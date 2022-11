Scarlette Douglas suscite la fureur après l’arrivée de la bombe de Matt Hancock dans I’m A Celeb

La star de I’M A Celeb, Scarlette Douglas, a suscité la fureur des fans qui ont affirmé qu’elle “aspirait” Matt Hancock.

Le député honteux a choqué ses camarades de camp avec son arrivée aujourd’hui aux côtés du comique Seann Walsh.

Lorsque le couple est arrivé au camp, on a entendu Sue dire: “Oh, oh, oh.”

Chris dans le Bush Telegraph a déclaré : « Oh mon dieu, deux nouvelles personnes sont arrivées. L’un d’eux est Seann Walsh et l’autre… Je dois y retourner et vérifier !

Pendant ce temps, Sue dans le Bush Telegraph a ajouté : “Je ne sais pas quoi dire.”

Scarlette a demandé à Matt : “Pourquoi avez-vous décidé de venir ?”

Matt a répondu : « Pourquoi ? Parce que tous les politiciens sont connus – et moi en particulier – pour être dans une sorte de manière très stricte d’être. Ce qui n’est tout simplement pas ce que nous sommes.

Scarlette a dit: “Comment diriez-vous que vous étiez?”

“Plus humain que ça”, a dit Matt

Sue lui a dit : “Tu es un homme courageux”, comme Matt l’a admis : “Eh bien, nous verrons comment ça se passe.”





Scarlette a répondu: “J’ai hâte de faire votre connaissance en dehors de tout le reste.

« Ça va être bien. Soyez simplement votre moi authentique.

Scarlette a ensuite déclaré au Bush Telegraph : « Pour être juste, tout le monde est humain.

«Nous avons tous nos propres personnalités en dehors de ce que nous voyons dans les médias.

“Alors écoutez, Matt Hancock est venu, il a évidemment quelque chose à prouver, alors bon, chacun a ses propres raisons pour lesquelles il est ici.”

Un téléspectateur a déclaré: “Scarlette bébé, je sais que tu veux gagner mais faire preuve d’empathie avec Matt Hancock ne te fera pas couronner ma chérie alors ARRÊTEZ MAINTENANT s’il vous plaît xxx.”

Un autre a ajouté: “Scarlette, mon amour. Pour être juste, je suis presque complètement différent au travail qu’à la maison.

“Mais mon travail n’est pas dans le gouvernement qui a menti et mal géré une pandémie mondiale qui a fait des milliers de morts.”

Quelqu’un d’autre a dit: “Lol comme c’est gênant. Scarlette ne devrait pas le défendre cependant.