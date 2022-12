Scarlette Douglas de I’m A Celeb soutient nos cartes de Noël Sun Reader pour collecter des fonds pour les enfants atteints de cancer

TOUT Lorraine Kelly veut pour Noël… est pour vous, nos lecteurs au grand cœur du Soleil du dimanche, pour soutenir notre campagne de Noël et aider les enfants atteints de cancer.

En collaboration avec des stars de la télévision, dont Peter Andre, l’ancienne gagnante de I’m A Celebrity Vicky Pattison et la coéquipière de camp de cette année Scarlette Douglas, nous vous demandons de vous rendre chez Tesco et d’acheter The Sun on Sunday’s Xmas Cards for Kids qui ont été conçues par nos jeunes lecteurs.

Avec le produit des ventes, nous et le Père Noël distribuerons des cadeaux aux enfants des hôpitaux vivant avec le cancer cette année.

Les fonds iront également à notre partenaire caritatif Children With Cancer UK pour des projets de recherche visant à comprendre les causes du cancer chez les enfants et à développer des traitements.

Tout ce que nous vous demandons, c’est de sortir et d’en acheter – tout comme la légende de la télévision Lorraine.

« Je sais où j’achèterai mes cartes de Noël cette année », dit-elle.

“C’est une idée brillante pour les enfants d’aider les enfants atteints de cancer et les dessins sont fantastiques.”

Peter Andre déclare : « Le cancer touche tellement de gens et a ma propre famille, et j’aimerais que tout le monde soutienne cette campagne.

Scarlette Douglas de I’m A Celebrity a également un message à partager : “Tous les enfants adorent recevoir des cadeaux, en particulier à Noël, et les enfants qui souffrent malheureusement d’un cancer ont davantage besoin d’un peu de joie sous la forme d’un cadeau à chérir.

“Il s’agit d’une campagne fantastique pour faire en sorte que ces enfants vulnérables aient le bonheur de recevoir une surprise qu’ils peuvent ouvrir cette saison des fêtes, ce qui, espérons-le, les soutiendra jusque dans la nouvelle année. Ainsi, plus nous achetons de cartes, plus nous pouvons répandre de sourires ! ”

Lois Passingham, 13 ans, sait à quel point il est pénible d’être hospitalisé pour un cancer – et comment un cadeau supplémentaire peut égayer la journée d’un enfant.

Elle et sa maman responsable de la restauration Juliette, d’Epsom, Surrey, ont acheté certaines des 18 000 cartes en édition limitée.

Lois a reçu un diagnostic de leucémie myéloïde aiguë – un type de cancer du sang en août 2019.

L’adolescente, qui aime chanter et jouer, est devenue l’ombre d’elle-même alors qu’elle a enduré quatre cycles de chimiothérapie qui l’ont laissée malade, faible et sans ses beaux cheveux longs.

Alors que Lois est entrée en rémission en janvier 2020, Juliette dit que les enfants atteints de cancer ont aidé la famille pendant la période la plus sombre de leur vie, c’est pourquoi ils sont fiers d’acheter les cartes pour soutenir l’association.

Juliette a déclaré : « Ils sont tout simplement incroyables. Ils offrent un programme Perles de courage où vous obtenez une perle pour chaque étape de votre traitement contre le cancer.

“C’était parfois incroyablement difficile, mais Lois a ces perles pour représenter son parcours contre le cancer. Nous avons acheté les cartes de Noël à Tesco qui soutiennent la campagne et nous en avons également parlé à tous nos amis et à notre famille.

“Ce n’est pas facile d’être à l’hôpital quand tout le monde fait la fête, mais l’achat de ces cartes de Noël rendra les choses un peu plus agréables pour les enfants hospitalisés à Noël.”

Vicky Pattinson, ancienne gagnante de I’m A Celebrity, a déclaré: «Noël est un moment pour répandre la joie et pour que les êtres chers se connectent, alors s’il vous plaît, aidez ces enfants et leurs familles qui doivent clairement endurer tant de choses, et répandez un peu de magie de Noël. ”

Georgia Kousoulou, star de Mum and Towie, a déclaré: «C’est une si belle campagne pour soutenir les enfants atteints de cancer et leurs familles pendant la période de Noël. Veuillez prendre quelques-unes de ces cartes afin que nous puissions aider autant d’enfants que possible à profiter de la magie de Noël.

Le présentateur de télévision Eamonn Holmes a déclaré: «Il est déjà assez difficile pour un enfant de devoir traverser l’épreuve de la lutte contre le cancer, sans parler de Noël. Je suis de tout cœur avec eux, ainsi qu’avec les parents, tuteurs, parents et amis qui seront à leur chevet ce Noël.

“J’espère vraiment que les cartes se vendent et qu’elles contribuent à apporter un peu de joie et de magie de Noël à ces enfants très courageux.”

La présentatrice de Celebs Go Dating, Anna Williamson, a déclaré: “C’est un si beau concept pour s’assurer que les enfants atteints de cancer peuvent avoir des cadeaux spéciaux supplémentaires à Noël, ils les méritent vraiment.”

Et Melinda Messenger dit : « Je pense que c’est une merveilleuse idée pour les enfants d’aider d’autres enfants qui traversent une période difficile. J’espère que beaucoup d’argent sera collecté pour eux et que les enfants et leurs familles sauront qu’on pense à eux.

Les œuvres gagnantes à surveiller sont celles de Stanley Deamer, quatre ans, de Dunnow, Essex, qui a dessiné un sapin de Noël entouré de cadeaux.

Mia-Rose Hall, sept ans, de Birmingham, a conçu une carte avec six symboles de Noël très appréciés, dont un bonhomme de neige et un bonhomme en pain d’épice.

Takiera Headly, 14 ans, du Shropshire, a conçu un magnifique rouge-gorge de Noël avec un chapeau de Père Noël festif.

