Scatter thésaurisation une bouée de sauvetage pour les écureuils – Shaw Local

Il y a des années, en tant que rédactrice recrue dans un magazine de restauration, j’ai eu le plaisir de travailler avec une rédactrice en chef extrêmement talentueuse nommée Audrey. Son esprit et ses compétences lui avaient valu une place près du sommet de la chaîne alimentaire de l’édition, mais elle s’est rendue accessible à nous, jeunes louveteaux. Si j’avais besoin d’un titre accrocheur, bam ! Audrey en avait un. Quand je me suis demandé comment formuler une légende de photo, boum ! En moins d’une minute, Audrey composait une phrase astucieuse, séduisante et souvent allitérative.

Il ne m’a pas fallu longtemps pour apprendre qu’Audrey possédait encore une autre qualité : sa cabine n’était pas tant un espace de travail qu’un garde-manger. Chaque tiroir, armoire, coin et recoin contenait une sorte de friandise sucrée ou salée. Des bonbons ici, des frites là-bas, une part de tarte réservée pour “plus tard”.

Les réserves d’Audrey – ou, en termes écologiques, les caches – n’étaient pas confinées à son bureau. Les denrées périssables (qu’elles aient péri ou non) étaient stockées dans le réfrigérateur commun. Elle a également gardé une réserve d’articles à emporter – des barres de céréales dans des classeurs à trois anneaux, des craquelins dans son sac à main, des menthes poivrées rayées dans la poche de son manteau.

Ce que je n’avais pas réalisé à l’époque, mais qui est tellement évident maintenant, c’est que nous tous, en tant que collègues d’Audrey, étions témoins d’une stratégie de survie très efficace. Si nous étions des écureuils, plutôt que des écrivains frénétiques (et je sais que certains diraient que les différences sont mineures), elle aurait eu le plus de succès.

Car Audrey était une accumulatrice de dispersion.

Grâce à la télé-réalité, la thésaurisation a une mauvaise réputation. Mais pour certaines espèces animales, la thésaurisation ou la mise en cache est la clé de leur existence. Les tamias, par exemple, passent une grande partie de l’automne à ramasser des noix et des graines, qu’ils stockent en masse dans des chambres à l’intérieur de leurs terriers pour les utiliser pendant l’hiver.

Cette méthode de formation de cache, appelée thésaurisation du garde-manger, est l’équivalent pour les rongeurs de mettre tous leurs œufs dans le même panier. Bien qu’elle ne soit pas sans défauts, la stratégie fonctionne particulièrement bien pour les chippies, car leurs magasins souterrains sont plus difficiles d’accès et peu susceptibles d’être attaqués.

Cependant, les écureuils gris et renard, deux autres espèces de Sciuridae présentes dans notre région, ont un petit casse-tête. Ils ont le même besoin de stocker de la nourriture, mais, du fait de leur niche écologique, n’ont pas les moyens de créer une grande cache. Ils vivent dans les arbres, pas dans des trous dans le sol. Ils partagent des territoires et même des nids pendant les mois d’hiver, mais ils ne partagent pas la nourriture stockée.

C’est là qu’intervient la thésaurisation par dispersion. Dès que les noix commencent à mûrir, les écureuils commencent à les mettre en cache. Une noix de noyer par-ci, un gland par-là, une noix gardée pour « plus tard ».

Des recherches ont montré que les écureuils récupèrent entre 40% et 80% de ce qu’ils cachent. Un exploit impressionnant, dis-je – d’autant plus que je ne peux me rappeler où j’ai mis mes clés qu’environ 25% du temps.

La majorité de ces trésors sont enterrés, afin d’empêcher d’autres écureuils de les voler. En fait, dans les zones où les populations d’écureuils sont particulièrement denses, vous pourriez même voir un individu déterrer et réenterrer un objet – une autre tactique utilisée pour déjouer les concurrents.

Une noix a été glissée dans un arbre du parc Mount Saint Mary à St. Charles, loin des arbres à noix. (Photo fournie par Pam Otto)

Mais de temps en temps, les écureuils cachent des objets dans des endroits très évidents et en surface. J’ai trouvé des noyers cendrés sur mes rebords de fenêtre et des noix sur le réservoir de propane de mon gril. Lors d’une récente promenade au parc du mont Saint Mary à Saint-Charles, mes amis et moi avons aperçu une noix farcie dans l’entrejambe d’un petit arbre – un qui est entouré d’herbes et d’arbustes, pas de noyers.

À première vue, vous pourriez penser que cette stratégie serait l’antithèse des bonnes pratiques de thésaurisation par dispersion. Cette noix avec toutes ses qualités riches en matières grasses et en protéines est là, bien en vue, gratuite à emporter.

Mais lorsqu’il est placé dans le contexte d’écureuils opérant sur des signaux de mémoire spatiale, le cache à vue a un peu plus de sens. L’écureuil qui a caché la noix là-bas, loin de toutes les autres noix, est l’écureuil le plus susceptible de faire le voyage pour l’obtenir.

Le fait que l’écrou était à plusieurs pieds du sol est un autre avantage pour le petit Sciurus qui accumule les dispersions. S’il neige beaucoup cet hiver, les noix enterrées seront encore plus difficiles à récupérer. Mais une noix coincée haut dans un arbre – c’est un fruit à portée de main, pour ainsi dire.

Un de ces jours, l’hiver va s’installer. Les températures vont baisser ; les précipitations passeront de la pluie à la neige. Et les thésauriseurs éparpillés partout utiliseront leurs provisions soigneusement stockées. Ceux qui présentent le plus de talent seront les plus performants. Tout comme Audrey.