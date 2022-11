Scarlette Owen de I’m a Celeb révèle un énorme secret de la jungle à propos d’Owen Warner

Scarlette Douglas de I’M a Celebrity a partagé un grand secret à propos de son ancien camarade de camp Owen Warner.

Scarlette, 35 ans, a été la deuxième célébrité à quitter la jungle I’m a Celebrity et a repris aujourd’hui l’Instagram d’Owen pour renverser du thé.

Scarlette a partagé un secret sur l’ancien camarade de camp Owen[/caption] TVI

Elle a dit aux fans que l’acteur était parti à la recherche de miroirs en entrant dans la jungle[/caption]

Le présentateur de A Place in the Sun a déclaré: “Hé les gars, c’est Scarlette ici et j’ai repris l’Instagram d’Owen.

« Je pensais te dire un petit secret sur Owen.

“Quand il est entré dans la jungle, tout ce qu’il faisait, c’était essayer de trouver des miroirs, partout où il allait.

“Il a trouvé ces minuscules carrés haut dans les arbres que personne d’autre ne pouvait voir et il se tenait là comme” ouais, j’ai l’air bien “.”

Scarlette a ensuite exhorté les fans à continuer de voter pour Owen, ajoutant: “Il le brise dans la jungle, assurez-vous que vous continuez tous à voter pour lui car c’est une légende absolue.”

La présentatrice a également expliqué aux fans comment elle avait pu prendre une tasse de thé secrète pendant son séjour dans la jungle.

Elle a dit: «Je l’étais parce que j’étais une taupe.

“Alors j’ai dû entrer dans la clandestinité. Ce qui se passe sous terre reste sous terre donc les camarades de camp ne le savent toujours pas.





La tâche de taupe a eu lieu lorsque l’ancien secrétaire à la Santé Matt Hancock et le comédien Seann Walsh sont arrivés dans la jungle.

Il a vu le couple se lancer dans des tâches secrètes – une partie les voyant recruter le footballeur Jill Scott et Scarlette.