Scarlette Douglas de I’m A Celeb “dévastée” par le diagnostic de cancer en phase terminale de Jonnie Irwin

SCARLETTE Douglas a admis en larmes qu’elle était dévastée d’apprendre que son collègue de A Place In The Sun, Jonnie Irwin, avait un cancer en phase terminale.

La présentatrice de Channel 4, 35 ans, a révélé qu’elle était “dégoûtée” de quitter le camp après être devenue la deuxième star à quitter le Je suis une célébrité… Sortez-moi d’ici! jungle la nuit dernière après 16 jours.

Mais pendant son séjour dans le camp, Jonnie, 49 ans, qui partage les fils Rex, trois ans, et les jumeaux Rafa et Cormac, deux ans, avec sa femme Jessica, 40 ans, a annoncé qu’il avait un cancer du poumon en phase terminale qui s’était tragiquement propagé à son cerveau.

Jonnie a raconté comment il était en Italie pour filmer la série de maisons de vacances de Channel 4 en août 2020 lorsqu’il a reçu pour la première fois le signe d’avertissement que quelque chose n’allait pas après que sa vision soit devenue floue en conduisant.

De retour chez lui, les médecins lui ont donné six mois à vivre et lui ont dit Hello! magazine la semaine dernière : « Je ne sais pas combien de temps il me reste, mais j’essaie de rester positif et mon attitude est que je vis avec le cancer, je n’en meurs pas.

Et s’exprimant pour la première fois depuis qu’elle a appris l’ampleur de la nouvelle déchirante, Scarlette, qui a présenté A Place In The Sun pendant sept ans jusqu’à son départ en août, a déclaré: «J’avais entendu mais je n’avais pas réalisé que c’était terminal ce qui le rend semble imminent.

“Avec Jonnie, c’était tellement bizarre parce que sur A Place In The Sun, nous sommes toujours dans des endroits différents et nous ne nous voyons jamais vraiment.”

Elle a ajouté: “Parfois, nos chemins peuvent se croiser, mais je pense que je n’ai probablement rencontré Jonnie en personne que quelques fois, mais c’était toujours génial.

«Je me souviens que lorsque je faisais mon test d’écran, je regardais beaucoup de ses émissions parce qu’il était à l’aise avec les chasseurs de maisons.





«Il était juste dessus. Il savait tout, tu sais, tu ne remets jamais en question Jonnie. Il était tellement bien informé.

Le présentateur de la pire maison de la rue a poursuivi: « Toutes les questions que les chasseurs de maisons avaient, il connaissait la réponse et je me souviens m’être beaucoup inspiré de lui lorsque j’ai fait le test d’écran pour la première fois, et même encore en train de faire les émissions, en regardant toujours son épisodes et être comme: ‘Jonnie l’a fait comme ça’ et ‘J’adore comment il a fait ça.’ Je veux donc ajouter un peu de cela dans la façon dont j’ai présenté les choses.

« Je savais qu’il n’allait pas bien, mais je ne le savais pas.

«Je suis sorti et on m’a dit qu’il y avait quelque chose dans les journaux qu’il n’allait pas bien. Je n’en connaissais pas la véritable ampleur.

“Alors bien sûr, je vais lui envoyer un message maintenant parce que c’est dévastateur parce que je sais qu’il a trois jeunes enfants et qu’il a une belle femme et c’est une personne incroyable.”

