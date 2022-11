Scarlette Douglas de I’m a Celeb est magnifique en rose alors qu’elle se blottit contre son frère sur la plage en Australie

La star de I’M A Celebrity Scarlette Douglas avait l’air sensationnelle alors qu’elle câlinait son frère sur une plage en Australie.

L’expert immobilier, 35 ans, qui était la deuxième célébrité à quitter la jungle I’m a Celebrity plus tôt cette semaine, ébloui dans une robe longue fuchsia.

Scarlette – qui présente Worst House On The Street avec son frère Stuart – l’a serré dans ses bras alors qu’ils passaient du temps en famille ensemble sur la Gold Coast, dans le Queensland.

Clignotant un grand sourire, le favori de la télévision avait l’air glamour dans la robe accrocheuse, avec une cravate assortie.

L’ancien footballeur professionnel Stuart a fait l’éloge de sa sœur en écrivant: «Tellement fière de ma petite sœur @missscardoug! Mes sentiments sont doux-amers car je sais que ses camarades de camp dans la jungle lui manquent, mais je peux la récupérer !

Worst House n’est pas la seule série immobilière sur laquelle Scarlette et Stuart ont travaillé.

Le duo a également dirigé Flipping Fast, aux côtés de George Clarke.

Stuart et Scarlette sont également apparus ensemble sur nos écrans de télévision dans une édition spéciale de Love It Or List It de Kirstie Allsopp et Phil Spencer.

Cela faisait partie du projet Black to Front de Channel 4 en septembre 2021.





Scarlette a récemment renversé la mèche sur son séjour au camp et a révélé que ses camarades de camp I’m A Celeb n’avaient aucune idée de Matt Hancock rejoignant le line-up.

Les stars ont été stupéfaites lorsque le camarade de camp controversé est entré en retard avec Seann Walsh.

S’adressant à Capital FM, Scarlette a déclaré: “Il y avait quelques personnes que je ne connaissais pas, et il y avait quelques rumeurs selon lesquelles j’avais entendu dire qu’elles allaient entrer.

“Matt Hancock a été une énorme surprise pour tout le monde.

“Je pense qu’il était à la toute dernière minute, et à ce moment-là, nous n’avions pas nos téléphones.”

Elle a ajouté: “Alors, quand il est entré dans le camp, nous étions comme” Oh “. “

Pendant ce temps, Scarlette s’est exprimée pour la première fois après que l’émission ait été mêlée à une «ligne de course».

Cela est venu après que l’ancien présentateur de A Place In The Sun soit devenu le deuxième camarade de camp à quitter la jungle – quelques heures après que la présentatrice de Loose Women, Charlene White, 42 ans, ait été la première célébrité à être expulsée de l’émission.

Dimanche soir, Scarlette s’est retrouvée dans les deux derniers aux côtés du comédien Babatúndé Aléshé, 36 ans, ce qui a amené la série ITV à faire face à des accusations de racisme.

Scarlette a décrit comment elle savait qu’elle était «l’opprimée» de la série tout en jouant aux côtés de grands noms tels que Boy George.

S’adressant au Sun, elle a déclaré: «Je suis toujours venue ici en tant qu’outsider. J’ai le moindre profil de personne d’autre, vous savez, tout le monde ne sait pas qui je suis. Espérons qu’ils le fassent maintenant !

Elle a ajouté: “Donc, je n’allais jamais obtenir le plus de votes. Vous savez, même si vous ne regardez que quelque chose comme Instagram, j’ai toujours le moins d’abonnés.

« Si je passe par quelque chose comme ça. Je n’obtiendrai pas tous les votes.

“Donc pour moi, tout ce que j’aurais pu faire dans la jungle était de faire de mon mieux et d’espérer que les gens m’aimaient et espéraient que les gens voteraient pour moi.

« Mais les gens ne votent pas pour que je parte. Ils votent pour qui sont leurs favoris et si je ne suis pas leur préféré, je ne peux rien y faire. Je dois juste être fidèle à moi.

“Soyez authentique et profitez simplement de l’expérience et quand mon heure vient, mon heure vient où qu’elle soit. “