Sceaux d’Air India "Historique" Accord pour acheter 500 nouveaux avions : rapport

Air India a conclu un accord géant pour environ 500 nouveaux avions d’une valeur de plus de 100 milliards de dollars au prix catalogue, dans ce qui pourrait devenir la plus grosse commande d’une compagnie aérienne alors qu’elle cherche à se réinventer sous ses nouveaux propriétaires, ont déclaré à Reuters des sources de l’industrie.

L’accord, partagé à parts égales entre le français Airbus et l’avionneur rival Boeing, a été signalé pour la première fois par Reuters en décembre et pourrait finalement être annoncé dès la semaine prochaine, ont indiqué les sources.

Air India a accepté d’acheter 250 avions Airbus, répartis entre 210 monocouloirs A320neo et 40 gros porteurs A350, et 220 avions Boeing dont 190 de ses 737 MAX à fuselage étroit, 20 787 gros porteurs et 10 777X.

Alors qu’Airbus et Air India ont signé l’accord vendredi, Boeing a conclu son accord avec la compagnie aérienne le 27 janvier, une date qui marque un an depuis que Tata a repris la propriété de l’ancien transporteur public, ont déclaré des sources à Reuters.

Airbus s’est refusé à tout commentaire. Air India n’a pas immédiatement répondu à un e-mail sollicitant des commentaires en dehors des heures normales de bureau.

Dans une note aux employés le 27 janvier, la compagnie aérienne a déclaré qu’elle « finalisait une commande historique de nouveaux avions ».

La commande reflète la stratégie d’Air India visant à moderniser sa flotte vieillissante et à récupérer une part solide des voyages entre la grande diaspora indienne à l’étranger et des villes telles que Delhi et Mumbai, dominées principalement par des rivaux du Golfe tels qu’Emirates avec ses jeunes avions.

L’accord portant sur 400 fuselages étroits permettra également à Air India de gagner une plus grande part du trafic international régional et du marché intérieur, mettant en place une bataille sur les deux fronts avec IndiGo.

Bien que le chiffre d’Airbus soit légèrement inférieur aux 275 initialement envisagés, les sources n’ont pas exclu une provision d’Air India pour des acquisitions ou des locations complémentaires à une date ultérieure.

Il n’était pas immédiatement clair dans quelle mesure les chiffres de l’accord incluaient des options qui pourraient modifier le décompte total lorsque les commandes finales sont entrées.

La commande record vise à placer Air India dans la ligue des grandes compagnies aériennes mondiales et à en faire un client influent pour les avionneurs et les fournisseurs à un moment où son marché domestique connaît une forte augmentation des voyages post-COVID-19.

Air India, avec sa mascotte de maharajah, était autrefois connue pour ses avions richement décorés et son service stellaire, mais sa réputation a décliné au milieu des années 2000 alors que les problèmes financiers montaient.

Sous ses nouveaux propriétaires, la compagnie aérienne cherche à restaurer sa réputation au pays et à l’étranger en tant que transporteur historique avec un service impeccable et des avions de classe mondiale.

(À l’exception du titre, cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est publiée à partir d’un flux syndiqué.)