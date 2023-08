Scarlette Douglas de A Place in the Sun grésille dans un haut sans bretelles décolleté lors d’une soirée glamour

A PLACE in the Sun’s Scarlette Douglas avait l’air incroyable hier soir.

La présentatrice de Channel 4 a publié une collection de photos et de vidéos sur sa page Instagram d’elle dans un des meilleurs restaurants turcs de Mayfair.

Dans le post, les cheveux de Scarlette étaient en nœuds bantous royaux avec un maquillage subtilement éclairant qui était complété par ses boucles d’oreilles créoles en strass.

Elle portait une mini-robe bandeau noire et des talons hauts noirs et dorés à bout ouvert tout en posant devant un escalier extravagant en un clin d’œil.

Dans un autre cliché, on la voit assise pour profiter de son festin avec sa main délicatement posée sur son menton et sa tête haute tout en dînant au nouveau restaurant quatre étoiles Sheesh.

La star de la télévision a indiqué que sa robe aurait pu être inconfortable car elle a noté dans sa légende qu’elle « porterait une tenue ample la prochaine fois pour tout ranger ».

La publication Instagram a également détaillé des vidéos de boissons et de plats commandés par l’homme de 36 ans, avec des mélanges d’entrées turques, de plats principaux et de cocktails sucrés et indulgents.

Dans sa légende, la star a remercié le restaurant pour son service et a déclaré : « Vous ne déçois jamais. Votre nouvelle succursale Mayfair est absolument magnifique et la nourriture est toujours aussi bonne, sinon meilleure.

“J’ai hâte de revenir.”

En quelques minutes, les gens ont commencé à commenter le message, comme l’un d’eux a écrit : « Omg, les nœuds bantous avec la pose et le visage que vous servez ne devraient pas être ici gratuitement.

« CECI DEVRAIT ÊTRE UN CONTENU RÉSERVÉ AUX ABONNÉS. FILLE TU ES FABULEUSE.

Tandis qu’un autre demandait : « J’y vais la semaine prochaine pour la première fois. Cela signifie-t-il que nous pouvons tous les deux rejoindre TOWIE ? »

Un troisième a jailli: « J’adore les nouveaux nœuds et le look général! »

Un quatrième a suivi : « WOW, tu es absolument sensationnel. Aimez votre coiffure. Ce sourire est magnifique.

L’expert immobilier a également publié les photos sur son histoire Instagram.

Après le repas d’hier soir, Scarlette a posté une vidéo d’elle courant dans les bois ce matin, éliminant les calories gagnées la nuit dernière et renforçant son genou.

Dans le post, elle a écrit : « @LATEEFITS m’inspire à courir aujourd’hui. La forme physique est redevenue une priorité pour moi et l’exercice pour ma blessure à la jambe.

Plus tôt cette année, Scarlette a contracté une déchirure «super douloureuse» lors d’un entraînement de football et a réussi à se blesser à nouveau tout en se remettant de sa blessure et avec des béquilles.

La fanatique de fitness n’a plus de béquilles depuis un certain temps et est de retour à son style de vie actif.

A Place In The Sun est diffusé en semaine sur Channel 4 à 14h.

