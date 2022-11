Scarlette Douglas, star de I’m A Celeb, “ne connaît pas le cancer en phase terminale de la co-star Jonnie Irwin dans la jungle”

La star de I’M A Celeb Scarlette Douglas ne sera pas informée de la maladie en phase terminale de son ancienne co-star Jonnie Irwin dans la jungle.

On pense que la star de 35 ans savait que le copain de A Place In The Sun était malade mais ne savait pas à quel point.

Un copain a déclaré au Mail: “Scarlette sera absolument dévastée. Elle savait que Jonnie n’allait pas bien mais n’avait aucune indication qu’il n’avait plus que des mois à vivre.

“Ce sont de bons amis et ils se connaissent depuis des années, c’est tellement triste. Dès qu’elle sera sortie et qu’elle sera prévenue, Scarlette lui téléphonera directement.

Jonnie a révélé hier soir qu’il avait un cancer en phase terminale qui s’est propagé à son cerveau.

Il a dit à Hello ! : “Je ne sais pas combien de temps il me reste, mais j’essaie de rester positif et mon attitude est que je vis avec le cancer, je n’en meurs pas.”

Scarlette, qui a quitté A Place In The Sun plus tôt cette année, a participé à l’émission avec Jonnie pendant six ans.





