Scarlette Douglas de A Place In The Sun perplexe par un chasseur de maison difficile

A PLACE In The Sun Scarlette Douglas a été laissée perplexe par un chasseur de maison difficile à satisfaire lors de l’épisode d’aujourd’hui.

Le présentateur s’est rendu à Paphos à Chypre avec le couple Pauline et Andy pour essayer de trouver la maison de leurs rêves pour 80 000 £.

9 Scarlette Douglas a été laissée dans une situation délicate par un acheteur difficile à satisfaire sur A Place In The Sun aujourd’hui Crédit : Canal 4

Le couple avait un vrai faible pour Chypre lorsqu’ils se sont fiancés dans le village de Mandria. Ils voulaient donc acheter une propriété dans le point chaud des vacances afin de pouvoir se retirer quand ils prendront tous les deux leur retraite.

Ils voulaient s’assurer qu’il y avait suffisamment d’espace pour que leur famille puisse profiter, alors Scarlette a sélectionné cinq maisons potentielles.

Cependant, la paire ne lui a pas facilité la tâche car ils voulaient que ce soit parfait.

Ils voulaient un minimum de deux chambres, un grand balcon et une piscine.

9 Pauline et Andy étaient à la recherche de la maison de leurs rêves Crédit : Canal 4

9 La propriété numéro un a été appréciée par Pauline et Andy Crédit : Canal 4

La propriété numéro un était un appartement de deux chambres à Kato et avait une piscine commune.

Andy a décrit l’appartement comme « idéal », mais il dépassait légèrement son budget à 82 500 £ et ils n’étaient pas satisfaits du bruit de la route.

Le deuxième choix de Scarlette était également un appartement de deux chambres dans le village de Tala et ils sont immédiatement tombés amoureux.

Andy a déclaré: « J’adore ça » alors qu’ils regardaient la piscine et la vue imprenable.

9 Ils ont adoré la propriété numéro deux Crédit : Canal 4

Pauline l’a décrit comme « 100 fois mieux » que la première propriété et cela a certainement donné au « facteur wow ».

Ils ont adoré la taille de l’appartement et son prix était de 69 912 £, mais Andy a noté qu’il manquait certaines choses.

Scarlette a demandé: « Comment puis-je surpasser celui-ci? »

Andy a répondu: « Être pointilleux, ayez la piscine un peu plus près. »

9 Paul voulait que la piscine soit plus proche de la troisième propriété

Le trio s’est ensuite rendu à Mandria pour voir le quatrième appartement d’un peu moins de 70 000 £ – qu’ils ont clairement indiqué dès le début comme leur emplacement préféré.

Dès le départ, Andy n’a pas semblé trop impressionné car il avait le cœur tourné vers l’appartement de Tala.

Quand Scarlette leur a demandé comment ils y pensaient, Paul a répondu : « Euh, ouais, ça va. »

Elle a répondu : « Vous êtes très poli, n’est-ce pas ? À quoi pensez-vous vraiment ?

9 Le couple pensait que la quatrième propriété était trop petite pour leur famille

L’invité a répondu : « C’est un tout petit peu. On va vivre dans cet appartement pour toujours… J’aime toujours l’agencement ! C’est cool ! Mais juste un peu serré, mais toujours ouvert d’esprit. »

Alors qu’ils sortaient sur le balcon, ils se rendirent compte que toute leur famille ne rentrerait pas dans l’espace.

Après avoir jeté un coup d’œil, Andy expliqua : « Si vous pouviez apporter l’appartement Tala ici, pas de problème.

La propriété suivante était un appartement de deux chambres à Chloraka pour un peu plus de 75 000 £, mais ils n’étaient certainement pas fan de la salle de bain.

9 Le couple a aimé le balcon

9 Mais la salle de bain les a laissés indifférents

Scarlette a demandé: « Qu’en pensez-vous? »

Andy a répondu: « Ouais, ça va! Il n’a pas le facteur wow que Tala a. L’extérieur est fantastique, la salle de bain est un peu étroite et il n’y a pas de baignoire! Cela l’a fait passer d’un wow à d’accord! »

L’hôte a demandé: « Je suis dégoûté à ce sujet. Cela signifie-t-il que vous excluez celui-ci? », Et ils ont tous les deux répondu: « Ouais … »

La dernière propriété n’a pas coché toutes ses cases car elle estimait toujours qu’elle n’était pas assez grande.

9 Pauline et Andy ont fini par faire une offre pour une maison qu’ils n’avaient pas vue dans la série Crédit : Canal 4

Andy a expliqué qu’il ne ressentait toujours pas le « facteur wow » pour Scarlette.

L’hôte a répondu: « Vous êtes un dur à craquer! »

À la fin du spectacle, Pauline et Andy ont admis qu’ils étaient dans un dilemme car ils préféraient l’emplacement de Mandria, mais adoraient l’appartement à Tala.

Ils ont expliqué qu’ils allaient partir en vacances à Tala pendant quelques semaines pour aider à prendre leur décision.

À la fin de l’émission, il a été révélé qu’ils avaient fini par faire une offre pour la maison de leurs rêves qu’ils n’avaient pas vue dans l’émission.

Cela vient après que le nouveau présentateur de A Place In The Sun, Lee Juggurnauth, a révélé sa nouvelle coupe de cheveux et ses nouvelles tenues avant le tournage.

Le présentateur qui a beaucoup voyagé, 34 ans, a rejoint le groupe d’experts après s’être taillé une carrière réussie en tant que promoteur immobilier.

Le nouvel animateur a montré sa garde-robe estivale et a déclaré aux fans qu’il fallait « beaucoup de préparation » pour tourner l’émission immobilière de Channel 4.

Lee a partagé un selfie miroir de lui posant dans une chemise à manches courtes nautique, écrivant: « Je travaille juste à compléter ce bronzage 🙋🏽‍♂️🙋🏾‍♂️. »