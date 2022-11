Scarlette Douglas de I’m A Celebrity semble presque méconnaissable avec ses cheveux roux bouclés après sa transformation

SCARLETTE Douglas a apporté le glamour au camp de jungle I’m a Celebrity de cette année.

Le présentateur de A Place in the Sun, 35 ans, parvient à faire de la rudesse dans la brousse australienne un jeu d’enfant en arborant des cheveux tressés pratiques mais élégants.

Rex

Scarlette a apporté le glamour au camp I’m a Celeb[/caption] Instagram

Et elle a déjà montré un look très différent sur Instagram[/caption]

Mais Scarlette avait précédemment montré un look très différent, révélant sur Instagram des mèches rouges bouclées.

Et elle a même taquiné que le style pourrait faire un retour, disant à ses abonnés: “Waaait … peut-être que je dois oublier court et redevenir rouge vif et bouclé?”

Elle est devenue l’une des vedettes de l’émission I’m a Celeb de cette année et il semble que les téléspectateurs devraient s’habituer à voir plus de Scarlette à la télévision.

Bien qu’elle vive actuellement avec un régime de riz et de haricots, plus tôt cette semaine, il a été révélé qu’elle avait décroché une toute nouvelle émission.

En savoir plus sur Je suis une célébrité LE CALME La famille de Charlene White rompt le silence sur le refus de dormir dans le camping-car I’m A Celeb PAS HEUREUX Les fans furieux de I’m A Celebrity se plaignent à l’Ofcom des commentaires de Boy George

Elle présente la nouvelle émission HGTV My Dream Derelict Home In The Sun à partir de lundi soir.

Elle a filmé la série avant d’être révélée comme l’une des stars de la série I’m A Celeb de 2022.

Ses agents ont posté une promo pour la nouvelle émission appelant Scarlette leur “superstar I’m A Celeb”.

HGTV est une chaîne pour la maison et la propriété appartenant au géant de la télé Discovery, avec son émission diffusée à 20 heures.





Ils ont écrit: “Scarlette suit un groupe de braves Britanniques alors qu’ils rénovent des maisons à l’étranger pour créer la maison de leurs rêves. .”

Pendant ce temps, le frère de Scarlette, Stuart, a révélé pourquoi il pense qu’elle ferait un excellent chef de camp.

S’adressant au Sun alors qu’il atterrissait à Brisbane cette semaine, il a déclaré: «Elle me dirige suffisamment.

“Je pense qu’elle est juste et qu’elle est honnête. Et je sais qu’elle veut que tout le monde soit heureux.