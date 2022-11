Scarlette Douglas rompt son silence sur la ligne de course I’m A Celebrity après une expulsion choc de la jungle

SCARLETTE Douglas s’est exprimée pour la première fois après I’m A Celebrity… Get Me Out of Here! est devenu mêlé à une «ligne de course».

L’ancien présentateur de A Place In The Sun, 35 ans, est devenu le deuxième camarade de camp à quitter la jungle – quelques heures après que la présentatrice de Loose Women, Charlene White, 42 ans, ait été la première célébrité à être expulsée de l’émission.

Rex

Brian Robert

Scarlette lui a donné son point de vue sur la soi-disant «ligne de course» au cours des deux premières expulsions[/caption]

Hier soir, Scarlette s’est retrouvée dans les deux derniers aux côtés du comédien Babatúndé Aléshé, 36 ans, ce qui a amené la série ITV à faire face à des accusations de racisme.

Mais s’exprimant pour la première fois depuis qu’elle a quitté la jungle, Scarlette, qui présente la pire maison de Channel 4 dans la rue aux côtés de son frère Stuart Douglas, a décrit comment elle savait qu’elle était l’« outsider » de la série tout en jouant aux côtés de grands noms tels que Boy George. .

S’adressant au Sun, elle a déclaré: «Je suis toujours venue ici en tant qu’outsider. J’ai le moindre profil de personne d’autre, vous savez, tout le monde ne sait pas qui je suis. Espérons qu’ils le fassent maintenant !

Elle a ajouté: “Donc, je n’allais jamais obtenir le plus de votes. Vous savez, même si vous ne regardez que quelque chose comme Instagram, j’ai toujours le moins d’abonnés.

En savoir plus sur Scarlette Douglas APPLAUDIR EN RETOUR La star de Loose Women claque “bull *** t” I’m A Celeb après la sortie de Scarlette Douglas N’ayez plus peur Scarlette Douglas de I’m A Celeb révèle sa “pire peur” qu’elle espère vaincre

« Si je passe par quelque chose comme ça. Je n’obtiendrai pas tous les votes.

“Donc pour moi, tout ce que j’aurais pu faire dans la jungle était de faire de mon mieux et d’espérer que les gens m’aimaient et espéraient que les gens voteraient pour moi.

« Mais les gens ne votent pas pour que je parte. Ils votent pour qui sont leurs favoris et si je ne suis pas leur préféré, je ne peux rien y faire. Je dois juste être fidèle à moi.

“Soyez authentique et profitez simplement de l’expérience et quand mon heure vient, mon heure vient où qu’elle soit.





« Je suis le deuxième sorti et ça aurait été bien d’aller beaucoup plus loin mais cela ne s’est pas produit.

“Je ne peux pas le prendre de manière négative, je dois le prendre de manière positive car j’ai vécu une expérience incroyable, j’ai rencontré des gens incroyables et en tirez ce que vous voulez.”

Après l’expulsion, un téléspectateur a écrit sur Twitter : “Deux femmes noires ont été expulsées en premier et les gens veulent que vous croyiez que le racisme est éradiqué. #imaceleb.

Un autre a posté : « J’essaie de ne pas penser au RACISME. C’est ridicule. #ImACeleb.

Un troisième a déclaré: «Je suis une célébrité, les résultats mettent en évidence le racisme ancré dans la Grande-Bretagne moderne. #ImACeleb.

En savoir plus sur le soleil GÂTERIE SUCRÉE Symbole secret repéré sur le bar Toblerone par un garçon de 10 ans – voici ce que cela signifie DEUX MOITIÉS Je suis allé à Primark et c’était aléatoire – les sections à visiter et ce qu’il faut éviter

ITV a refusé de commenter.

L’année dernière, le spectacle qui a été remporté par l’acteur d’Emmerdale Danny Miller, 31 ans, a vu l’athlète de parasport Kadeena Cox, 31 ans, DJ Snoochie Shy, 30 ans, et le producteur de musique Naughty Boy, 41 ans, également rejetés au début de la série.

Brian Robert

Scarlette a parlé exclusivement à Emily Webber du Sun après avoir quitté la jungle[/caption] Brian Robert

Le frère de Scarlette, Stuart, l’a rencontrée en dehors de la jungle[/caption]