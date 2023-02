“Scénario cauchemardesque” face à la Syrie alors que près de cinq millions et demi de personnes pourraient se retrouver sans abri | Nouvelles du monde

Les travailleurs humanitaires ont déclaré que la Syrie était confrontée à un “scénario cauchemardesque” alors que près de cinq millions et demi de personnes pourraient se retrouver sans abri après le tremblement de terre dévastateur de lundi.

Le pays déchiré par la guerre étant déjà confronté à l’impact de plus de 10 ans de conflit, les travailleurs humanitaires affirment que les opérations de relèvement en Syrie prendront probablement beaucoup plus de temps qu’en Turquie.

Au moins 24 218 personnes ont été confirmées mortes en Turquie et en Syrie après le tremblement de terre de magnitude 7,8 qui a frappé lundi avec de multiples répliques.

Le responsable du cluster pays Moyen-Orient et Afrique du Nord pour la Croix-Rouge britannique, Jeremy Smith, a déclaré: “En Syrie, c’est vraiment le pire des scénarios pour nous. C’est un scénario cauchemardesque.”

En raison des infrastructures médicales, d’eau et d’assainissement déjà réduites du pays, M. Smith a déclaré que la réponse “sera plus longue” en raison des défis posés par la guerre et que les efforts de redressement en Turquie seront “probablement beaucoup plus rapides”.

Cela survient au milieu des avertissements de l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés qui a déclaré vendredi que près de cinq millions et demi de personnes pourraient se retrouver sans abri à cause du tremblement de terre.

Au moins 2 166 personnes ont été tuées dans le nord-ouest de la Syrie, tenue par l’opposition, par le tremblement de terre, selon les Casques blancs syriens.

Alex Crawford de Sky a visité la province nord-ouest d’Idlibl’une des régions les plus durement touchées du pays et la dernière ville restant hors du contrôle du régime du président syrien Bashar al Assad.

"Les enfants sous les décombres ne sont pas des terroristes"



Alors que l’aide du monde entier a afflué en Turquie, il y a eu une nette division dans les offres à la Syrie.

Le pays a été frappé par des années de guerre civile et la condamnation du traitement de son régime au pouvoir envers son peuple, créant des difficultés pour faire entrer de l’aide dans le pays.

Les agences d’aide auront probablement des difficultés à accéder au nord de la Syrie, dont une grande partie est contrôlée par des groupes rebelles qui combattent le régime.

Le chef du groupe de volontaires d’urgence des Casques blancs a critiqué la réponse de l’ONU en Syrie et a déclaré vendredi que les zones tenues par les rebelles n’avaient reçu aucune aide de l’ONU depuis le tremblement de terre, affirmant que les six camions qui ont traversé la frontière vers la Syrie jeudi avait été un envoi régulier qui avait été retardé.

Assad accuse West de "politiser" la crise du tremblement de terre



Suite au tremblement de terre, le point de passage de Bab-al-Hawa, un couloir d’aide humanitaire qui est le seul moyen officiel d’accéder à la zone tenue par les rebelles depuis l’extérieur de la Syrie, a été temporairement fermé en raison de dommages à la route.

L’ONU n’est pas autorisée à fournir de l’aide en Syrie par d’autres points de passage frontaliers en vertu d’une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, mais le conseil est sur le point de discuter de l’opportunité de lui permettre de fournir de l’aide aux zones rebelles de la Syrie par le biais de plus d’un passage frontalier turc avec une décision attendue la semaine prochaine.

Le président Assad a effectué son premier voyage signalé dans les zones touchées depuis le séisme de vendredi, visitant un hôpital d’Alep, selon les médias officiels.

Vendredi, l’ONU a promis une subvention de 25 millions de dollars (20 millions de livres sterling) pour les personnes dans les zones sinistrées de la Syrie, qui s’ajoute à une subvention de 25 millions de dollars annoncée plus tôt cette semaine pour les opérations d’urgence en Turquie et en Syrie.