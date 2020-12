ISL 2020-21 Score en direct, NorthEast United FC vs SC East Bengal Dernières mises à jour: SC Bengale oriental visage NorthEast United FC à la recherche de leur première victoire dans le Super Ligue indienne au Tilak Maidan.

COUVERTURE COMPLÈTE ISL 2020-21 | CALENDRIER ISL 2020-2021 | TABLEAU DE POINTS ISL 2020-21

L’équipe de l’entraîneur Robbie Fowler n’a pas encore marqué en championnat, concédant 5 buts lors des deux premières défaites consécutives contre l’ATK Mohun Bagan et le Mumbai City FC. L’ancien attaquant de Liverpool pense que ce sont des erreurs individuelles qui ont coûté des points à son équipe. «Pour être honnête, j’adorerais les avoir (plus de renforts) dans toutes les parties du parc. Mais je ne peux pas me plaindre, car nous avons ce que nous avons. Les erreurs individuelles nous ont coûté », a déclaré Fowler.

En attendant, NorthEast vise à poursuivre le début de saison positif. «Nous voulons participer. Nous allons dans la bonne direction. Nous devons beaucoup nous améliorer. L’objectif pour cette saison est d’être compétitif. Nous devons jouer un jeu à la fois. Nous ferons tout notre possible pour gagner », a déclaré l’entraîneur Gerard Nus.

NorthEast United a peut-être beaucoup à offrir, mais le seul point préoccupant est de marquer en jeu ouvert. Trois des quatre buts marqués par les Highlanders proviennent de coups arrêtés.

«Nous travaillons pour créer des opportunités à partir d’un jeu ouvert et de pièces arrêtées», a déclaré Nus. « Nous n’aurons pas un seul plan. Nous allons nous concentrer sur nous-mêmes. Nous les avons vus (au Bengale oriental) jouer et ils n’ont pas eu les résultats qu’ils voulaient. Mais ils seront difficiles et une menace pour nous. Ce sera difficile. « Nous savons à quel point ils sont bons avec le ballon. Ils sont bien organisés pendant les sets. Nous allons les arrêter et créer des occasions contre eux. C’est le plan. »

«Nous avons de nombreux nouveaux visages. Nous avons six joueurs étrangers et de nombreux Indiens qui sont nouveaux. C’est une saison courte. Nous avons élaboré un plan dès le premier jour. Nous avons commencé à apporter des idées tactiques », a ajouté Nus.

Les deux équipes laissant leurs adversaires détenir la majeure partie du ballon lors de leurs matchs précédents et préférant attaquer au comptoir, l’affrontement de samedi sera intéressant à regarder.