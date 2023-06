Scarlette Douglas éblouit les fans de A Place in the Sun avec des selfies glamour dans un haut à bretelles

La star de A PLACE in the Sun, Scarlette Douglas, grésille absolument alors qu’elle étourdit les fans avec une série de superbes selfies.

Vêtue d’un haut à bretelles violet, la femme de 36 ans a su déborder de confiance en montrant son look impeccable.

Instagram

Scarlette Douglas a enflammé les réseaux sociaux avec ses selfies torrides[/caption] Instagram

La beauté a assorti son maquillage des yeux au haut moelleux qui comportait des bretelles en chaîne[/caption]

Partageant les clichés avec ses légions d’abonnés Instagram, Scarlette les a sous-titrés: « Jolie en violet. »

La star de Soccer Aid 23 a rapidement été inondée de compliments de la part des fans.

Une personne a écrit: « Tu serais jolie dans un visage de poupée en sac de pommes de terre! »

« Wow », a ajouté un autre avec une chaîne d’emojis de feu.

Alors qu’un troisième utilisateur de médias sociaux a écrit : « 100% Stunning … magnifique tenue »

Scarlette, une interprète accomplie ainsi qu’une animatrice, est la présentatrice télé incontournable pour les émissions basées sur la propriété.

La talentueuse danseuse et chanteuse a rejoint A Place in the Sun en 2015 après avoir impressionné les producteurs avec ses connaissances et ses talents de présentatrice.

En août 2022, elle a révélé qu’elle avait quitté l’émission à succès de Channel 4 après sept ans de travail.

Elle s’est dirigée vers la jungle I’m A Celebrity en novembre 2022 où elle était la deuxième camarade de camp à être éliminée.

Les talents de Scarlett ne se limitent pas à la présentation, car elle est apparue dans de nombreuses émissions de télévision dans une variété de rôles.

La première pause télé de Scarlette a eu lieu en 2011 lorsqu’elle est arrivée deuxième dans une recherche mondiale du « Prochain grand nom de l’hébergement ».

Elle a pu se rendre à Los Angeles et interviewer des célébrités sur le tapis rouge.

Auparavant, elle avait été couronnée gagnante d’un concours national avec MTV et Freedom To Be A Presenter pendant une semaine.

Scarlette a animé son propre bulletin d’information, diffusé au Royaume-Uni pour MTV News.

En 2013, Scarlette a eu l’opportunité de présenter pour Virgin Media Pioneers AT V Festival.

Elle est apparue aux côtés de son frère Stuart Douglas dans le programme de rénovation domiciliaire de Channel 4 Worst House On The Street, et aussi Flipping Fast, avec George Clarke.

Le duo frère et sœur est également apparu sur nos écrans de télévision ensemble dans une édition spéciale de Love It Or List It de Kirstie Allsopp et Phil Spencer.

Scarlette, une ancienne joueuse d’Arsenal, a été incluse dans la programmation de l’édition 2023 de Soccer Aid.

Instagram

Scarlette a complété son look avec de gros bijoux en argent[/caption] Canal 4

Scarlette Douglas de A Place in the Sun lance un avertissement sévère au couple « difficile à satisfaire » après une série de plaintes[/caption] Canal 4

Une invitée de Place in the Sun en larmes alors qu’elle se fait gronder par Scarlette Douglas pour une offre « effrontée ».[/caption]