SCEB et OFC jouent pour la fierté

Score en direct de l’ISL 2020-21, Odisha FC vs SC East Bengal Dernières mises à jour: Odisha FC et SC Bengale oriental espèrent tous les deux mettre fin à leur Super Ligue indienne (ISL) La campagne 2020-21 a atteint son apogée lors de l’affrontement au stade GMC de Bambolim samedi.

L’OFC n’a remporté qu’un seul match toute la saison et n’a remporté aucune victoire lors de ses 10 derniers matchs. En bas du classement, l’Odisha FC visera au moins un point pour ne pas finir avec le record conjoint du moins de points accumulés par une équipe en une saison.

Un autre record indésirable que l’Odisha FC risque de remporter est de devenir l’équipe qui a concédé le plus de buts en une saison. Après un coup de 6-1 aux mains du Mumbai City FC lors de sa dernière sortie, l’Odisha FC doit garder sa cage inviolée pour éviter de dépasser le record du Hyderabad FC de concéder 39 fois par rapport à la saison dernière.

L’Odisha FC a cependant eu du mal à garder des draps propres cette saison et aura du mal à contenir une équipe du SC East Bengal qui a beaucoup d’attaquants talentueux. Offensivement, Diego Mauricio sera la plus grande menace de l’Odisha FC à l’avenir. Les attaquants brésiliens ont marqué 11 buts et fourni une passe pour une équipe privée de buteurs. Encore la seule équipe à ne pas avoir de buteur indien jusqu’à présent, l’Odisha FC aura hâte d’y remédier samedi.

«J’ai juste un message pour les fans. Je sais que nous avons eu une très mauvaise saison… Ayez confiance en nous, croyez en nous. Nous avons appris tellement de choses cette saison. Nous travaillerons sur nos lacunes. Nous allons essayer de corriger, essayer de mieux jouer au football [next season] que ça. Continuez à nous soutenir, nous vous donnerons certainement des raisons d’encourager et de célébrer l’année prochaine », a déclaré l’entraîneur-chef par intérim de l’Odisha FC Steven Dias avant le match.

Le SC East Bengal, quant à lui, espère terminer sa première campagne ISL avec une certaine positivité après une saison difficile avec de nombreux défis. L’entraîneur-chef Robbie Fowler sera de retour sur la touche après que l’Anglais a purgé une interdiction de quatre matches et vous pouvez être assuré que sa présence aura une influence positive sur les joueurs.

Sans victoire lors de ses trois derniers matches, le SC East Bengal se lancera dans la compétition avec de bons souvenirs d’avoir remporté sa première victoire en championnat au détriment de l’Odisha FC plus tôt dans la campagne. Les hommes de Fowler ont en vérité été bons dans les patchs sans trouver la cohérence requise des équipes qui veulent se battre pour les quatre premières places.

Ils se sont améliorés progressivement au cours de la campagne et ont eu leurs moments, remportant trois victoires lors de leur première campagne jusqu’à présent. Le mercurial Bright Enobakhare est un point positif et son effort en solo contre le FC Goa, qui est un prétendant au but de la saison, sera un souvenir durable de Hero ISL 2020-21. Matti Steinmann est un autre individu qui a impressionné au cœur du milieu de terrain après avoir contribué quatre buts et trois passes en plus de remplir ses responsabilités défensives.

«Il reste encore beaucoup à jouer. Nos joueurs entreront dans le match avec la bonne attitude. Nous savons que nous avons de nombreux supporters à travers le monde et qu’il est de notre devoir en tant que staff et joueurs de faire de notre mieux, comme toujours », a déclaré Fowler avant le choc.