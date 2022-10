Scarlette Douglas de I’m A Celebrity avoue son gros béguin pour une autre star de la télévision

La star de I’M A CELEBRITY, Scarlette Douglas, a révélé son béguin pour le célèbre comédien.

L’animatrice, 35 ans, a quitté son emploi d’hébergeur A Place in the Sun en août après sept ans pour se concentrer sur une nouvelle série immobilière, a admis que l’humoriste Mo Gilligan était son compagnon de camp de rêve.

FFTV

Getty

Le présentateur a déclaré: «Mo Gilligan. Il est hilarant et je l’aime totalement.

Scarlette a admis qu’elle aimerait qu’il entre dans le

jungle – mais pouvoir créer une belle complicité avec

tous les camarades de camp est ce que Scarlette attend le plus avec impatience.

“Je serai le booster de moral au camp et je veux garder le moral de tout le monde”, a-t-elle ajouté.

« Je pense que je serai d’accord avec la nourriture – c’est tout ce qui va avec qui est difficile.

EN SAVOIR PLUS SUR JE SUIS UNE CELEB YIKES ! Le vote I’m A Celeb est maintenant ouvert alors que le défi “VIP” est révélé – mais les stars vont le détester LA VIE DE BUG Les camarades de camp I’m A Celeb doivent faire face à une infestation de cafards, de moustiques et d’araignées géantes

“J’adore Mo. Il a si bien réussi et j’ai hâte de me faire de nouveaux amis dans la jungle.

S’il y a des disputes au camp, Scarlette insiste sur le fait qu’elle ne s’impliquera pas.

“J’aurai envie de dire : ‘calmons-nous, tu as faim, je suis fatigué,

garons-le et passons à autre chose », a-t-elle expliqué.

« Ce sera bien pour les gens de mieux me connaître.





“Les gens me connaissent pour la propriété, mais il y a tellement plus pour moi.

“Dans ma vie personnelle et professionnelle, les choses ont été un peu folles cette année, mais je me sens vraiment chanceuse de faire partie de I’m A Celebrity.”

Cela vient après que The Sun a révélé que Scarlette s’était secrètement séparée de son petit ami musicien Lyndrik Xela.

Elle a appelé ça quitte avec la star de The Voice après une relation de deux ans.

Une source a déclaré au Sun: «Ils se sont séparés tranquillement plus tôt cette année – c’était difficile avec son emploi du temps et sa carrière.

“Elle était bouleversée quand c’est arrivé pour la première fois, mais elle va bien maintenant et attend avec impatience son voyage I’m A Celeb.”

Le couple s’est rencontré pour la première fois il y a plus de dix ans lorsqu’ils ont joué côte à côte dans l’émission Thriller Live du West End.

Scarlette a précédemment admis qu’il était “difficile” d’équilibrer son horaire de travail et sa vie familiale, étant donné le temps qu’elle passe à l’étranger pour filmer A Place in The Sun.

L’expert immobilier a expliqué qu’elle travaillait souvent des “heures folles” et qu’elle était souvent loin de la maison qu’ils partageaient ensemble.

Maintenant, elle rejoindra de grands noms comme Boy George et Mike Tindall dans la nouvelle série ITV qui débutera le 6 novembre.

En savoir plus sur le soleil DOUCE VÉRITÉ Les gens réalisent à peine pourquoi Dairy Milk et Freddos ont un goût différent BUSTE MUST Les gens disent que je passe d’une moyenne de 5 à 10 juste en enlevant mon pull

Un initié de la télévision a déclaré: “Scarlette a ce qu’il faut pour devenir un grand nom comme Stacey Solomon et Joel Dommett après son passage dans la jungle.

“Elle s’est avérée être un succès auprès des téléspectateurs suite au succès de ses émissions immobilières et il ne fait aucun doute qu’elle sera inondée d’offres pour plus de concerts à la télé.”

Getty

La star de I’m A Celeb Scarlette s’est séparée de son petit ami musicien Lyndrik Xela[/caption]