Victoire, 1 Défaite : 3 Points)

Prochain match – Equateur vs Sénégal

C’est presque aussi simple que possible pour les champions d’Afrique car une victoire les verrait passer avec 6 points.

Alors qu’une défaite les condamnerait à une sortie anticipée, quel que soit le résultat de l’autre rencontre entre les Pays-Bas et le Qatar.

S’ils réussissent un match nul contre l’Équateur, la différence de buts décidera des équipes qui resteront au Moyen-Orient et qui rentreront chez elles.

