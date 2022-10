Scarlette Douglas de I’m A Celeb jette son dévolu sur Owen Warner pour une romance dans la jungle à son arrivée en Australie

La star de A PLACE In The Sun, Scarlette Douglas, a atterri en Australie pour I’m A Celebrity.

Elle est arrivée à l’aéroport de Brisbane après un vol en provenance de Londres pour rejoindre Boy George et Mike Tindall dans la célèbre jungle.

L’homme de 35 ans a déclaré au Sun à l’aéroport qu’un “homme musclé” est “juste mon type”.

Lorsqu’on lui a demandé si elle cherchait l’amour, Scarlette a répondu: “Potentiellement oui.”

Elle a ajouté: “J’aime juste un homme bon, honnête et digne de confiance. C’est tout, mais j’entends qu’il pourrait y avoir quelqu’un dans la jungle qui a un bon ensemble de muscles sur lui, donc si je devais me diriger vers la jungle, j’aimerais voir un gars musclé ouais – voir s’il y a un Tarzan dehors là.”

On pense qu’elle fait référence à l’acteur de Hollyoaks, Owen Warner, 23 ans, qui a admis hier qu’il “recherchait également la romance”.

La star, qui joue Romeo Nightingale sur le feuilleton de Channel 4, a admis que cela ne le dérangerait pas de rencontrer quelqu’un dans le camp.

Pendant ce temps, Scarlette est nouvellement célibataire après s’être secrètement séparée de son petit ami musicien Lyndrik Xela.

Le présentateur de télévision, 35 ans, a appelé la star de The Voice après qu’ils se soient réunis en lock-out.

Elle a également quitté son emploi d’hébergeur A Place in the Sun en août après sept ans pour se concentrer sur une nouvelle série immobilière pour Channel 4, Worst House on the Street,





Le gourou de la propriété et présentatrice Scarlette est plus habituée aux maisons de vacances de luxe qu’à un camping rugueux et prêt dans la brousse australienne, mais elle pourrait faire appel à ses compétences pour donner un peu de peps au célèbre décor.

Elle est certainement prête à relever le défi, déclarant au Sun : “Je suis super compétitive si j’ai deux frères et qu’ils sont tous les deux plus âgés, donc j’ai toujours dû concourir pour les feux de la rampe et être la seule fille.

“J’ai vraiment hâte de me retrouver coincé avec ce que je pourrais avoir à faire.

“Vous devez être dedans pour gagner, mais je pense que c’est plus l’expérience, se faire de nouveaux amis, une nouvelle famille et simplement profiter de quelque chose que peu de gens ont vraiment la chance de faire.

“Je suis plutôt un glamper, donc ça va être intéressant si je devais aller camper là-bas, bien sûr.”

Scarlette héberge également Worst House On The Street avec son frère Stuart, qui voit les frères et sœurs aider les propriétaires à transformer des propriétés délabrées en coussins de rêve.

Une source a déclaré: “Scarlette est brillante et pétillante et les patrons sont convaincus qu’elle brillera dans la série.

« Elle est toujours prête à relever un défi et va certainement tout donner. Elle sera certainement à surveiller.

Scarlette et Owen rejoignent la star de télé-réalité Olivia Attwood et le DJ de Radio 1 Chris Moyles qui sont arrivés Down Under.

L’actrice de Coronation Street Sue Cleaver, 59 ans – mieux connue pour jouer Eileen Grimshaw – est devenue la troisième star à atterrir à Oz.

Le compte à rebours est lancé pour la nouvelle série, qui débutera le 6 novembre.

La programmation complète de I’m A Celebrity 2022 a été révélée, y compris les stars de Love Island, Gogglebox et Hollyoaks.

