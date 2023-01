Scarlette Douglas de I’m A Celeb supplie les “mecs célibataires chauds” de se glisser dans ses DM alors qu’elle lutte pour trouver l’amour

La star de I’M A Celebrity Scarlette Douglas a déclaré qu’elle avait du mal à trouver l’amour après être apparue dans l’émission ITV jungle.

L’experte en immobilier – qui s’est séparée de son petit ami musicien Lyndrik Xela l’année dernière – a déclaré qu’elle souhaitait que certains “hommes célibataires chauds” se glissent dans ses DM.

Éclaboussure

Scarlette Douglas a appelé des “mecs célibataires chauds” à se glisser dans ses DM[/caption] Rex

Mais la présentatrice de télévision, qui a quitté son emploi d’hébergeur A Place in the Sun en août après sept ans pour se concentrer sur une nouvelle série immobilière pour Channel 4, Worst House on the Street, a déclaré que ses nouveaux engagements professionnels avaient rendu les rencontres délicates.

Scarlette a également décroché des rôles dans les émissions du matin Good Morning Britain et Lorraine pour devenir le nouveau visage de la chaîne.

S’adressant exclusivement à The Sun à propos de la vie de célibataire, Scarlette a déclaré: «Personne ne s’est glissé dans mes DM – que se passe-t-il?

“Je veux dire que les gens qui se glissent dans mes DM sont assez discutables – mais s’il y a des mecs sexy qui veulent se glisser dans mes DM, faites-le moi savoir.”

Discutant de la façon dont son horaire de travail et sa vie amoureuse se sont affrontés, Scarlette a poursuivi: “Je n’ai pas le temps de faire quoi que ce soit, je ne peux même pas sortir avec quelqu’un pour le moment.

« Je travaille, je dors, je mange et puis ça recommence.

“Donc, à un moment donné, j’ai vraiment besoin de prendre le temps de sortir avec quelqu’un.

« Ça a été très occupé, je n’ai tout simplement pas arrêté – je n’ai pas vraiment eu l’occasion de tout traiter.

“Je suis principalement sur GMB pour couvrir la machine à sous de divertissement de Richard Arnold et j’ai ma propre petite machine à sous sur Lorraine qui est vraiment bonne.”

Scarlette a connu le succès lorsqu’elle a participé à la série 2022 de I’m A Celebrity Get Me Out Of Here.

La star est devenue une favorite des fans auprès des téléspectateurs pour ses mouvements de danse ainsi que pour ses interrogations sur Boy George.

Scarlette a été la deuxième camarade de camp à être expulsée après la lectrice de nouvelles d’ITV Charlene White, 42 ans.

Lorsqu’on lui a demandé si elle était toujours en contact avec ses camarades de camp I’m A Celeb, Scarlette a répondu: “Oui, nous avons un groupe WhatsApp, nous discutons tous. Chris Moyles a sa fête d’anniversaire à venir, donc nous allons tous être à sa fête.

Scarlette a également remis les pendules à l’heure sur la querelle entre ses co-stars et le politicien Matt Hancock, après qu’il a été rapporté qu’il avait été exclu du groupe WhatsApp.

Elle nous a dit la première du Cirque Du Soleil KURIOS au Royal Albert Hall mercredi: “Non, c’était tout un drame, ne vous inquiétez pas, Matt est dans le groupe – tout va bien.”

Avant le camp, elle était également connue pour son travail de présentation sur la série Channel 4, A Place In The Sun, ainsi que pour ses diverses apparitions dans d’autres émissions, notamment The One Show ainsi que Jeremy Vine de Channel 5.

Scarlette, qui avait précédemment raconté comment elle avait dû quitter l’émission immobilière de Channel 4 par épuisement, a déclaré qu’elle ne regrettait pas d’avoir quitté le programme.

“Je pense toujours à l’avenir, je ne regarde jamais en arrière”, a déclaré Scarlette.

“Je l’ai fait et c’est ce qui m’a aidé à lancer ma carrière de présentateur et maintenant il y a beaucoup de choses à venir.

“J’ai Worst House on the Street avec mon frère, je fais Derelict Home in the Sun et j’ai d’autres choses en préparation.”

The Sun a révélé en exclusivité que Scarlette avait rompu avec la star de The Voice Lyndrik après une relation de deux ans et qu’elle se serait séparée en raison de leurs horaires de travail incompatibles.

Une source a déclaré au Sun: «Ils se sont séparés tranquillement plus tôt cette année – c’était difficile avec son emploi du temps et sa carrière.

“Elle était bouleversée quand c’est arrivé pour la première fois, mais elle va bien maintenant et attend avec impatience son voyage I’m A Celeb.”

Le couple s’est rencontré pour la première fois il y a plus de dix ans lorsqu’ils ont joué côte à côte dans l’émission Thriller Live du West End.

Scarlette a précédemment admis qu’il était “difficile” d’équilibrer son horaire de travail et sa vie familiale, étant donné le temps qu’elle passe à l’étranger pour filmer A Place in The Sun.

L’expert immobilier a expliqué qu’elle travaillait souvent des “heures folles” et qu’elle était souvent loin de la maison qu’ils partageaient ensemble.

Getty

La star de I’m A Celeb s’est séparée de son petit ami Lyndrik Xela l’année dernière[/caption] Rex TVI Getty

Scarlette avait l’air chic à la première du Cirque Du Soleil KURIOS mercredi[/caption]