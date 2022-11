La présentatrice de A PLACE in the Sun, Scarlette Douglas, a partagé sa pire peur avant de se diriger vers la jungle remplie de créatures.

L’hôte, 35 ans, a révélé que même la pensée d’une araignée lui faisait transpirer les paumes alors qu’elle s’apprêtait à entrer dans le camp en Australie et à faire face à une série d’horribles essais de Bushtucker.

TVI

Scarlette Douglas de I’m A Celeb révèle sa “pire peur absolue” qu’elle espère vaincre dans la jungle[/caption]

Parlant de ce dont elle a le plus peur, Scarlette a déclaré : « Les araignées sont ma pire peur absolue. Je pense que je peux m’occuper du reste si je suis honnête, mais c’est juste la façon dont les araignées bougent qui va me faire flipper… et les cafards !

Lorsqu’on lui a demandé à quel point elle avait peur des bestioles effrayantes, la star de la télévision a ajouté: “Même si vous me dites que j’en tiens une, j’ai les paumes moites!

“Je n’aime pas du tout les araignées – les minuscules avec lesquelles je peux m’occuper, mais si elles sont plus grosses qu’un morceau de 5p, je m’en vais.”

Cependant, Scarlette, qui a grandi avec deux frères aînés, dont Stuart Douglas, avec qui elle présente la pire maison de la rue sur Channel 4, a déclaré qu’elle était déterminée à ne pas prononcer la célèbre réplique : “Je suis une célébrité… Sortez-moi d’ici !”

EN SAVOIR PLUS SUR JE SUIS UNE CELEB OMBRE JUNGLE Les tweets louches de la co-star de Matt Hancock dévoilés, alors que le salaire de l’ex-député est révélé RUMBLE DANS LA JUNGLE Charlene White se prépare pour la querelle I’m A Celeb après avoir claqué Matt Hancock

Elle a déclaré: «Je ne veux vraiment pas, je veux juste pouvoir affronter ma peur et y aller.

“Je suis assez entêté pour savoir que rien ne peut me tuer et que cela ne peut que me rendre plus fort, alors j’espère que je ne dirai pas cela.”